Skvelý spôsob, ako obnoviť staré zlaté šperky po babičke. Po tejto kúre budú vyzerať ako nové

Zatiaľ čo strieborné šperky sa dajú celkom jednoducho vyčistiť aj doma, s čistením zlatých šperkov to nie je o nič ťažšie. Ak máte doma zlaté šperky, ktoré vám zanechala vaša babička a už dávno stratili svoj krásny lesk, môžete im opäť dodať nový život bez toho, aby ste museli ísť k zlatníkovi. Existuje hneď niekoľko spôsobov, ako im vrátiť pôvodný lesk. Samozrejme, nie vždy je domáce čistenie to najlepšie riešenie a v niektorých prípadoch môže byť návšteva odborníka nevyhnutná, ale na začiatok skúste tieto jednoduché, no účinné postupy.