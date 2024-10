Rozlúčte sa s vešaním košieľ na vešiaky. Japonský spôsob, ako získať viac miesta v skrini

Máte radi komody a nízky nábytok, no máte pocit, že vám poskytujú len málo úložného priestoru na oblečenie? Alebo sa vám jednoducho nedarí usporiadať veľa oblečenia v malom priestore? Metóda KonMari môže byť tým pravým riešením, inšpirovaná práve malými japonskými bytmi, kde je každý centimeter dôležitý.

Ako preorganizovať skriňu po japonsky?

Ak túžite po tom, aby váš domov pôsobil útulne a zároveň ste mali všetko úhľadne usporiadané a logicky uložené, je čas vyskúšať niečo nové. Metóda organizácie domácnosti, ktorú preslávila Japonka Marie Kondo, priniesla revolúciu v tom, ako skladujeme veci – od topánok až po spodnú bielizeň.

Zaujíma vás, ako táto metóda funguje v praxi?

Organizácia šatníka a domácnosti podľa KonMari

Ak máte v skrini dostatok miesta, vešanie košieľ je praktické. No pre tých, ktorí zápasia s nedostatkom priestoru, je ideálnym riešením japonská metóda horizontálneho skladovania. Namiesto tradičného vešania či skladania do kôpok, táto metóda využíva zásuvky, police a rôzne boxy. Oblečenie sa skladá do malých, kompaktných „balíčkov“, ktoré sa ukladajú vedľa seba.

Prečo sú tieto balíčky výhodnejšie než klasické kôpky? Aj dospelí často zápasia s udržiavaním kôpok v poriadku, zatiaľ čo balíčky umožňujú lepšiu manipuláciu, jednoduchší prístup a lepší prehľad o tom, čo v zásuvke máte.

Navyše, oblečenie uložené touto formou nemusí byť neskôr žehlené, alebo si vystačíte len s miernym naparovaním, aby sa odstránili záhyby. Táto metóda je obzvlášť vhodná pre menšie priestory, aké nájdete v japonských bytoch, ktoré sú často veľmi kompaktné. Aj keď to môže znamenať, že niektoré kúsky budete musieť pred nosením prežehliť, získate tak cenný priestor.

Systém nie je len o usporiadaní skríň

Kľúčom k tejto metóde je nielen efektívne skladovanie, ale aj selektovanie oblečenia. Hlavnou zásadou Marie Kondo je otázka: „Prináša mi tento kus oblečenia radosť?“ Ak nie, mali by ste ho bez váhania vyradiť.

Na pracovné oblečenie vám stačí jedno tričko a jedny nohavice, všetko ostatné môžete darovať alebo predať. Kontajnery na textil sú k dispozícii všade, takže sa nepotrebného oblečenia ľahko zbavíte.

Proces reorganizácie začína vyčistením priestoru od toho, čo vám už neslúži. Marie Kondo odporúča okrem skladania oblečenia aj používanie priehľadných úložných boxov, ktoré vám pomôžu maximálne využiť dostupný priestor. Každý box označte, aby ste rýchlo našli, čo potrebujete.

Pri organizácii oblečenia rozdeľte veci podľa sezóny alebo typu – napríklad letné tričká do jedného boxu, zimné svetre do druhého. Nemiešajte ich podľa materiálu alebo farieb, aby ste sa neskôr nemuseli prehrabávať v oblečení, keď hľadáte konkrétny kus.

Keď budete mať šatník hotový, môžete rovnaký princíp aplikovať aj v ostatných častiach domácnosti. Marie Kondo totiž neponúka len rady na usporiadanie oblečenia, ale pomáha s organizáciou celého domova, aby ste sa vo svojom priestore cítili príjemne a všetko malo svoje miesto.