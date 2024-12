Pri príprave mletých rezňov pridajte túto vec. Ľudia na ňu zabúdajú

Mleté rezne sú skutočne obľúbeným a chutným jedlom, ktoré si často doprajeme, aj keď nie každý deň. Sú výdatné, zasýti a vždy sú vítaným pokrmom na našich stoloch. Mnohokrát sa zaraďujú do tradičnej slovenskej kuchyne, kde si našli svoje miesto medzi obľúbenými jedlami. Avšak, v minulosti existovala jedna zaujímavá ingrediencia, ktorá sa často pridávala do mletých rezňov, a ktorá im dodávala jedinečnú chuť a charakter. Túto bylinku, ktorá sa dnes už možno trochu zabudla, však stále stojí za to pridať do receptu. Ide o kozonohu, rastlinu, ktorá zaručene obohatí vaše jedlá.