Sklenené obaly do bežného odpadu nepatria. 6 dôvodov, prečo sklo triediť

Triedenie odpadu sa na Slovensku postupne stáva štandardom, ktorý si osvojuje čoraz viac ľudí. Napriek tomuto pozitívnemu trendu však stále veľké množstvo sklenených fliaš a obalov končí v bežnom odpade, čím prichádzame o možnosť ich opätovného využitia. Sklo je pritom jedinečný materiál, ktorý možno recyklovať prakticky neobmedzene, bez toho, aby strácal na kvalite. Aké výhody prináša správne triedenie skla a čo sa dá jeho recykláciou dosiahnuť?

Rastúca podpora pre triedenie odpadu

Slováci sa snažia čoraz aktívnejšie zapájať do triedenia odpadu. Až 75 % obyvateľov už triedi pravidelne, čo je pozitívny trend v porovnaní s mnohými krajinami. Tento pokrok je výsledkom viac ako dvadsaťročného úsilia miestnych samospráv, vzdelávania a zvýšenej informovanosti o význame recyklácie. Ľudia si uvedomujú, že efektívnym triedením odpadu znižujeme množstvo skládkovaného odpadu a šetríme prírodné zdroje. Sklenený odpad však za inými materiálmi, ako je papier či plast, stále zaostáva.

Prečo je triedenie skla také dôležité? Tu je šesť dôvodov, prečo sklo nepatrí do komunálneho odpadu:

1. Opakované využitie až do opotrebenia.



Sklenené obaly, najmä fľaše a zaváraninové poháre, sú navrhnuté tak, aby odolali dlhodobému používaniu. Opätovné používanie skla je jedným z najjednoduchších spôsobov, ako znížiť množstvo odpadu a šetriť zdroje. Niektoré vratné fľaše na pivo, minerálky či džúsy možno naplniť znovu až 20 až 50-krát. Ak sa nedajú vrátiť, je zásadne dôležité, aby skončili v kontajneroch na sklo a nie v komunálnom odpade, pretože sklo je plne recyklovateľné a má mnoho ďalších využití.

2. Sklo je najlepšou voľbou na uchovávanie potravín a nápojov

Sklo je inertný materiál, ktorý neovplyvňuje chuť, vôňu ani kvalitu potravín, nápojov či liečiv, ktoré obsahuje. Nevypúšťa žiadne chemikálie ani nezapácha, na rozdiel od niektorých plastových obalov, ktoré môžu ovplyvňovať vlastnosti nápojov či jedla. Uchovávanie potravín v skle taktiež poskytuje ochranu pred kyslíkom, vlhkosťou a inými vonkajšími faktormi, čo predlžuje trvanlivosť a čerstvosť obsahu.

3. Sklo je 100 % recyklovateľné bez straty kvality

Proces recyklácie skla začína triedením a následným vhodením sklenených obalov do zelených a bielych kontajnerov. Výhodou skla je, že ho netreba pred vhodením umývať, čo uľahčuje jeho triedenie. V procese recyklácie sa sklo roztaví a môže sa znova tvarovať do nových výrobkov bez straty kvality. Každý kúsok skla, ktorý recyklujeme, prispieva k zníženiu množstva odpadu na skládkach, kde by sa nerozložil ani nezhorel.

4. Použité sklo znižuje spotrebu primárnych surovín

Recyklácia skla umožňuje znížiť ťažbu základných surovín, ako je piesok, vápenec či sóda, ktoré sú potrebné na jeho výrobu. Každá sklenená fľaša alebo obal, ktorý sa vyrobí z recyklovaného materiálu, šetrí prírodné zdroje a pomáha znížiť ekologickú stopu. Navyše, nové sklenené výrobky môžu obsahovať až 90 % recyklovaného skla, čím sa znižuje potreba čistej suroviny a šetria sa náklady na jej spracovanie a dopravu.

5. Recyklácia skla znižuje emisie a šetrí energiu

Vyrábať nové sklo z recyklovaného odpadu je energeticky menej náročné než používanie surových materiálov, čo vedie k nižším emisiám CO₂. Za každých 10 % sklenených črepov v produkcii skla ušetríme až 3 % energie a znížime emisie oxidu uhličitého o 7 %. Každý gram recyklovaného skla prispieva k ochrane životného prostredia a zníženiu emisií.

6. Nedostatok skla na recykláciu zvyšuje náklady na výrobu

Používanie primárnych materiálov na výrobu skla je nielen energeticky náročnejšie, ale aj drahšie. Ak ľudia nebudú triediť sklo, sklárske závody budú musieť používať viac surovín, čo zvyšuje celkové náklady. Recyklované sklo nám umožňuje znížiť tieto náklady a zároveň poskytuje možnosť udržateľnejšieho nakladania s odpadom.

Recyklácia skla je jednoduchý krok, ktorý má obrovský význam pre naše životné prostredie. Každý vytriedený sklenený odpad sa môže zmeniť na nový výrobok, čím prispievame k ochrane prírody a zníženiu odpadu na skládkach. Ak budeme sklenené fľaše a obaly vhadzovať do správnych kontajnerov, podporíme obehové hospodárstvo a prispejeme k udržateľnejšej budúcnosti.