Sliepky začnú znášať dvakrát viac vajec. Tento osvedčený trik prináša skvelé výsledky

Mnoho ľudí sníva o tom, mať čerstvé domáce vajíčka. Pokiaľ ste sa rozhodli tento sen premeniť na realitu a rozhodli sa správať sliepky, máte možnosť zlepšiť ich výkonnosť pri znášaní vajec. Aj keď sa chov hydiny môže na prvý pohľad zdať ako náročná úloha, pokiaľ budete postupovať podľa osvedčených metód a pravidiel, čoskoro si všimnete pozitívne zmeny. Vaše sliepky začnú znášať oveľa viac vajec, než ste očakávali.

Svetlé dni znamenajú viac vajec

Sliepky sú citlivé na dĺžku dňa a noci. Akonáhle začnú dni skracovať a noci sa predlžujú, znášajú výrazne menej vajec. Tento jav je spôsobený tým, že sliepky reagujú na svetelné podmienky vo svojom okolí. Čím viac svetla dostanú, tým viac vajíčok znesú. Ak chcete podporovať znášku, môžete nainštalovať svetlo do kurníka. Tento jednoduchý krok prinesie hneď dve výhody: budete mať lepší prehľad o sliepkach, kedykoľvek ich budete potrebovať, a zároveň predĺžite dobu, ktorú majú k dispozícii na znášanie vajec. Samozrejme je dôležité nezabudnúť zakryť vchod do priestoru, kde sliepky znášajú vajíčka, aby sa zabránilo ich poškodeniu.

Kvalitná strava je základ úspechu

Základným stavebným kameňom pre zdravie vašich sliepok je správna výživa. Bielkoviny by mali tvoriť aspoň 20 % ich potravy. Ďalej nezabúdajte na vitamíny a minerály, ktoré sú nevyhnutné pre správny vývoj a zdravie vašich sliepok. Vyhýbajte sa pridávaniu sladkostí do ich krmiva, pretože to môže viesť k nadváhe a poklesu znášky vajec. Ak chcete svojim sliepkam spestriť jedálniček, pridajte do ich potravy hrsť kukurice alebo čerstvú trávu. Tým im nielen zlepšíte náladu, ale tiež prispejete k ich lepšiemu zdraviu a kondícii.

Stres môže negatívne ovplyvniť znášku

Rovnako ako u všetkých živých bytostí, aj u sliepok má stres negatívny vplyv na ich zdravie. Ak sú sliepky v strese, všetku svoju energiu zameriavajú na prežitie, čo znamená, že môžu znášať menej vajec. Preto je veľmi dôležité zaistiť, aby sa vaše sliepky cítili v bezpečí. Zabráňte prístupu predátorov, ako sú mačky alebo psy, do kurníka. Môžete im tiež postaviť prístrešok, ktorý ich ochráni pred nepriaznivými podmienkami. Dôležité je tiež udržiavať pravidelný režim. Púšťajte sliepky von a zatvárajte ich do kurníka vždy v rovnaký čas. Zmeny v ich strave alebo dennej rutine môžu vyvolať zbytočný stres.

Vápnik a voda sú nevyhnutné pre kvalitné vajíčka

Vápnik je jedným z najdôležitejších minerálov, ktoré vaše sliepky potrebujú na to, aby znášali kvalitné vajíčka. Tento prvok je zodpovedný za pevnosť škrupiny. Ak chcete sliepkam dodávať vápnik prostredníctvom vaječných škrupín, je dobré ich najskôr upiecť alebo uvariť. Každá sliepka by mala denne vypiť aspoň 50 cl vody. Tú by mala mať k dispozícii neustále. Je dôležité, aby voda bola vždy čerstvá, pretože inak by sa mohli množiť baktérie a parazity, čo by mohlo viesť k zdravotným problémom sliepok. Tiež nezabúdajte na čistotu ich výbehu. Do neho by ste mali pravidelne sypať dostatok piesku a popola. Tento prírodný materiál sliepkam pomáha zbaviť sa parazitov a udržuje ich perie zdravé a čisté.

Pokiaľ budete dodržiavať tieto pravidlá a venovať sa sliepkam s láskou a starostlivosťou, vaše sliepky budú nielen zdravé, ale aj produktívne. Začnú znášať viac vajec a vy si budete môcť užívať čerstvé domáce vajíčka každodenne. Tieto jednoduché opatrenia vám pomôžu získať nielen väčší počet vajec, ale aj šťastné a spokojné sliepky.