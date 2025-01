Starostlivosť o záhradu v zime: Ako ju chrániť pred mrazmi a snehom, aby na jar ožila v plnej kráse

Zimné mesiace často prinášajú husté sneženie, silné mrazy a nízke teploty, ktoré dokážu záhradu neraz potrápiť. Mnohí záhradkári sa mylne domnievajú, že v tomto období záhrada len odpočíva a nepotrebuje žiadnu pozornosť. Opak je však pravdou. V čase, keď teplomer ukazuje hodnoty okolo nuly, dažďové kvapky sa menia na snehové vločky a záhrada sa ocitá pod bielou pokrývkou, je dôležité venovať jej aspoň základnú starostlivosť. Niektoré rastliny síce vítajú takýto „zimný spánok“ a vyhovuje im ochranná vrstva snehu, no pre iné môže byť záťažou a môže vážne ohroziť ich zdravie.

Ak chcete, aby vás na jar prekvitala zelená oáza, je dôležité vedieť, na čo sa zamerať práve v zime, keď príroda naberá sily na nové vegetačné obdobie. Prinášame vám preto niekoľko praktických tipov a rád, ako zimu v záhrade zvládnuť bez zbytočných škôd.

Záhrada v zime nespí: Prečo je kontrola taká dôležitá?

Záhrada sa počas zimného obdobia mení na krehký ekosystém, v ktorom hrá dôležitú úlohu každý detail. Pravidelné kontroly sú zásadné – ak napríklad napadne hustá vrstva snehu, môžete ju využiť v prospech rastlín, no zároveň je potrebné predísť poškodeniu konárov alebo premočeným a zamrznutým koreňom.

Začať môžete jednoduchým obhliadnutím celého pozemku: skontrolujte stav chodníkov, či sa na nich netvorí ľad, a či sú záhony rovnomerne prikryté snehom. Ak nájdete rastliny so značne zaťaženými konármi, je načase konať, aby ste predišli zlomeniu.

Sneh ako ochranná perina a zásobáreň vlahy

Sneh dokáže byť pre záhradu skvelým ochrancom pred silnými mrazmi. Pokiaľ je pôda vlhká a teplota klesne príliš hlboko pod nulu, voda v pôde môže zamrznúť až ku koreňom. Rastliny s plytkým koreňovým systémom (napríklad niektoré trvalky) sú v takomto prípade vystavené riziku vymrznutia. Snehová pokrývka však funguje ako izolačná vrstva – už desať centimetrov snehu dokáže znížiť pôsobenie mrazu o päť centimetrov do hĺbky. A pod hrubšou, polmetrovou vrstvou snehu rastliny prežijú aj dlhodobé mrazy do -30 °C.

TIP: Keď nasneží väčšie množstvo snehu, môžete ho s lopatou prikryť na niektoré záhony. Pomôžete rastlinám udržať teplotu, a keď sa oteplí, topiaci sa sneh im dodá prirodzenú vlhkosť.

Krehké a citlivé rastliny treba zakryť

Hoci sneh sám o sebe dokáže záhrade pomôcť, je dôležité myslieť na rastliny citlivejšie na mrazy. Britský záhradkár Chris Bonnett upozorňuje:

„Aby vaša záhrada prežila zimu v poriadku, je potrebné urobiť niekoľko preventívnych opatrení. Zakryte krehké a citlivé rastliny, ale aj niektoré kríky či stromy, najmä ak meteorológovia hlásia výdatné sneženie.“

Na ochranu môžete využiť niekoľko materiálov:

Záhradnícke rúnko (netkaná textília) : Ľahko sa dá nastrihať na požadované kusy a prispôsobiť tvaru konkrétnej rastliny či kríka.

: Ľahko sa dá nastrihať na požadované kusy a prispôsobiť tvaru konkrétnej rastliny či kríka. Jutovina alebo pytlovina : Ideálna na väčšie kry a stromy, stačí ju pevne okolo nich omotať.

: Ideálna na väčšie kry a stromy, stačí ju pevne okolo nich omotať. Kvetináče či vedrá: Pre menšie rastlinky v záhone môžete použiť prázdne kvetináče alebo vedierka, ktoré jednoducho otočíte hore dnom a opatrne nimi prekryjete rastlinu.

Nezabudnite: Zakrývanie je dôležité najmä v období, keď je predpoveď počasia varovaním pred silným mrazom alebo snehovou nádielkou. Takto rastlinám doprajete dostatočnú ochranu pred ostrým zimným vetrom aj náhlymi teplotnými prepadmi.

