Slimáky v okamihu utečú z vašej záhrady: túto 1 zložku máme doma všetci a je veľmi dôležitá

Slimáky a hlavne slizniaky sú nočnou morou každého záhradkára, ničia rastliny aj úrodu, na ktorej tak pracne robíme počas celej sezóny. Existuje niekoľko trikov, ako sa ich zbaviť a aby sa už neobjavovali vo vašej záhradke.

Títo slizký nezvaný hostia vedia narobiť veľké škody, preto sa spolu pozrieme, ako sa ich zbaviť raz a navždy:

Prírodné riešenia proti slimákom v záhrade

Pripravte si ingrediencie:

1 čajová lyžička mletej chilli papričky

1 polievková lyžica mletého korenia

1 kg soli

Postup:

V miske zmiešajte chilli, mleté korenie a soľ Túto zmes dobre premiešajte a posypte ňou okraje záhrady

Táto zmes slimáky odpudí a zabráni im vstupu do záhrady. V závislosti od počasia, môže tento postup vydržať až tri týždne, v prípade častých dažďov alebo veľkých vetrov, menej.

Slimáky v okamihu utečú z vašej záhrady Foto: František Stacho

Prečo sú slimáky v záhrade problémom?

Slimáky ničia mladé rastliny a poškodzujú úrodu.

Zaujímavosťou je, že slimáky sú veľmi odolné, aj keď sa to na prvý pohľad nemusí tak javiť. Na našej planéte dokázali prežiť už viac ako 600 miliónov rokov. Sú hermafroditi, čiže majú oba pohlavné orgány, táto schopnosť im umožňuje efektívne a rýchle množenie.

Ďalšou zaujímavosťou je, že počas ich dlhého vývoja, majú schopnosť vyhýbať sa infekciám a to vďaka ich vlastnému slizu, ktorý má antiseptické vlastnosti.

Prírodné repelenty

V obchodoch dostane kúpiť rôzne prípravky proti týmto škodcom v záhrade, no pokiaľ nechcete sypať zbytočne peniaze do chemikálii, poradte si prírodným spôsobom. Jeden z nich, sme vám vyššie ponúkli, zmes chilli, korenia a soli je bezpečná, lacná a veľmi účinná. Vyskúšajte tento jednoduchý trik a podeľte sa oň so svojimi blízkymi a známymi.