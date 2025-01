Táto rastlina je pre včely absolútne neodolateľná. Ak ju vysadíte, v lete budete mať záhradu plnú užitočných opeľovačov

Včely sú mimoriadne dôležitým prvkom v prírode a našom ekosystéme. Bez ich pomoci by sme sa pripravili o väčšinu ovocia a zeleniny, ktorú bežne konzumujeme. Možno si to ani neuvedomujeme, no ich prítomnosť v záhrade je kľúčová nielen pre bohatú úrodu, ale aj pre zachovanie pestrosti a rovnováhy v celej krajine. Ak chcete, aby sa vo vašej záhrade cítili včely (a ďalší hmyz) ako v raji, skúste zvoliť správnu výsadbu kvetín i zeleniny a doprajte im prostredie bez chemických zásahov.

Prečo sa oplatí prilákať včely do záhrady?

Včely, čmeliaky a iný opeľujúci hmyz zaisťujú opelenie kvetov, a tým pomáhajú rastlinám vytvárať plody a semienka. Vďaka tomu máte zaručené bohatšie výnosy ovocných stromov, zeleniny či okrasných rastlín. Navyše, včely podporujú biodiverzitu, čím pomáhajú udržiavať zdravý a vyvážený ekosystém.

Čo včely skutočne milujú?

Jedna z obľúbených rastlín, ktorá včely doslova priťahuje, je – pomerne prekvapivo – brokolica. Možno ste o tom netušili, pretože väčšina záhradkárov pestuje brokolicu s cieľom zberať jej ružice a nenecháva ju vykvitnúť. Ak by sa však vo vašej záhrade stalo, že brokolica predčasne zakvitne, doprajte jej trocha voľnosti a ponechajte ju aspoň čiastočne kvitnúť. Včely túto rastlinu zbožňujú a odmenia sa vám svojou užitočnou prácou pri opeľovaní iných druhov.

Ak vás zaujíma, ako brokolicu správne pestovať priamo zo semienok a nie len z kupovaných sadeníc, pomôže vám toto video z YouTube kanála eChaluparka:

Tipy, ako vytvoriť hmyzí raj

1. Rozmanitosť a pestrofarebné záhony

Včely milujú pestré záhony, kde nájdu rôzne typy kvetov kvitnúce počas celého vegetačného obdobia. Ak chcete mať záhradu plnú života:

Striedajte rastliny tak, aby niektoré kvitli už na jar, iné v lete a ďalšie zase v jeseni.

tak, aby niektoré kvitli už na jar, iné v lete a ďalšie zase v jeseni. Uprednostnite skupinovú výsadbu pred rozptýlenou – väčšie trsy kvetín včely zaregistrujú skôr.

pred rozptýlenou – väčšie trsy kvetín včely zaregistrujú skôr. Voľte lákavé kvety s bohatým nektárom či peľom, ktorými sú napríklad: Levanduľa – hoci nepochádza z našich končín, veľmi sa jej darí aj v našich záhradách. Včely aj motýle ju milujú, a navyše úžasne vonia. Slnečnica – môže byť obrovskou dominantou záhonu, no existujú aj stredne veľké a trpasličie odrody. Každá z nich je pre včely zaujímavým zdrojom potravy. Monarda (zavinutka) – pochádza zo Severnej Ameriky, no v našom podnebí sa jej darí veľmi dobre. Má nápadné červené či fialové kvety a priťahuje množstvo opeľovačov. Třapatky a třapatkovky (rudbekie a echinacey) – výrazné kvety zaujmú nielen včely, ale aj iný hmyz.

s bohatým nektárom či peľom, ktorými sú napríklad:

2. Obmedzenie pesticídov

Pri snahe zlikvidovať škodce často siahame po pesticídoch, ktoré však väčšinou zasiahnu aj užitočný hmyz, vrátane včiel. Preto je ideálne:

Minimalizovať chemické postreky a nájsť alternatívne spôsoby ochrany rastlín (napr. využitie biologických preparátov, prírodných odpudzovačov škodcov, vysadenie byliniek pri zelenine).

a nájsť alternatívne spôsoby ochrany rastlín (napr. využitie biologických preparátov, prírodných odpudzovačov škodcov, vysadenie byliniek pri zelenine). Dávať pozor, kedy a ako postreky aplikujete, aby ste neohrozili opeľovačov v čase ich najväčšej aktivity.

3. Dostatok vody

Rovnako ako ľudia, aj hmyz potrebuje piť. Najmä v horúcich letných dňoch môže byť pre včely a motýle zásadná dostupnosť plytkej vody na napitie. Čo môžete urobiť?

