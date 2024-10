Týchto 5 vecí ukladajte výlučne do hornej priehradky umývačky. Prečo? Výsledky vás milo prekvapia

Umývačka riadu dokáže pri správnom používaní ušetriť množstvo času – dokáže odstrániť zaschnuté zvyšky jedla a zanechá riad lesklý jediným stlačením tlačidla. No ak nie je riad správne usporiadaný, umývačka môže tiež spôsobiť poškodenie: skrútené drevené dosky, otupené nože či zdeformované plastové nádoby. Zvyčajne ide o dôsledok zlého rozloženia predmetov v umývačke.

Aj keď sa môže zdať, že umývačku možno plniť ľubovoľne, výrobca často odporúča istý spôsob rozloženia riadu pre optimálny výsledok. Spodná časť je najlepšia pre väčšie kusy, ako sú hrnce, veľké taniere či objemné misy.

Do hornej priehradky patria drobnejšie predmety, ako šálky, poháre, hrnčeky a rôzne menšie misky. Taktiež by sem mali ísť plastové predmety, ktoré sú vhodné do umývačky – horný kôš je vzdialenejší od silných prúdov vody a od ohrevných častí, čo znamená menšie riziko poškodenia citlivého riadu.

5 predmetov, ktoré by ste mali ukladať do hornej časti umývačky

Poháre a hrnčeky

Ak umiestnite poháre a hrnčeky na spodný kôš, silné prúdy vody ich môžu posunúť alebo dokonca prevrátiť, čo môže viesť k prasklinám či rozbitiu. Taktiež môžu brániť prístupu vody do hornej časti umývačky.

Šálky s potlačou patria do hornej priehradky, aby farby a vzory vydržali dlhšie. Rovnako tak sú do hornej časti vhodné silikónové alebo plastové odmerky, ktoré sú umývateľné v umývačke, pretože sa tu menej vystavujú vysokému teplu a tlaku. Napríklad termosky a vákuové fľaše sú chránené pred extrémnymi teplotami, čím sa predĺži ich životnosť. Pred umývaním týchto nádob je však dobré odstrániť viečka, gumové tesnenia či slamky, aby sa dôkladne umyli zvlášť.

Krehké sklo

Mnoho ľudí preferuje umývať sklenené predmety ručne, ale moderné umývačky si s nimi poradia. Krehké poháre na víno či šampanské sú bezpečne umývateľné v hornej časti umývačky. Ukladajte ich s miernym sklonom, aby sa voda dobre odtekala, a dbajte na to, aby sa poháre navzájom nedotýkali, čo znižuje riziko poškodenia. Ak má vaša umývačka špeciálnu poličku na poháre s podstavcom, využite ju.

Dlhé kuchynské nástroje

Väčšina umývačiek má v hornej časti priehradky pre dlhé kuchynské náčinie, ako sú servírovacie lyžice, špachtle či kliešte. Tieto nástroje je najlepšie ukladať horizontálne, aby boli stabilné. Pokiaľ má náčinie plastové alebo silikónové rukoväte, horná priehradka ich ochráni pred teplom, ktoré by ich mohlo poškodiť.

Plastové nádoby

Plasty, ktoré sú vhodné na umývanie v umývačke, patria do hornej časti, aby sa vyhli priamemu pôsobeniu ohrevných telies. Tu sú v bezpečí opakovane použiteľné plastové nádoby, fľaše na vodu, dojčenské fľašky či plastové príbory. Vkladajte ich medzi držiaky, aby zostali stabilné a nezablokovali prúdenie vody počas cyklu.

Menšie misky a tanieriky

Horná priehradka je ideálna pre menšie a chúlostivejšie riady, ako sú malé misky a tanieriky. Ukladajte ich medzi hroty so sklonom nadol, aby sa zabezpečil odtok vody a odstránili zvyšky jedla. Takéto umiestnenie poskytuje menším predmetom väčšiu ochranu pred silným prúdom vody a teplom zohriatej umývačky.