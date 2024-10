Slováci začali dávať do záchoda vrecko na odpadky. Má to prekvapivý účel, ktorý si nevedia vynachváliť

Upchatý záchod môže zaskočiť každú domácnosť, aj keď sa o tom často nehovorí. Našťastie existuje niekoľko spôsobov, ako sa podobným nepríjemnostiam vyhnúť. Kľúčom je dôkladné splachovanie a správne používanie – do toalety by mal ísť iba toaletný papier.

Silné čistiace prostriedky môžu spôsobiť problémy

Niekedy však ani najväčšia opatrnosť nezabráni upchatiu. V takých prípadoch ľudia siahajú po chemických čistiacich prostriedkoch, ktoré sľubujú rýchly účinok. No pozor – tieto látky sú často veľmi agresívne a môžu poškodiť odpadové potrubie, čím sa problém len zhorší.

Jednoduchý domáci roztok

Ak vás trápi upchatý záchod, skúste najskôr overený domáci roztok. Do teplej vody pridajte pol šálky octu a pol šálky jedlej sódy. Nechajte niekoľko hodín pôsobiť a potom spláchnite horúcou vodou. Tento trik je účinný pri menších prekážkach. Pri úplnom upchatí sa osvedčil ventilátorový kábel, ktorý sa zasunie do potrubia a jemne ním pohýbete. Pri správnom použití by mal kábel odstrániť prekážku bez rizika poškodenia.

Trik s vreckom na odpadky

V prípade, že bežné postupy nepomohli, môžete skúsiť nevšedný spôsob s vreckom na odpadky. Toaletu najskôr zakryte pevne prichyteným vreckom alebo igelitom a zabezpečte ho lepiacou páskou, aby ste vytvorili vzduchotesnú komoru. Potom rýchlo spláchnite a stlačte vrecko smerom nadol, čím vznikne tlak, ktorý môže odstrániť upchatie.

Dbajte na to, aby vrecko neprasklo, čo by mohlo situáciu skomplikovať. Ak sa vám to nepodarí na prvý pokus, použite nové vrecko a postup zopakujte. Na lepšie utesnenie môže poslúžiť aj potravinová fólia, ktorá zvýši účinnosť tohto postupu.