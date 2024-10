Rastliny, ktoré by ste na jeseň určite nemali strihať: Praktický sprievodca

Jeseň je obdobím, kedy záhradkári často vyťahujú nožnice a pripravujú rastliny na zimu. No nie všetky druhy sú vhodné na jesenný rez, pretože niektoré okrasné dreviny a kríky potrebujú viac času na regeneráciu pred príchodom chladných mesiacov. Ktoré rastliny by ste mali radšej nechať bez zásahu, aby na jar opäť rozkvitli v plnej kráse? Tu je zoznam tých, ktoré vyžadujú špeciálnu starostlivosť.

Prečo niektoré rastliny nestrihať?

Jesenný rez môže byť pre niektoré druhy nevhodný, pretože im odoberá energiu potrebnú na prežitie zimy. Navyše, ak im narušíte vegetatívny pokoj, môžete prísť o krásne kvety v ďalšej sezóne. Preto je dôležité vedieť, ktoré rastliny radšej ponechať bez zásahu.

Zlatovka (zlatý dážď) – Nepotrebný jesenný rez

Zlatovka, často známa pod názvom „zlatý dážď,“ je veľmi obľúbený krík so žiarivými žltými kvetmi na jar. Ak chcete, aby vaša zlatovka aj naďalej bohato kvitla, vyhnite sa jej strihaniu na jeseň. Tento krík totiž neznáša jesenný zásah a najvhodnejší čas na jeho úpravu je až po odkvitnutí – najlepšie koncom jari. Vtedy môžete odstrániť staré vetvy a vytvoriť priestor pre nové výhonky, ktoré zabezpečia bohatšie kvitnutie v ďalšom roku.

Magnólia – Krása, ktorá si vyžaduje opatrnosť

Magnólia patrí medzi najobľúbenejšie okrasné stromy v záhradách. Jej úchvatné kvety prinášajú jemnú eleganciu, no starostlivosť o tento strom musí byť precízna. Strihanie magnólie na jeseň môže narušiť jej nasledujúcu kvitnúcu sezónu. Ak je potrebné ju upraviť, robí sa to až po odkvitnutí, zvyčajne na konci jari. To zabezpečí, že nové výhony budú mať dostatok času zosilnieť a pripraviť sa na zimu. Magnólia je citlivá na chlad, preto je dôležité dodržiavať tieto zásady.

Kalina – Správny prístup k strihaniu podľa typu

Kaliny sú obľúbené pre svoje bohaté kvetenstvo a plody. Pri týchto kríkoch však záleží na tom, či ide o stálozelené alebo opadavé druhy. Stálozelené kaliny nevyžadujú rez pred zimou, postačí odstrániť iba poškodené alebo suché vetvy. Naopak, opadavé kaliny môžete strihať, no vhodné je to až po odkvitnutí, nie na jeseň.

Azalka a rododendron – Správne načasovanie rezu

Azalky a rododendrony, ktoré do záhrady prinášajú pestré farby, neznášajú jesenné strihanie. Najvhodnejšie je ich upraviť hneď po odkvitnutí, a to zvyčajne v júni. Týmto spôsobom poskytnete rastline dostatok času na spevnenie pred zimou. Ak to nestihnete, môžete ich upraviť ešte pred začiatkom kvitnutia na jar, čo podporí tvorbu väčšieho množstva kvetov.