Rozmiestnite po záhrade misky alebo nízke nádoby s vodou.

s vodou. Vložte dovnútra kamienky či drievka , aby sa hmyz mohol bezpečne napiť bez rizika utopenia.

, aby sa hmyz mohol bezpečne napiť bez rizika utopenia. Vodu pravidelne vymieňajte, aby bola čistá a čerstvá.

Bylinky a ich kvety: Ako na to?

Ďalšou zaujímavou skupinou rastlín, ktoré včely vítajú, sú liečivé a aromatické bylinky. Medzi najobľúbenejšie patria šalvia, dobromyseľ (oregano) či mäta. Má to však háčik – väčšinou ich zbierame ešte pred kvetom, aby sme si uchovali čo najviac účinných látok a arómu. Ak by ste však kúsok bylinkového záhonu ponechali vykvitnúť, opeľovače by to určite ocenili. Stačí, ak:

Zasadíte dostatočné množstvo byliniek: niektoré necháte na konzumáciu , iné necháte kvitnúť až do konca.

, iné necháte kvitnúť až do konca. Skúsite kombinovať viaceré druhy na jednom mieste, aby bola záhrada pestrofarebná a voňavá .

. Pamätáte, že napríklad šalvia či dobromyseľ dokážu kvitnúť pomerne dlho a pre včely predstavujú bohatý zdroj peľu.

Ovocné stromy a zelenina

Včely pomáhajú zvyšovať úrodu ovocných stromov a kríkov. Spomedzi ovocných druhov majú včely veľmi rady napríklad kvitnúce jablone a čerešne, pretože ich kvety sú pre ne výdatným zdrojom nektáru a peľu. Neznamená to síce, že by ste mali kvôli opeľovačom vysádzať celý sad, no ak plánujete nové stromy, môže byť výhodné zvoliť práve tieto odrody.

Rovnako lákavo pôsobia aj kvitnúce druhy košťálovej a tekvicovej zeleniny – napríklad cuketa, tekvica či uhorka –, no tu mnohí záhradkári zberajú plody ešte predtým, než by mohlo dôjsť k intenzívnemu rozkvitnutiu samčích a samičích kvetov. Ak však záhradu necháte trošku voľnejšiu, včelám to len prospeje.

Ako brokolicu pestovať pre seba aj pre hmyz?

Ak rozmýšľate, že si v záhrade necháte brokolicu nielen na tanier, ale aj pre hmyz, je najlepšie zamerať sa na pestovanie zo semienok. Takto budete mať plne pod kontrolou:

Odrodu brokolice – existujú skoré, stredne skoré aj neskoré odrody. Spôsob pestovania – od pôdy až po hustotu výsadby. Ponechanie vybraných rastlín do kvetu, aby mali aj včely a čmeliaky dostatok potravy.

Ak sa vám náhodou stane, že brokolica vykvitne skôr, než by ste chceli, nemusíte sa tým trápiť. Jednoducho ju nechajte kvitnúť ďalej. Kým vám to nebude prekážať pri zbere, včely sa vám odvďačia opeľovaním a vy si možno uvedomíte, že aj trocha „chýb” v záhrade má svoju cenu.

Vytvorte dokonalé podmienky pre opeľovače

Pestrá výsadba: Kombinujte rôzne druhy kvetín, byliniek a zeleniny. Minimálne chemické zásahy: Uprednostnite prírodné metódy ochrany rastlín. Dostupnosť vody: Plytké misky či nádobky na vode dodajú včelám potrebnú vlahu. Nechajte rastliny kvitnúť: Niektoré druhy zeleniny či byliniek môžu predčasne vykvitnúť – netrestajte ich likvidáciou, nechajte ich hmyzu. Založte hmyzí hotel (dobrovoľne): Pre opeľovače môže byť atraktívne aj miesto na úkryt či prezimovanie.

Dodržiavaním týchto zásad získate záhradu plnú života, kvitnúcich rastlín a bzučiacich opeľovačov. Včely vám opelením pomôžu zvýšiť úrodu, čím sa vám investovaný čas a energia vrátia. Okrem toho prispejete k ochrane a podpore biodiverzity, čo je v dnešnej dobe čoraz dôležitejšie. A ak si zatiaľ netrúfate na chov včiel vo vlastnom úli, práve takto ich prilákate aspoň na návštevy – a tie budú pre vašu záhradu na nezaplatenie.