Týchto 10 vecí by ste nikdy nemali mať pri sporáku: mnohí však riskujú a ignorujú tieto pravidlá

Každý, kto trávi veľa času varením, dobre vie, že praktická organizácia kuchyne je kľúčová pre plynulú prípravu jedál. Avšak nie všetko, čo sa môže zdať užitočné, by malo byť uložené hneď vedľa sporáka. Mnohé z týchto vecí totiž predstavujú bezpečnostné riziko alebo môžu poškodiť kvalitu potravín a zariadenia. Pozrime sa bližšie na to, čo by ste mali z blízkosti sporáka odstrániť, aby ste si zaistili bezpečnejšie a efektívnejšie prostredie.

1. Utierky a iné horľavé materiály

Je veľmi praktické mať utierky na dosah ruky, aby ste mohli rýchlo zotrieť rozliaty olej alebo iné nečistoty. Avšak papierové alebo látkové utierky sú vysoko horľavé a môžu sa ľahko zapáliť, ak sa dostanú do kontaktu s horúcou platňou či plameňom. Aj malá nepozornosť môže spôsobiť nebezpečný požiar. Namiesto toho ich radšej skladujte v bezpečnej vzdialenosti od sporáka.

2. Plastové nádoby a kuchynské doplnky

Plast je materiál, ktorý by sa v blízkosti sporáka nemal vôbec nachádzať. Vysoké teploty môžu spôsobiť jeho topenie, čím nielenže poškodíte pracovnú dosku alebo spotrebič, ale navyše sa do ovzdušia uvoľnia nepríjemné pachy a toxické látky. Ak v plastových nádobách uchovávate koreniny alebo iné potraviny, môže dôjsť k ich kontaminácii aj bez viditeľného poškodenia nádoby. Plastové doplnky preto uložte na chladnejšie miesto.

3. Oleje a tuky. Nielen oheň, ale aj kvalita

Mnohí majú vo zvyku nechávať fľašu s olejom hneď vedľa sporáka, aby ju mali vždy po ruke. Tento zlozvyk však môže viesť k viacerým problémom. Ak je olej uložený v plastovej fľaši, teplo ju môže zdeformovať alebo znehodnotiť jej obsah. Ani sklenené nádoby nie sú imúnne – vysoké teploty urýchľujú degradáciu oleja, ktorý tak stráca chuť, vôňu a výživové hodnoty.

4. Chemikálie a čistiace prostriedky. Tichý nepriateľ

Kuchyňa musí byť čistá, ale skladovanie čistiacich prostriedkov v blízkosti sporáka je zlý nápad. Pri varení sa vplyvom tepla môžu z chemických látok uvoľňovať toxické výpary, ktoré sú škodlivé pre zdravie. Navyše, pri nepozornosti by mohlo dôjsť k zámene čistiaceho prípravku s prísadou do jedla, čo by mohlo mať nebezpečné následky. Preto si na tieto produkty vyhraďte miesto ďaleko od varnej plochy.

5. Alkohol a horľavé tekutiny

Ak radi pri varení používate alkohol na dochutenie alebo flambovanie jedál, dávajte pozor na jeho skladovanie. Alkohol je extrémne horľavý a v blízkosti otvoreného ohňa či horúcej platne môže veľmi ľahko vzplanúť. Po použití alkohol okamžite odložte na bezpečné miesto.

6. Elektrické spotrebiče. Teplo ich ničí

Kuchynské spotrebiče, ako mixéry, rýchlovarné kanvice či kuchynské roboty, by nemali byť vystavené vysokým teplotám. Teplo môže poškodiť ich elektronické súčiastky a plastové časti sa môžu zdeformovať. Napríklad po dlhšom varení môže byť problém opäť nasadiť pokrievku na mixér, pretože sa plast teplom zdeformuje.

7. Káble a predlžovačky. Nebezpečenstvo z elektriny

Elektrické káble v blízkosti sporáka predstavujú vážne riziko. Izolácia, ktorá chráni vodiče, sa vplyvom tepla môže roztaviť alebo poškodiť, čo môže viesť k skratom, požiarom alebo úrazu elektrickým prúdom. Preto si dávajte pozor, kde vediete káble, a snažte sa ich držať mimo dosahu tepla.

8. Ovocie a zelenina. Strácajú čerstvosť

Možno vás prekvapí, že ani čerstvé ovocie a zelenina by nemali byť uložené blízko sporáka. Teplo spôsobuje rýchlejšie dozrievanie ovocia, ktoré potom začne hniť, a zelenina zase stráca vodu a vadne. Pre tieto potraviny nájdite miesto mimo dosahu tepla, aby si zachovali svoju čerstvosť čo najdlhšie.

9. Konzervy. Dlhá trvanlivosť neznamená všetko

Konzervované potraviny sú obľúbené pre svoju dlhú trvanlivosť, ale vysoké teploty ich dokážu znehodnotiť. Kovové obaly môžu reagovať na teplo, čo negatívne ovplyvní kvalitu a chuť obsahu. Konzervy preto skladujte na chladnom mieste s izbovou teplotou.

10. Dekorácie a horľavé predmety

Hoci si mnohí radi zdobia kuchyňu dekoráciami, horľavé predmety, ako sú sviečky, sušené kvety alebo drevené dekorácie, by sa nikdy nemali nachádzať v blízkosti sporáka. Ak by sa dostali do kontaktu s ohňom alebo teplom, môžu spôsobiť požiar.

Správna organizácia kuchyne je základom nielen efektívneho varenia, ale aj bezpečnosti. Vyhnite sa ukladaniu nevhodných vecí pri sporáku a vytvorte si prostredie, ktoré minimalizuje riziká. Nielenže predídete možným nehodám, ale zároveň si zabezpečíte, že vaše potraviny, vybavenie a celkový chod kuchyne budú v najlepšom poriadku.