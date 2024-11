Svokra nám dala špinavé ponožky do mikrovlnky. Spýtal som sa jej prečo a odpoveď bola jasná

Zima sa nám pomaly, ale isto končí, no aj na jar sa nájdu ľudia, ktorým je stále zima a ocenia pohodlie v teple. Pre nich môže byť riešenie jednoduché a spočíva v použití bežných vecí, ktoré máme všetci doma.

Zohrejte si topánky

Pripravte si dva hrubé, čisté ponožky a naplňte ich ryžou alebo fazuľami. Ponožky zaviažte povrázkom a vložte na približne jednu minútu do mikrovlnky. Po zahriatí tieto „tepelné vankúšiky“ vložte na 15 minút do topánok pred odchodom z domu. Ryža alebo strukoviny majú výborné izolačné vlastnosti, a tak vám topánky príjemne zahrejú. Studený deň sa začne oveľa príjemnejšie, keď sa vám pri východe z domu nebude triasť v topánkach od zimy.

Ponožky si v mikrovlnke aj vyperiete

Možno to neznie najlákavejšie, ale mikrovlnka dokáže nielen ničiť baktérie, ale aj odstrániť zápach. Ak sa vám práve pokazila práčka a nechcete prať ponožky ručne, môžete skúsiť mikrovlnku. Postup je jednoduchý: naplňte misku vodou, pridajte trochu mydla a ponožky ponorte do tejto zmesi. Vložte misku s ponožkami do mikrovlnky na asi 10 minút, ale sledujte to v intervaloch, pretože každá mikrovlnka funguje inak. Po skončení ponožky zaveste a nechajte uschnúť. No pozor, kombinácia ponožiek a mikrovlnky môže byť riskantná, preto čítajte ďalej.

Kedy ponožky do mikrovlnky nedávať?

Vo všeobecnosti sa odporúča do mikrovlnky ponožky nedávať. Ak sa ich niekto pokúsi zohriať alebo usušiť, ľahko môže dôjsť k ich zapáleniu. Ak potrebujete ponožky usušiť, lepšie bude použiť iné metódy – napríklad radiátor, čerstvý vzduch alebo fén. A ak sa rozhodnete predsa len riskovať, zostaňte pri tom, aby ste mohli zasiahnuť, ak by sa niečo pokazilo.