Týmito typmi sa riaďte pri mrazení potravín. Môžete riskovať svoje zdravie

Správne skladovanie a mrazenie potravín je kľúčové nielen pre ich čerstvosť, ale aj pre ochranu zdravia vašej rodiny. Ak sa naučíte, ako správne zamrazovať rôzne druhy jedál, ušetríte čas aj peniaze a zabezpečíte si dostatok zásob na horšie časy. Vďaka mrazeniu nebudete musieť tak často navštevovať obchod a budete mať istotu, že doma nikdy nebude chýbať niečo na prípravu jedla. Ako však na to, aby ste sa vyhli zdravotným rizikám?

Praktické a overené tipy na mrazenie potravín

Väčšina domácností zvyčajne mrazí mäso alebo hotové jedlá, no mrazenie pečiva, čerstvého ovocia, zeleniny či údenín nie je až také bežné. Pritom to vôbec nie je zložité a môže vám to výrazne uľahčiť život.

Pred samotným vložením do mrazničky nechajte potraviny dôkladne vychladnúť v chladničke. Tým sa predíde tvorbe nadmernej námrazy a zlepší sa kvalita zmrazenia.

Každú potravinu, ktorú chcete zmraziť, poriadne zabaľte do potravinovej fólie, alobalu alebo vložte do vzduchotesných uzatvárateľných nádob. Takto zabránite nepríjemnému „spáleniu mrazom“.

Rozdeľte jedlá na menšie porcie. Tento krok vám umožní rozmraziť len také množstvo, aké skutočne potrebujete, čím sa minimalizuje plytvanie potravinami.

Nezabudnite si mrazené potraviny označiť. Priložte štítok s názvom, počtom porcií a presným dátumom vloženia do mrazničky. Tento krok vám pomôže ľahko sledovať trvanlivosť jedál.

Ak sa zamýšľate nad tým, aký box alebo mraznička je najvhodnejšia, nemusíte si robiť veľké starosti. Nezáleží na tom, či ide o veľkú alebo malú mrazničku, s horným alebo predným otváraním. Najdôležitejšie je, aby bola nastavená na teplotu -18 °C, čo je ideálna teplota na bezpečné skladovanie potravín v domácich podmienkach.

Čo všetko môžete bezpečne zmraziť a ako dlho si to zachová čerstvosť?

Ovládnutie umenia správneho a pravidelného mrazenia potravín vám prinesie množstvo výhod. Okrem toho, že ušetríte čas a peniaze, budete mať vždy po ruke suroviny na prípravu chutných jedál. Dodržiavaním týchto jednoduchých a efektívnych rád ochránite zdravie svojej rodiny a zabezpečíte, že vaše potraviny budú vždy čerstvé a bezpečné na konzumáciu.