Slováci začínajú natierať surové vajcia olejom. Keď zistíte prečo, budete to robiť aj vy

Nazbierali ste doma viac vajec, ako dokážete rýchlo spotrebovať? Namiesto toho, aby ste riskovali, že sa pokazia, vyskúšajte overené metódy predĺženia ich čerstvosti. Stačí pár jednoduchých krokov a vajcia vám vydržia niekoľkonásobne dlhšie.

Prebytočné vajcia doma? Problém vyriešený

V posledných mesiacoch ceny vajec neustále rastú, či už v supermarketoch, na farmárskych trhoch alebo u domácich chovateľov. Keď sa však objaví výhodná ponuka, väčšina ľudí neváha a nakúpi vajcia vo väčšom množstve – často celé kartóny. Ak sa vám doma nahromadia desiatky vajec, určite si položíte otázku, ako ich správne skladovať, aby zostali použiteľné čo najdlhšie.

Najčastejším riešením je chladné prostredie – chladnička, komora alebo pivnica sú ideálne. Existujú však aj menej tradičné, ale veľmi účinné metódy, o ktorých sa oplatí vedieť.

Babičkin trik s olejom – jednoduché a účinné

Ak patríte k tým, ktorí sa radi inšpirujú starými osvedčenými radami, možno si spomeniete, že naše babičky používali na uchovanie vajec jednoduchý postup. Vajcia dôkladne očistili, osušené natreli tenkou vrstvou rastlinného oleja a uložili ich na chladné miesto. Táto technika je geniálna vo svojej jednoduchosti – olej vytvorí na škrupine ochranný povlak, ktorý zabráni prieniku vzduchu a baktérií. Vďaka tomu vajcia zostanú čerstvé niekoľko týždňov, niekedy dokonca aj dlhšie.

Vodné sklo – netradičný, no prekvapivo účinný pomocník

Vodné sklo nie je len záležitosťou stavebníctva, kde sa používa na spevnenie materiálov, ale má aj prekvapivú schopnosť uchovávať potraviny. Ak vajcia vložíte do roztoku vodného skla, na ich škrupine sa vytvorí pevná ochranná vrstva. Tá zamedzí prieniku baktérií, vzduchu či vlhkosti, čím predĺži ich čerstvosť až na niekoľko mesiacov. Hoci táto metóda môže na prvý pohľad znieť netradične, je prekvapivo účinná a medzi znalcami patrí k obľúbeným.

Varené vajcia – jednoduchý spôsob, ako predísť plytvaniu

V minulosti, keď neexistovali moderné chladničky a mrazničky, si ľudia museli poradiť inak. Jednou z najjednoduchších metód bolo uvariť vajcia natvrdo. V tejto podobe vydržia čerstvé až niekoľko týždňov, a to aj bez špeciálneho skladovania. Navyše sa dajú univerzálne využiť – či už ako rýchla desiata, do nátierok, polievok, omáčok alebo šalátov. Vajcia natvrdo sú ideálne napríklad do kôprovej omáčky alebo tradičnej kulajdy.

Zamrazenie vajec – moderná alternatíva

Ak hľadáte spôsob, ako vajcia uskladniť na dlhšie obdobie, zamrazenie je ideálnym riešením. Dôležité je však pamätať, že škrupina mrazom praská, preto je nevyhnutné vajcia najskôr rozbiť a oddeliť bielky a žĺtky. Tieto môžete následne naliať do uzatvárateľných vreciek, plastových nádob alebo formičiek na ľad. Aby ste predĺžili ich životnosť, môžete do zmesi pridať štipku soli. Majte však na pamäti, že takto pripravené vajcia sú vhodné najmä na slané jedlá – do sladkých dezertov ich neodporúčame.