Kedy a prečo dopriať rastlinám zálievku

Zdá sa to možno prekvapivé, no aj v zime môžu niektoré druhy rastlín potrebovať zálievku. Týka sa to predovšetkým stálozelených kríkov a stromčekov (tzv. neopadavých), ktoré si listy alebo ihličie ponechávajú aj v chladnom období. Ak zima prebieha s minimálnym snežením, pôda ostáva suchá a hrozí, že korene nebudú mať dostatok vlahy.

Ako zalievať v zime?

Najlepšie je polievať okolo obeda, keď je vonku najteplejšie.

Voda sa tak stihne vstrebať do pôdy, kým teplota znovu klesne pod bod mrazu.

Dbajte na to, aby ste použili vodu, ktorá nie je ľadová, príliš nízka teplota by mohla rastlinu šokovať.

Zálievka v zimných mesiacoch síce nie je každodennou rutinou, no počas dlhších období bez snehu a dažďa môže byť pre citlivejšie rastliny záchranou.

Opatrnosť pri konároch: Snehová nádielka môže škodiť

Jednou z najčastejších hrozieb pri silnom snežení je nadmerné zaťaženie konárov stromov a kríkov. Keď sa na ne uloží hrubá vrstva ťažkého mokrého snehu, môže dôjsť k deformácii konárov, a tie sa neskôr môžu zlomiť. Zlámané konáre ohrozujú nielen zdravie samotného stromu, ale môžu spôsobiť aj ďalšie škody v záhrade či na okolitých objektoch.

Chris Bonnett preto zdôrazňuje:

„Je dôležité striasť prebytočný sneh z konárov, aby sa zabránilo ich deformácii alebo zlomeniu.“

Robte to však šetrne, najmä ak je snehu veľa a je ľadový. Začnite jemným poklepkávaním metlou či dlhšou tyčou, aby ste sneh postupne uvoľnili. V prípade menších kríkov ho stačí rukou opatrne otriasť. Počas mimoriadne hustého sneženia sa oplatí kontrolu zopakovať aj viackrát za deň.

Skleník a pestovanie v zime

Ak máte v záhrade skleník, skúste ho využiť aj v zimných mesiacoch na pestovanie niektorých druhov zeleniny či byliniek. Ako na to vám môže poradiť aj video z YouTube kanála „Plodná záhrada“, kde nájdete praktické tipy na pestovanie rôznych plodín v chladnom počasí:

Vo videu sa dozviete, ako správne pripraviť záhony vo vnútri skleníka, aké druhy zeleniny sú vhodné na jesenné a zimné výsevy a na čo si dať pozor pri zalievaní a vetraní v priebehu chladných dní.

Presuňte črepníkové rastliny do bezpečia

Nezabúdajte ani na črepníkové či kvetináčové rastliny, ktoré v exteriéri nemusia zniesť prísny mráz. Najlepšie urobíte, ak ich premiestnite na chránené miesto, ideálne do garáže, na zasklenú terasu alebo do zimnej záhrady, kde budú mať dostatok svetla a primeranú teplotu. Ak nemáte možnosť rastliny presunúť, pokúste sa aspoň zatepliť samotné kvetináče – pomôže bublinková fólia, staré handry alebo špeciálne zatepľovacie návleky. Aj tento krok dokáže výrazne zmierniť teplotné šoky, ktoré môžu inak rastlinu poškodiť.

Zhrnutie: Ako sa postarať o záhradu počas mrazov a snehu

Pravidelne kontrolujte stav záhrady. Vyhnete sa tak prekvapivým škodám na stromoch, kríkoch a cibuľovinách. Využite sneh ako izoláciu – pomôže udržať teplotu pôdy a ochráni korene pred príliš silnými mrazmi. Zakryte citlivé rastliny – použite záhradnícke rúnko, pytlovinu či prevrátené kvetináče. Dôležité je pokryť najmä tie najkrehkejšie exempláre. Dávajte pozor na konáre – otriasajte sneh z vetiev, aby ste predišli ich poškodeniu a zlomeniu. Nezabúdajte na zálievku – ak dlho neprší a nesneží, stálozelené a iné citlivé rastliny môžu potrebovať dodatočnú vodu. Presuňte alebo zateplite črepníky – chúlostivé druhy premiestnite do krytých priestorov, kvetináče zabaľte do ochrannej fólie.

Vďaka týmto opatreniam dáte svojej záhrade šancu, aby zimné obdobie prečkala v pokoji a načerpala dostatok sily na jarné obdobie. Keď sa teploty opäť zdvihnú a sneh sa roztopí, vaša zeleň sa vám poďakuje bohatým a zdravým rastom. Stačí len venovať pár chvíľ obhliadke, jemnej údržbe a prípadnému zatepleniu tých najcitlivejších častí záhrady. Vďaka tomu budete mať istotu, že sa na jar dočkáte vysnívanej záhrady plnej života a farieb.