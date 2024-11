Slovenské gazdinky objavili nový trik. Tenisové loptičky v práčke pomáhajú riešiť niekoľko problémov s praním

To, ako často perieme, zvyčajne závisí od veľkosti domácnosti a od toho, či máme malé deti. Väčšina z nás si už príliš neláme hlavu nad samotným praním – rozdelíme oblečenie na svetlé a tmavé, jemné a bežné, pridáme prací prostriedok a vyberieme vhodný program. Napriek tomu existujú nové triky a techniky, ktoré môžu zefektívniť a zlepšiť kvalitu prania. Jedným z najnovších trendov, ktorý si získava obľubu, je pridávanie tenisových loptičiek do práčky, ktoré pomáhajú vyriešiť niekoľko bežných problémov s praním.

Loptičky ako pomocník pri praní páperových búnd

Ak do bubna práčky spolu s oblečením vložíte 2 – 3 tenisové loptičky, získate prekvapivé výsledky. Dôležité je, aby boli čisté a nové. Tento trik si už všimli aj obchodníci, a tak ich môžete zakúpiť aj v domácich potrebách. Tenisové loptičky pomáhajú rovnomerne rozložiť hmotnosť ťažších kúskov oblečenia počas prania, čím sa predchádza zamotaniu oblečenia, zbytočnému krčeniu a zlepšuje sa výsledný vzhľad. Okrem toho sa prášok alebo gél na pranie lepšie premieša s vodou, čo vedie k dôkladnejšiemu vypraniu.

Pri praní páperových búnd vám tenisové loptičky umožnia dosiahnuť výsledok, ktorý sa podobá na profesionálne čistenie. Bez ich použitia sa perie v bunde môže ľahko zhluknúť do gučiek, čo sťažuje sušenie a znižuje teplotnú izoláciu bundy. Ak máte sušičku, preložte po praní bundu spolu s loptičkami do nej, pričom nastavte nízku teplotu a dlhší program (vhodný je aj špeciálny program na perie, ak ho sušička ponúka). Takto zostane bunda jemná, čistá a načechraná bez nutnosti navštíviť drahé čistiarne.

Tenisové loptičky pre mäkké a nadýchané uteráky

Poznáte ten pocit, keď po praní a sušení uteráky pripomínajú tvrdé strúhadlo? Tento efekt môže byť ešte výraznejší, ak do prania pridávame aviváž, ktorá spôsobí, že látka zostane pevnejšia a menej priedušná. Ak však pridáte do práčky tenisové loptičky, uteráky budú mäkšie a príjemnejšie na dotyk, a to aj bez sušičky, ktorú veľa domácností pre jej vysokú spotrebu energie nepoužíva pravidelne. Tenisové loptičky dokážu udržať uteráky nadýchané, a zároveň šetria energiu.

Špeciálne loptičky na odstraňovanie žmolkov a zvieracích chlpov

Na trhu dnes nájdete rôzne druhy loptičiek vyrobené z rozličných materiálov, ktoré ponúkajú ďalšie výhody. Napríklad turmalínové loptičky pomáhajú zmäkčiť oblečenie, odstraňujú zvyšky pracieho prostriedku, zachovávajú jas farieb a znižujú statickú elektrinu. Magnetické loptičky menia tvrdosť vody, čím prispievajú k tomu, že pranie je efektívnejšie. Polypropylénové loptičky zase účinne odstraňujú z oblečenia zvieracie chlpy a bránia tvorbe žmolkov, čím zanechávajú vlnené oblečenie mäkké a hebké.

Možností je skutočne veľa, stačí si vybrať vhodný typ podľa toho, čo chcete dosiahnuť. Či už ide o bežné loptičky, ktoré znižujú krčenie oblečenia, alebo o špeciálne varianty na odstránenie chlpov a žmolkov, tenisové a iné loptičky môžu byť nenápadnými, no veľmi účinnými pomocníkmi pri praní.