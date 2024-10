Tip od kutila. Ako správne skladovať sekundové lepidlo

Medzi rôznymi kutilskými tipmi sa občas objavujú aj zavádzajúce tvrdenia. Napríklad, ako odstrániť hrdzu z kovového predmetu – stačí ho vraj ponoriť na 24 hodín do Coca-Coly. Skúšal som to, a výsledok? Neúčinné.

Ďalším často šíreným mýtom je, že Coca-Cola dokáže vyčistiť toaletu, pripálenú panvicu, krvavé škvrny z oblečenia alebo olejové fľaky z hliníkových motorových častí. Vraj vďaka obsahu kyselín. Avšak, keď sa pokúsite použiť na tieto problémy špeciálne čistiace prostriedky, zistíte, že Coca-Cola je v porovnaní s nimi veľmi slabá.

Medzi ďalšie rozšírené omyly patrí aj mýtus o pamäťovom efekte batérií. Mnohí veria, že batériu nemožno nabíjať, pokiaľ nie je úplne vybitá, inak sa vraj zníži jej kapacita a skráti životnosť. Tento fenomén sa v minulosti týkal iba niektorých NiCd batérií, s ktorými sa bežní používatelia ani takmer nestretávali. Pre dnešné batérie NiMh a Li-Ion je však táto predstava úplne zbytočná.

Zaujímavou radou je aj spôsob, ako ostriť nožnice – odporúča sa prestrihnúť niekoľko pásikov brúsneho papiera so zrnitosťou P120 a viac. Tento trik síce dokáže očistiť čepele, ale ak čakáte, že z úplne tupých nožníc spraví ostré, budete sklamaní. Skôr je dôležité, aby sa pri strihaní čepele presne dotýkali.

Pružina ako riešenie

Potreboval som upevniť očko so závitom do dreveného trámu, no bez použitia matice. Pomohla mi pružina. Otvor musí mať presne rovnaký priemer ako závit a pružina sa musí na závit navinúť pred tým, než ho začnete šrúbovať. Pokus zasunúť pružinu najskôr a potom závit šrúbovať nefunguje.

Tip na zápustné skrutky

Pri predvŕtaní otvoru pre zápustnú skrutku je potrebné zabezpečiť, aby hlavička skrutky bola zapustená do materiálu. V mäkkých drevách to možno dosiahnete, no ak skrutkujete do tvrdších materiálov ako laminát, môže dôjsť k praskaniu. Záhlubníky s 90-stupňovým sklonom a rôznymi veľkosťami sú tu skvelým riešením. Sady šiestich kúpite od 10 do 30 eur.

Ako uchrániť sekundové lepidlo pred zalepením

Keď som sekundové lepidlo nechal ležať, uzáver sa po čase často zalepil. Odkedy však tubu uchovávam vo vertikálnej polohe, napríklad v kancelárskom klipe, tento problém zmizol.

Ďalšie praktické triky:

Pevný uzol s pomocným lanom

Ak máte oba konce lana pevne priviazané a potrebujete urobiť liščí uzol na predmete, pomôže vám krátke pomocné lano. Po jeho stiahnutí uzol pevne drží a keď lano odstránite, uzol sa uvoľní.

Univerzálny kľúč na matice

Na rôzne veľkosti matíc M4 až M12 zvyčajne potrebujete niekoľko kľúčov, no univerzálny nástavec s rozsahom 7-19 mm môže tieto kľúče nahradiť. Obsahuje 54 pohyblivých čapov, ktoré sa prispôsobia rôznym tvarom. Je to praktické, no je dôležité, aby bol kvalitne vyrobený, inak sa môže rýchlo opotrebovať.