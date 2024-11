Slováci prišli na nový trik: Plastové vrecko v práčke ušetrí peniaze a zbaví vás hanbi

Ak máte doma štvornohého miláčika, zrejme poznáte ten pocit, keď oblečenie vytiahnete z práčky a napriek dôkladnému praciemu cyklu sú na ňom stále chlpy a vlákna. Bez ohľadu na to, ako často periete alebo či použijete viacero cyklov, srsti a iných malých nečistôt sa jednoducho nezbavíte. Situáciu môže vyriešiť sušička, ktorá odstráni väčšinu týchto chĺpkov, no ak ju nemáte, ostávajú na vypranom oblečení nečistoty. Môže to byť aj prach alebo dokonca malé kúsky vreckovky, ktorú ste pred praním zabudli vybrať z vrecka. Našťastie, Slováci prišli na jeden jednoduchý a lacný trik, ktorý si poradí so všetkými týmito nepríjemnosťami.