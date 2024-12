Slováci tento zvyk podceňujú. Tento kus oblečenia treba prať pravidelne každý týždeň

Kedy ste naposledy vyprali svoju bundu, kabát alebo iný vrchný odev? Máte vo zvyku prať ich len občas, keď sa na nich objavia škvrny, alebo si dávate záležať na ich pravidelnej údržbe? Odborníci z oblasti mikrobiológie varujú, že ak tieto odevy zanedbávame, môže to mať vážne dôsledky na naše zdravie a hygienu.

Vrchné odevy môžu vyzerať čisté, ale v skutočnosti sú plné mikróbov

Mnohí z nás majú pocit, že pokiaľ oblečenie vyzerá čisto a nie sú na ňom žiadne viditeľné škvrny, nie je dôvod ho prať. Tento pohľad je však mylný a zavádzajúci. Aj keď vrchné odevy pôsobia vizuálne v poriadku, pod mikroskopom by sme mohli nájsť celú škálu baktérií, vírusov a iných mikróbov.

Počas zimných mesiacov, keď trávime viac času v uzavretých priestoroch, naše bundy, kabáty či trenčkoty prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí, ktorí môžu kašľať, kýchať alebo byť prenášačmi rôznych ochorení. Oblečenie sa tak stáva skrytým nosičom týchto neviditeľných hrozieb, ktoré si nosíme domov a šírime ďalej.

Baktérie, ktoré sa usadia na oblečení, dokážu prežiť celé týždne alebo mesiace

Kým baktéria salmonely na textíliách prežíva len niekoľko hodín, iné druhy baktérií, ako napríklad zlatý stafylokok alebo tuberkulózne baktérie, môžu na oblečení pretrvávať oveľa dlhšie – niekedy až niekoľko mesiacov. Výskum z Arizonskej univerzity ukázal, že zanedbaná starostlivosť o vrchné odevy môže znamenať dlhodobé riziko infekcií a ochorení.

Vrchné oblečenie funguje ako magnet na baktérie, ktoré sa naň prichytia pri každom kontakte s verejnými priestormi, dopravou alebo obchodmi. Aby sme minimalizovali šírenie týchto mikróbov, odborníci dôrazne odporúčajú pravidelné pranie a dezinfekciu.

Ako často by ste mali prať bundy, kabáty a iné vrchné vrstvy oblečenia?

Možnosti sú rôzne – vrchné odevy môžeme prať doma, použiť špeciálne dezinfekčné prostriedky alebo ich odniesť do čistiarne na suché čistenie. V ideálnom prípade by sa takéto kúsky mali prať alebo dezinfikovať aspoň raz týždenne. Ak pracujete v zdravotníckom sektore alebo trávite veľa času medzi ľuďmi, tento interval by mal byť ešte kratší.

Nie všetky materiály zvládnu vysoké teploty, ktoré spoľahlivo ničí baktérie, no existujú čistiace prostriedky, ktoré zničia baktérie aj bez nutnosti vystavovať oblečenie horúčave. V žiadnom prípade sa však neodporúča oblečenie len vytriasť – týmto spôsobom môžete baktérie iba rozptýliť do vzduchu a kontaminovať okolie.

Zbytočné opatrenie? Naopak, oblečenie si zaslúži rovnakú starostlivosť ako domáce spotrebiče či kuchynské hubky. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že vrchné vrstvy oblečenia nie sú až tak vystavené špine, v skutočnosti fungujú ako prvá línia obrany pred vonkajšími vplyvmi. Pravidelnou údržbou zabezpečíte nielen ich dlhšiu životnosť, ale aj ochranu zdravia celej vašej rodiny.