Slováci objavili spôsob, ako odblokovať toaletu pomocou PET fľaše. Tu je jednoduchý návod

Ak ste niekedy čelili nepríjemnej situácii s upchatou toaletou, určite viete, aký stresujúci moment to môže byť. Čo ak práve nemáte poruke tradičný zvon alebo iný nástroj, ktorý by vám pomohol? Našťastie existuje jednoduché riešenie, ktoré zvládnete s minimom pomôcok – stačí obyčajná plastová fľaša a niečo ostré, ako nožnice alebo nôž. Tento trik je ideálny nielen doma, ale aj na chate, dovolenke či kdekoľvek inde, kde ste odkázaní na vlastnú improvizáciu.

Ako využiť PET fľašu na odblokovanie toalety?

Začnite tým, že odrežete spodnú časť PET fľaše približne 1–2 centimetre od jej dna. Dôležité je, aby ste uzáver na hrdle nechali pevne zatvorený, aby fľaša správne fungovala. Potom širšiu časť fľaše vložte priamo do odtoku toalety. Pohybujte s ňou rýchlo hore a dole – vytvorený tlak by mal začať rozkladať prekážku v potrubí. Pokračujte, kým voda nezačne voľne odtekať. Následne spláchnite, aby ste si overili, že všetko funguje bez problémov. Ak by sa prekážka neodstránila na prvý pokus, nevzdávajte sa a celý postup zopakujte.

Ďalšie praktické tipy, ktoré vám môžu pomôcť

Horúca voda a tlak plastovej fľaše

Ešte efektívnejšie výsledky dosiahnete, ak PET fľašu naplníte horúcou (ale nie vriacou) vodou. Držte hrdlo fľaše uzavreté prstom, fľašu vložte do odpadu a následne prst uvoľnite. Silno stlačte fľašu, aby sa horúca voda pod tlakom dostala do odtoku. Kombinácia tlaku a tepla by mala pomôcť rozložiť nečistoty.

Náraz horúcej vody z výšky

Ak nemáte PET fľašu, môžete použiť iba samotnú horúcu vodu. Nalievajte ju z výšky priamo do toalety. Silný prúd a tlak spôsobený výškou môžu byť dostatočné na to, aby uvoľnili prekážku v odpade.

Tekuté mydlo ako mazivo

Prekážka sa často dá odstrániť aj pomocou tekutého mydla. Stačí naliať pol šálky mydla priamo do toalety a nechať ho pôsobiť približne 20 minút. Mydlo spôsobí, že prekážka sa stane klzkejšou, čo uľahčí jej uvoľnenie. Potom nalejte horúcu vodu a znovu spláchnite.

Kombinácia jedlej sódy a octu

Známa metóda s použitím sódy bikarbóny a octu môže byť taktiež účinná. Najprv nasypte sódu do odpadu a pomaly ju zalejte octom. Vznikne chemická reakcia, ktorá vytvorí penu a pomôže rozkladať nečistoty uviaznuté v potrubí. Počkajte pár minút a prepláchnite teplou vodou.

Alternatívne pomôcky: toaletná kefa alebo drôtený vešiak

Nemáte fľašu ani chemikálie? Skúste použiť obyčajnú toaletnú kefu. Rýchlym pohybom hore a dole môžete vytvoriť tlak podobný tomu, aký by vytvoril zvon. Ak sa bojíte, že kefu zašpiníte, zabaľte ju do plastového vrecka.

Ďalšou možnosťou je využiť drôtený vešiak. Narovnajte ho, na konci vytvorte malý háčik a opatrne ho vložte do potrubia. Keď narazíte na prekážku, otáčaním a tlačením sa ju pokúste odstrániť.

Čo najčastejšie spôsobuje upchatie toalety?

Medzi hlavné príčiny patrí nadmerné množstvo toaletného papiera alebo splachovanie nevhodných predmetov, ako sú hygienické potreby, vatové tampóny, vlhčené obrúsky alebo dokonca zvyšky jedla.

Ďalším problémom môže byť tvrdá voda. Tá zanecháva vápenaté usadeniny, ktoré časom zužujú odtokové potrubia a sťažujú priechod odpadu. Problémy môže spôsobiť aj slabý tlak vody v splachovacej nádržke, čo môže viesť k nedostatočnému odplavovaniu nečistôt a ich hromadeniu v potrubí.

Prevencia vám ušetrí starosti

Aby ste sa podobným problémom vyhli, dbajte na správne používanie toalety. Nepoužívajte ju na splachovanie predmetov, ktoré tam nepatria, a pravidelne čistite potrubie, aby ste zabránili usadzovaniu vodného kameňa. Ak sa však predsa len ocitnete v nepríjemnej situácii, s pomocou obyčajnej PET fľaše alebo ďalších jednoduchých trikov môžete problém rýchlo vyriešiť.

S týmito radami budete vždy pripravení čeliť nepríjemnostiam – a to aj bez profesionálnej pomoci!