Šetrné a účinné tipy na odstránenie škvŕn z vankúšov bez chemikálií

Škvrny na vankúšoch sú častým problémom mnohých domácností. Pot, mastnota a iné škvrny sa môžu časom nahromadiť, čo spôsobí, že vankúše stratia svoju sviežosť. Hoci je pranie vankúšov v práčke s pracím práškom bežnou praxou, existujú aj iné jednoduché a účinné spôsoby, ako sa škvŕn zbaviť bez toho, aby ste museli používať drsné pracie prostriedky.

Žlté fľaky sa môžu objaviť aj na vankúši nie len na odeve. Môžu byť spôsobené opäť potom, avšak v tom horšom prípade sa jedná o problém, ktorý spôsobujú roztoče, respektíve ich výkaly. Vankúše sú pre nich skvelým prostredím k životu, pretože sa živia našou odumretou kožou. Pokiaľ sa týchto živočíchov vyskytuje v bielizni naozaj veľa (a vy o tom nemusíte vôbec vedieť, pretože sú okom neviditeľní), môžu sa tieto výkaly po nejakej dobe sfarbiť do žlta. Tu je praktická táto rada – meňte vaše vankúše.

V prípade, že sú fľaky naozaj veľké, nezostáva nič iné, ako vankúš vyhodiť a nahradiť ho novým. Takí roztoče totiž môžu byť nebezpeční aj pre naše zdravie, ich dlhodobá prítomnosť môže negatívne ovplyvniť napríklad naše dýchanie. Avšak nemusíte zúfať, nie vždy sa jedná o tak zásadný problém.

Žlté škvrny môžu spôsobovať aj mokré vlasy alebo napríklad obyčajné slintanie v spánku. Také fľaky je možné odstrániť napríklad pomocou tablety do umývačky. Stačí dať štupeľ na umývadlo alebo vaňu, naliať tu vriacu vodu, a do tej ponoriť vankúš. Potom už len pridáte tabletu do umývačky a počkáte cez noc. Po tejto procedúre nezabudnite z vankúša vymyť tabletu do umývačky. Potom už len necháte vankúš uschnúť a máte hotovo.

V prvom rade je dôležité pochopiť, že použitie týchto zložiek môže byť efektívne a šetrné k životnému prostrediu. Medzi účinné odstraňovače škvŕn patrí ocot, jedlá sóda, citrónová šťava a peroxid vodíka. Tieto „prírodné“ čističe sú šetrné k tkaninám, ale zároveň účinne odstránia aj tie najodolnejšie škvrny.

Citrónová šťava

Citrónová šťava je ako prírodný odstraňovač škvŕn. Citrónovú šťavu naneste priamo na škvrnu a nechajte pôsobiť asi 30 minút, potom vankúš utrite vlhkou handričkou. Citrón má silné bieliace a antibakteriálne vlastnosti, ktoré pomáhajú odstraňovať škvrny a nepríjemné pachy.

Jedlá sóda a ocot

Kombinácia jedlej sódy a octu je obľúbeným domácim čistiacim trikom. Najskôr škvrnu posypte jedlou sódou a potom nastriekajte bielym octom. Nechajte chvíľu pôsobiť a potom vankúš utrite vlhkou handričkou. Jedlá sóda pomáha neutralizovať pachy, ocot zase odstraňuje nečistoty a škvrny.

Peroxid vodíka

Na odstránenie odolných škvŕn, ako je krv, moč alebo pot, použite roztok peroxidu vodíka a vody v pomere 1:1. Naneste na škvrnu a nechajte pár minút pôsobiť. Potom vankúš utrite čistou handričkou a opláchnite vodou. Peroxid vodíka má bieliace vlastnosti, ktoré pomáhajú zosvetliť látku a odstrániť škvrny.

Sušenie na slnku

Po odstránení škvŕn je dôležité vankúš dobre vysušiť. Slnečné žiarenie pôsobí ako prírodné bielidlo, ktoré ďalej pomôže odstrániť prípadné zvyšné škvrny. Slnko tiež udrží vaše vankúše svieže.

Použitím týchto jednoduchých domácich prostriedkov predĺžite životnosť svojich vankúšov a zároveň ich udržíte svieže a čisté. Vyhnete sa tak aj používaniu agresívnych chemických prostriedkov, ktoré môžu škodiť zdraviu a životnému prostrediu.