Toto vás môže stáť veľa. Zdanlivo drobné chyby vám zvýšia účty za elektrinu o stovky eur

Mnohé slovenské domácnosti sa snažia nájsť účinné spôsoby, ako znížiť spotrebu elektrickej energie a ušetriť na nákladoch. Skôr než začnete investovať do drahých riešení alebo sa uchýlite k radikálnym opatreniam, je rozumné preveriť, či sa vo vašej domácnosti nevyskytujú drobné, ale časté chyby, ktoré vás môžu stáť stovky eur ročne.

Nenápadní žrúti energie: Pohotovostný režim

Spotrebiče ponechané v pohotovostnom režime neustále spotrebúvajú elektrickú energiu, hoci ich aktívne nepoužívate. Premýšľajte, ktoré zariadenia máte neustále zapojené do zásuvky, aj keď to nie je nutné. Neustále vypínanie a zapájanie síce môže byť nepohodlné a môže opotrebovať zásuvky, no jednoduchým riešením je použitie predlžovačiek s vypínačom. Otestujte, ktoré spotrebiče nepotrebujú byť neustále v pohotovostnom režime, a tie úplne vypínajte. Takto môžete ušetriť desiatky eur každý rok.

Efektívne osvetlenie: Malé zmeny, veľké úspory

Určite si pamätáte vetu z detstva: „Zhasni svetlo!“ Táto rada je dnes aktuálnejšia než kedykoľvek predtým. Nesvieťte v miestnostiach, kde to nie je potrebné, a všetky klasické žiarovky nahraďte úspornými LED žiarovkami, ktoré spotrebujú podstatne menej energie a majú dlhšiu životnosť.

Pranie a sušenie bielizne: Rozumné hospodárenie s energiou

Pri praní bielizne si vyberajte kratšie programy s nižšími teplotami, pokiaľ prádlo nie je veľmi znečistené. Uistite sa, že práčku zapínate až po jej úplnom naplnení. Sušenie je ešte jednoduchšie – ak máte sušičku, používajte ju len v nevyhnutných prípadoch a počas teplých dní sušte bielizeň radšej na čerstvom vzduchu.

Úspora vody pri sprchovaní a kúpaní

Ak ohrievate vodu elektrinou, každý liter teplej vody vás stojí peniaze. Skráťte si sprchovanie na štyri minúty a vaňu plnú horúcej vody si doprajte len výnimočne. Úsporu však ocenia aj tí, ktorí používajú plynový ohrev vody.

Energeticky šetrné návyky v kuchyni

Obstarajte si spotrebiče s nízkou spotrebou energie a umývačku riadu zapínajte až po jej úplnom naplnení. Pri používaní rýchlovarnej kanvice ohrievajte len také množstvo vody, ktoré skutočne potrebujete. Pravidelne odmrazujte chladničku, aby nedochádzalo k zvýšenej spotrebe energie, a nikdy do nej nevkladajte horúce jedlá.

Zamedzte únikom tepla a šetrite na kúrení

Premýšľajte aj nad tým, či vám cez okná alebo dvere nepreniká chlad. Ak máte v domácnosti netesnosti, budete musieť viac kúriť, čo zvyšuje spotrebu energie. Investícia do kvalitného zateplenia alebo tesnenia sa vám môže rýchlo vrátiť v podobe nižších účtov za vykurovanie.

Malé kroky môžu viesť k veľkým úsporám. Stačí si osvojiť niekoľko jednoduchých a efektívnych návykov a vaše účty za elektrinu budú razom nižšie.