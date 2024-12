Takmer žiadna slovenská gazdinka už dnes nevie dokonalé linecké koláčiky. Tajomstvá krehkosti, ktoré poznajú len skúsení pekári

Vianočné pečenie je opäť v plnom prúde. Niektorí začínajú už začiatkom decembra, iní si nechávajú čas. Ak sa to však preženie s predčasným pečením, hrozí, že cukrovie do štedrého dňa nevydrží. Rodina ho potichu postupne vyjedá.

Jedným z najobľúbenejších druhov je linecké pečivo. Recepty sa často dedia z generácie na generáciu, no niekedy sa hodí aj dobrá rada, ktorá môže zlepšiť výsledok.

Zlaté pravidlo 3 – 2 – 1

Linecké cesto je jednoduché a vystačíte si s pár základnými ingredienciami. Potrebujete hladkú múku, maslo a cukor. Na zapamätanie slúži pravidlo 3 – 2 – 1, čo znamená pomer surovín. Na 300 g hladkej múky pridajte 200 g masla a 100 g cukru. Pre lepšiu konzistenciu zapracujte jeden žĺtok. Do cesta môžete pridať vanilku alebo nastrúhanú citrónovú kôru, no základom je kvalitné maslo. Margaríny obsahujú viac vody, čo môže ovplyvniť textúru cesta.

Pri spracovaní surovín dbajte na to, aby maslo ostalo chladné. Ak by sa roztopilo, cesto stratí žiadanú konzistenciu. Ak nemáte kuchynský robot, spracovávajte cesto rukami, no len jemne prstami. Žĺtok pridajte až na záver.

Ak je cesto príliš suché a drobí sa, pridajte lyžičku studenej vody alebo kvapku citrónovej šťavy. Cesto môžete použiť okamžite, ale ak ho necháte cez noc oddychovať v chladničke, získa na kvalite. Po vychladnutí je ideálne na vaľkanie, vykrajovanie a pečenie.

Skúste menej múky, viac mandlí

Chcete linecké trochu inak? Pridajte do cesta mleté mandle. Tento starý trik pochádza zo 17. storočia, hoci sa naň v moderných receptoch často zabúda. Až tretinu múky môžete nahradiť mandľami. Pred rozomletím ich opražte na suchej panvici, čo im dodá intenzívnejšiu chuť. Keďže mandle sú mastné, spotrebujete menej masla.

Klasickú hladkú múku môžete nahradiť špaldovou pre zdravšiu verziu. Pre vôňu a chuť pridajte do cesta štipku škorice alebo mletý klinček.

Cukrovanie pred spájaním

Po upečení cukrujte pečivo ešte pred spájaním. Cukor tak nezakryje džem, ktorý bude krajšie vynikať. Potierajte tou stranou, ktorá ležala na plechu. Pečivo sa tak lepšie spojí. Najlepšie sa hodí ríbezľový džem, ktorý je pikantný a pekne priesvitný.

Hotové linecké nechajte uležať na chladnom mieste. Dlhšie skladovanie môže spôsobiť, že stred pečiva stratí krehkosť. Dôvodom je vyschnutie džemu, ktorý sa postupne vsiakne do cesta. Tomu zabránite tým, že budete spájať kolieska až tesne pred sviatkami.

Ako skladovať linecké bez balkóna?

Ak nemáte chladnú komoru ani balkón, skladujte linecké pečivo v plechových krabiciach. Ak plechovky nemáte, papierové krabice vyložte alobalom. Pečivo si zachová čerstvosť a nevyschne.

Mnoho gazdiniek do krabíc pridáva aj rozkrojené jablko. To pomáha udržiavať vlhkosť, čo je ideálne v bytoch s ústredným kúrením a suchým vzduchom.