Stromy s najkrajšími kvetmi, ktoré by nemali chýbať vo vašej záhrade. Zasaďte si ich

Premeniť vašu záhradu na miesto plné čara a krásy? Kvitnúce stromy sú ideálnym spôsobom, ako dosiahnuť tento cieľ. Sú to živé umelecké diela, ktoré vám okrem pestrých farieb a rôznorodých tvarov ponúkajú aj nezabudnuteľné zážitky počas všetkých ročných období. Niektoré druhy sú vhodné aj do menších priestorov, a preto si ich môže dovoliť takmer každý. Ak si správne naplánujete výsadbu, stromy vás postupne potešia kvetmi od skorej jari až do neskorého leta a na jeseň okúzlia farebným lístím.

Vo väčších záhradách vytvoria úchvatnú scenériu skupinky troch až piatich stromov zasadených do trávnika. No aj na malom dvore si určite nájdete priestor na jeden krásny stromček, ktorý dodá pozemku výšku a zaujímavú štruktúru.

Pre majiteľov menších pozemkov je dôležité, aby všetky vysadené rastliny prinášali maximálny úžitok. Ak uvažujete o vysadení stromu, prečo si vybrať bežný druh so zelenými listami, keď môžete mať strom, ktorý vás každoročne poteší nádhernými kvetmi alebo vás počas leta očarí unikátnymi ozdobnými plodmi?

Kam umiestniť kvitnúce stromy?

Tieto krásne stromy sú veľmi všestranné a môžete ich vysadiť na rôzne miesta vo vašej záhrade:

Dominanta trávnika : Jediný výrazný strom dokáže vytvoriť ohnisko pozornosti.

: Jediný výrazný strom dokáže vytvoriť ohnisko pozornosti. Alej pozdĺž príjazdovej cesty : Rady kvitnúcich stromov dodajú ceste reprezentatívny charakter.

: Rady kvitnúcich stromov dodajú ceste reprezentatívny charakter. Medzi nižšími rastlinami : Stromy s kvetmi vytvoria kontrast a ozvláštnia kombináciu s kvetmi či kríkmi.

: Stromy s kvetmi vytvoria kontrast a ozvláštnia kombináciu s kvetmi či kríkmi. Okrajové oblasti pozemku : Pri hraniciach so susednými lesmi alebo prírodnými plochami môžu stromy slúžiť ako estetický prechod.

: Pri hraniciach so susednými lesmi alebo prírodnými plochami môžu stromy slúžiť ako estetický prechod. Tienisté útočisko alebo clona: Väčšie druhy stromov poskytnú tieň a dokážu zakryť menej estetické časti záhrady alebo okolia.

Prinášame vám výber fascinujúcich druhov kvitnúcich stromov, ktoré zaujmú nielen vás, ale aj každého návštevníka vašej záhrady:

Čerešňa Yoshino (Prunus x Yedoensis)

Tento elegantný a jemne voňajúci strom je symbolom jari. Keď na holých vetvách rozkvitnú jeho bielo-ružové kvety, celá záhrada akoby ožila. Je ideálny na miesta s dostatkom slnečného svetla a darí sa mu v rozličných pôdach – od piesočnatých cez hlinité až po ílovité. Po výsadbe potrebuje v prvých mesiacoch dostatok vlahy, no po zakorenení si vystačí aj s menšou zálievkou.

Muchovník stromovitý (Amelanchier arborea)

Tento strom je jedinečný kombináciou estetického a praktického využitia. Biele kvety kvitnú síce krátko, len niekoľko dní, ale šťavnaté fialové bobule dozrievajúce v lete tento nedostatok bohato vyvážia. Na jeseň vás navyše očarí svojimi ohnivými farbami – od červenej cez oranžovú až po žiarivo žltú. Muchovník si môžete vytvarovať podľa svojich predstáv – buď ako menší strom, alebo vyšší krík.

Ľaliovník tulipánokvetý (Liriodendron tulipifera)

Tento majestátny strom, pôvodom zo Severnej Ameriky, vás zaujme veľkolepými kvetmi pripomínajúcimi tulipány. Svetlozelené okvetné lístky s oranžovým pruhom a žltými tyčinkami uprostred robia z ľaliovníka skutočnú dominantu záhrady. Aj keď dorastá až do výšky 25 metrov, jeho krása stojí za to, najmä keď kvitne celé leto.

Judášovec kanadský (Cercis canadensis)

Judášovec je jedným z najpôvabnejších stromov jari. Na holých vetvách sa už skoro na jar objavujú drobné kvety v odtieňoch ružovej a fialovej, ktoré strom zahaľujú do jemného obláčika farieb. Podľa druhu si môžete vybrať variant s nižším vzrastom alebo stromček strednej veľkosti, ktorý sa hodí aj do menších záhrad.

Chionanthus viržínsky (Chionanthus virginicus)

Tento jemný, no pritom nápadný strom s bielymi kvetmi pripomínajúcimi čipku patrí medzi skutočné poklady. Je ideálny do menších záhrad, pretože dorastá do výšky a šírky okolo troch metrov. Najlepšie sa mu darí na slnečnom, teplom mieste s vlhkou, dobre priepustnou pôdou bohatou na humus.

Evódia hupehenská (Tetradium daniellii)

Tento rýchlo rastúci obr, známy aj ako „včelí strom“, je obľúbený nielen pre svoje kvety, ale aj pre potravu, ktorú poskytuje vtákom. Počas leta je doslova magnetom pre opeľovače, zatiaľ čo na jeseň priláka vtáky svojimi čiernymi, lesklými semenami. Dorastá do výšky až 20 metrov a vynikne svojou mohutnou guľovitou korunou. Je však menej odolný voči chladu, zvládne teploty len do -17 °C.

Vysadením jedného z týchto stromov dodáte svojej záhrade úplne nový rozmer. Či už ide o solitér, skupinu stromov alebo aleju pozdĺž cesty, kvitnúce stromy vnesú do vášho priestoru pôvab, vôňu a nádherné farby. Stačí si vybrať ten pravý a užívať si ich krásu počas celého roka.