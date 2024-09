Prerábate kúpeľňu a rozmýšľate, čo si zaobstarať do kúpeľne: sprchovací kút alebo radšej vaňu?

Pokiaľ ide o priestor, sprcha ho nepotrebuje toľko, takže sa hodí do menších kúpeľní.

Aj do tých úplne malých kúpeľní sa zmestí sprchový panel len so zástenou, s odtokom priamo vo vyspádovanej podlahe.

Čo si ale vybrať, ak máme kúpeľňu priestrannú natoľko, že sa do nej vojde aj pohodlná vaňa?

sprchovací kút alebo radšej vaňu? Foto: František Stacho

Vaňa nielen na kúpanie

Sviečky a pohár vína v ruke, príjemne teplá voda s voňavou penou, aj to môže byť realita v kúpeľni s vaňou. O to romantickejšie, ak je dostatočne veľká pre kúpeľ vo dvojici. Do vane ideme relaxovať, napariť sa, keď sme prechladli, deti sa v nej dokážu hrať dlhé chvíle… A do dnes sa vaňa používa pri ručnom praní. Pokiaľ ide o spotrebu vody, nie je kúpeľ vo vani tak nehospodárny, ako na prvý pohľad vyzerá. Jej objem síce je okolo 150 litrov, nikdy ju ale nenapoúšťame plnú, naopak – čím väčšie telo sa vo vani kúpe, tým menej vody potrebuje.

Argumenty pre sprchu

Aj keď opomenieme fakt, že sprchovací kút nezaberie toľko miesta v kúpeľni, sú tu ešte ďalšie výhody. Napríklad nemusíte čakať, až sa vám napustí vaňa, použitie sprchy je okamžité. Naviac je o poznanie hygienickejšie. Ležať vo vani, bez toho aby ste sa najprv umyli, znamená byť obklopení všetkými nečistotami, ktoré na vás počas dňa zostali. Nesporne veľkou výhodou je ľahký prístup do vaničky sprchovacieho kúta alebo možnosť vytvoriť bezbariérový vstup. Tak si môže dopriať osobnú hygienu bez pomoci druhej osoby aj väčšina seniorov a ľudí zle sa pohybujúcich.

Ranná sprcha nás nabudí a dodá potrebnú energiu, večerný kúpeľ poskytne uvoľnenie a potrebnú relaxáciu. Prečo si teda jedno alebo druhé odopierať? Kúpte si vaňu so sprchovou zástenou a užívajte si to, na čo práve máte náladu. Komfortnejšie variantom je možnosť zaobstarať si oboje, najlepšie vaňu s bublinkami a masážny sprchovací kút.