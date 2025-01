Prežíva váš pes nočné mory? Zistite príčiny a spôsob, ako mu pomôcť

Aj keď si my, ľudia, radi myslíme, že sme odlišní od ostatných živočíchov, v mnohom sme si podobní. Vedeli ste napríklad, že aj vášmu psovi sa môžu zdať sny? A nielen to, nočné mory ho môžu skutočne strašiť.

Pokojný spánok, ktorý je nevyhnutný na odpočinok, regeneráciu a spracovanie nových poznatkov a myšlienok, sa môže náhle zmeniť v desivý zážitok, z ktorého sa chcete čo najrýchlejšie prebudiť. Rovnako ako ľudia, aj zvieratá, konkrétne psy, sa pomerne často stretávajú s nočnými morami. Prečo sa to deje a čo môžeme ako ich sprievodcovia urobiť?

Význam snov

Psí sny sa od tých ľudských len veľmi neodlišujú. Vyskytujú sa v tzv. non-REM fáze spánku, teda v hlbokom spánku, keď sa v psí mysli objavujú hlavne úseky z bežného dňa alebo si môže opakovať novo získané vedomosti a schopnosti.

Vedecké štúdie dokázali, že ak sa šteniatko naučí nový povel, bude naňho po spánku reagovať efektívnejšie. To jasne naznačuje, že práve táto časť jeho života mu poskytuje možnosť lepšie si zapamätať to, čo bude v budúcom živote potrebovať.

Keď mozog vytvára hrôzy…

V spomínanej fáze hlbokého spánku by bolo u zvieraťa ťažké rozpoznať, čo sa práve deje v jeho mozgu, aj keď toho prebieha veľa. Iné je to v REM fáze, ako to poznáme z vlastnej skúsenosti. Mozog v tejto chvíli začína vytvárať nezmyselné scenáre, občas plné hororových situácií, ktoré môžu človeka (alebo zvieraťu) dostať do stresovej situácie.

Ľudia si môžu predstavovať nepríjemné situácie ako skúšky alebo stres v práci, psí mozog však ide vlastným smerom. Môže svojmu majiteľovi pripomenúť traumatické okamihy, či už nedávne alebo dokonca pár rokov staré, môže si vymyslieť, že sa zviera stratilo a ocitlo sa samo v neznámom prostredí…

Psie nočné mory

Takéto stresové momenty počas spánku vyvolávajú klasické nočné mory so svojimi typickými prejavmi. Ako poznáme, že zviera trpí niečím podobným? Rozhodne by sme sa mali zamyslieť vtedy, keď sa počas spánku začne psa triasť, počuť jeho výkriky, štekanie, prudké pohyby nôh, akoby sa chcel niekomu alebo niečomu vyhnúť.

Niektoré psy môžu dokonca doslova plakať. To všetko sú vonkajšie prejavy mozgových aktivít v REM fáze spánku. Možno bude majiteľovi takého psa ľúto a v snahe mu pomôcť ho radšej prebúdza. Odborníci však takýto zásah neodporúčajú.

Nebuďte psa príliš rýchlo

Pes, ktorý je neprirodzene prebudený počas takéhoto zážitku, môže byť pomerne dlhý čas dezorientovaný, pretože si svoj sen prenesie do reality. Nemôžeme sa potom diviť, že svojho pána pokúsi zakúšať, alebo sa bude správať agresívne či vystrašene. Lepšie bude, ak na jeho hrudník len opatrne položíte ruku. Zviera by sa malo počas niekoľkých sekúnd upokojiť samo.

Ako predchádzať nočným morám?

Je preukázané, že nočné mory viac a častejšie trápia psy, ktoré prechádzajú alebo prešli traumatickým obdobím. Niekedy môže ísť o obyčajné sťahovanie, príchod nového člena rodiny (či už ľudského alebo zvieracieho) a podobne.

V horšom prípade ide o týranie, pocit opustenia a podobne. Takýmto stavom je potrebné predchádzať a počítať s tým, že musíme dať psovi šancu spracovať akúkoľvek zmenu. O trápení samozrejme ani nemá zmysel hovoriť.

Kľud a ticho

Aby sa pes dobre vyspal, potrebuje pokojné prostredie s minimom hluku, svetla a ďalších rušivých momentov. Mal by mať svoj pelech v kúte, kde si bude môcť užívať súkromie bez rušivých vnemov. Určite nie je vhodným miestom napríklad chodba, kde stále niekto prechádza.

Pes je „režimové zviera“

Ďalšou podmienkou, ktorú by sme mali nášmu chlpatému kamarátovi bez odporu dopriať, je pravidelný režim. Rovnaká doba kŕmenia, vyvenčenia a tiež spánku – to je presne to, čo pes potrebuje. Môžete mu tak zabezpečiť pokojný a spokojným život bez nočných morí?

Dodatočné tipy na zlepšenie spánku vášho psa

Okrem zabezpečenia pokojného prostredia a pravidelného režimu existujú ďalšie kroky, ktoré môžete urobiť, aby ste znížili pravdepodobnosť nočných morí u vášho psa:

Fyzická aktivita: Uistite sa, že váš pes má dostatok fyzickej aktivity počas dňa. Vyčerpaný pes má tendenciu spať hlbšie a menej pravdepodobne sa prebudí nočnými morami. Mentálna stimulácia: Poskytujte psovi mentálne výzvy prostredníctvom hračiek na inteligenciu, tréningu poslušnosti alebo interaktívnych hier. To pomôže udržať jeho myseľ aktívnu a spokojnú. Zdravá strava: Vyvážená a kvalitná strava podporuje celkové zdravie a pohodu psa, čo môže mať pozitívny vplyv aj na jeho spánok. Relaxácia pred spaním: Vytvorte upokojujúcu rutinu pred spaním, ako je jemné masírovanie alebo pokojná hudba, aby sa pes uvoľnil a pripravil na pokojný spánok. Veterinárna starostlivosť: Ak máte podozrenie, že nočné mory sú spôsobené zdravotnými problémami, navštívte veterinára. Môže poskytnúť odborné rady alebo liečbu, ktorá pomôže zmierniť nočné mory.

Nočné mory sú bežnou súčasťou spánku nielen u ľudí, ale aj u psov. Je dôležité rozpoznať príznaky a pochopiť, prečo sa nočné mory vyskytujú. Poskytovaním bezpečného a pokojného prostredia, udržiavaním pravidelného režimu a poskytovaním fyzickej a mentálnej stimulácie môžete pomôcť svojmu psovi mať pokojný a obnovený spánok bez nočných morí. Ak sa nočné mory u vášho psa objavujú často alebo sú sprevádzané známkami stresu či úzkosti, neváhajte konzultovať s veterinárom, ktorý vám môže poskytnúť ďalšie rady a pomoc.