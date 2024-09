Sametky sú veľmi nebezpečné. Tohto parazita má pritom doma veľa ľudí. Ako sa ho zbaviť a čo vám môže spôsobiť?

Ešte ste nepočuli o sametke? Je to parazit z rodu roztočov. Vedzte teda, že ste sa s ním vo svojom živote už určite stretli. Dokážu spôsobiť nepríjemné problémy vám, ale aj vašim domácim miláčikom. Sú veľmi maličké, preto o nich ani nemusíte vedieť. Prečítajte si, ako ich prítomnosť rozpoznáte a aké riziká prináša ich prítomnosť v dome.

Sametka – odborne Neotrombicula autumnalis

Ide o miniatúrneho živočícha veľkosti približne zrnka prachu. Larvy merajú približne 0,2 – 0,5 milimetrov. Najčastejšiu ju spozorujete až po zničení, vďaka sýtej červenej, alebo oranžovej farbe. Vyskytujú sa v pôde a najlepšie sa im darí práve v tomto období, koniec leta, začiatok jesene, preto sa nazýva aj jesenný roztoč.

Kde ich nájdete

Na konci leta je ich výskyt hojný, nájdete ich na listoch rastlín, na dlažbe a aj na drevených lavičkách. Ak ste v ich blízkosti, riskujete, že si ich doveziete prichytené na koži domov, prípadne váš domáci miláčik.

Postrachom sú larvy

Dospelý jedinec nie je nebezpečný, sú to práve larvy tohto roztoča, práve ony majú schopnosť nepríjemne bodať. Prisajú sa pokožke a živia sa na hostiteľovi. Do prisatého miesta vstrekujú svoje sliny, ktoré rozpúšťajú kožné bunky. Ak si vyberú vás, alebo vášo miláčika, spoznáte to podľa svrbenia, či dokonca až bolesti. Domáce zvieratá sa potom intenzívne škrabú na postihnutých miestach.

Foto: depositphotos.com

Čo dokážu spôsobiť?

Miesto s prisatým parazitom si zvyknete škrabať, larvičiek sa tak síce zbavíte, ale problém tak nevyriešite. Na koži vzniknú bolestivé červené pupáky, ktoré sa zvyknú objaviť deň až dva po odpadnutí larvičiek. Reakcia na zamatky je známa pod názvom trombikulóza. Pokožka na týchto miestach zvykne silno svrbieť. Pľuzgiere sa zvyknú u ľudí objavovať v oblasti lemov oblečenia, ohyboch tela, ako sú kolená alebo lakte. U zvierat sú to labky a uši.

Je nutné sa ošetriť

Miesta s vyrážkami je potrebné umyť vlažnou vodou a mydlom. Viditeľné ranky vydezinfikujte dezinfekciou. Ak svrbenie bude pretrvávať, môžete použiť na jeho zmiernenie antihistaminiká.

Ak sa chcete vyhnúť ďalším stretom s týmto roztočom, aplikujte repelent. Môžete použiť domáci, ktorý si jednoducho vyrobíte doma. Stačí vám čistá voda do ktorej nakvapkáte 20 kvapiek levanduľového esenciálneho oleja. Za pomoci rozprašovača aplikujte na pokožku, Túto vôňu samatky neznášajú.

zdroj: Maison et travaux