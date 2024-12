Silvestrovská noc sĺubuje neobyčajné vesmírne divadlo: Polárna žiara a jasná Venuša na oblohe

Tohtoročné oslavy príchodu nového roka môžu získať nezabudnuteľný rozmer vďaka dvom výnimočným nebeským javom, ktoré sa na prelome rokov pravdepodobne objavia na našej oblohe. Ak počas Silvestra zdvihnete zrak k nočnej oblohe, môžete byť svedkami nielen ohňostrojov, ale aj fascinujúcej polárnej žiary a oslnivého svetla Venuše. Podľa astrofotografa Petra Horálka tieto astronomické úkazy prinesú do posledných hodín roka nevšednú atmosféru a zvláštnu symboliku.

Očakávaná polárna žiara na Slovensku

Približne 24 hodín pred Silvestrom došlo na povrchu Slnka k niekoľkým masívnym erupciám, pričom jedna z nich uvoľnila obrovský oblak plazmatických častíc smerujúci priamo k Zemi. Tieto častice by mohli zasiahnuť magnetosféru našej planéty práve v posledných hodinách starého roka, čo by mohlo spôsobiť geomagnetickú búrku triedy G3. V prípade priaznivých podmienok existuje reálna možnosť, že sa na oblohe objavia tôny polárnej žiary, ktorá by mohla byť pozorovateľná aj z území Slovenska.

Predpovedanie slnečných erupcií a ich dopadov je však zložité a nie je možné s istotou určiť, kde presne sa polárna žiara objaví. Tí, ktorí si nechcú nechať ujsť túto mimoriadnu príležitosť, by si mali nájsť miesto s minimom svetelného smogu a širokým pohľadom na severnú oblohu. Najlepšie podmienky na sledovanie budúte mať v otvorenej krajine alebo na horách. Moderné aurorálne monitory dostupné online poskytujú presné informácie o tom, kde a kedy by sa polárna žiara mohla objaviť.

Večerná kráľovná Venuša

Pre tých, ktorým by polárna žiara nakoniec unikla, je tu istota v podobe planéty Venuša. Tento oslnivo jasný objekt je v súčasnosti večernou hviezdou, ktorá sa majestátne vznáša nad juhozápadným horizontom. Po Slnku a Mesiaci je Venuša najjasnejším nebeským telesom na oblohe, a to aj vo svetelne znečistených mestách. Už krátko po západe slnka je nemožné si ju nevšimnúť, pretože jej intenzívny svit púti celú oblohu.

V nasledujúcich mesiacoch bude Venuša ešte viac fascinovať pozorovateľov. Na prelome rokov bude ústredným bodom viacerých nebeských udalostí, pričom sa priblíži k Mesiacu a ostatným planétam. V podobe „Večernice“ zostane večerným klenotom a 10. januára dosiahne maximálnu výšku nad horizontom. Jej najjasnejší moment je predpovedaný na 16. februára, kedy dosiahne útorok -4,6 magnitúdy.

Dňa 23. marca sa Venuša dostane do pozície medzi Zem a Slnko, čo znamená, že na istý čas zmizne z večernej oblohy. V apríli sa však opäť objaví, tentokrát ako „Jitrenka“, symbol rannej oblohy a príchodu nového dňa. Počas letných mesiacov vystúpi na najvyššiu pozíciu nad obzorom a jej jas zostane zřahka viditeľný až do konca roka.

Zaujímavosť na záver: Venuša je jediná planéta slnečnej sústavy, ktorá sa otáča opačným smerom ako ostatné planéty. To znamená, že na Venuši slnko vychádza na západe a zapadá na východe. Tento fascinujúci fakt pridáva Venuši na jej tajomnosti a kráse.

Zdroje: