Prečo citróny schnú a plesnivejú? Nesprávne skladovanie môže skrátiť ich trvanlivosť. Týchto chýb sa vyvarujte

Citróny sú nielen obľúbenou prísadou do rôznych jedál a nápojov, ale aj skvelým pomocníkom pri upratovaní v domácnosti. Ich šťava je často využívaná pri nachladení, do čajov alebo na dochutenie omáčok, polievok, šalátov či múčnikov. Okrem toho sú bohaté na vitamín C a majú mnoho ďalších zdravotných výhod. Avšak, aby ste tieto výhody využívali čo najdlhšie, je potrebné sa postarať o ich správne skladovanie. Nesprávnym zaobchádzaním môže dôjsť k tomu, že citróny veľmi rýchlo vyschnú alebo začnú plesnieť. Ak chcete, aby vaše citróny zostali čerstvé a plné chuti aj po niekoľkých dňoch, tu je niekoľko dôležitých tipov.

Vyberajte citróny starostlivo už pri nákupe

Keď sa vydáte do obchodu, nezabudnite citróny dôkladne prezrieť. Vyberajte len tie, ktoré sú pevné, bez mäkkých miest, modrých škvŕn alebo iných známok poškodenia. Uistite sa, že sú zdravé, bez akýchkoľvek známok hniloby. Taktiež si premyslite, koľko citrónov skutočne potrebujete. Kúpte ich len v takom množstve, ktoré stihnete spotrebovať predtým, než sa začnú kaziť. Po príchode domov ich ihneď vybaľte z plastových sáčkov alebo sieťok, pretože tie často zabraňujú cirkulácii vzduchu a urýchľujú ich kazenie.

Citróny v chladničke – áno, ale s opatrnosťou

Mnohí z nás majú tendenciu dávať citróny do chladničky, najmä do zásuvky na ovocie. Tento spôsob však nie je ideálny, pretože chlad im škodí. Citróny majú tendenciu v chladnejšom prostredí rýchlejšie vysychať a plesnieť. Ak nemáte inú možnosť, aby ste ich uchovali, skúste ich uložiť do zipsového sáčku, z ktorého vytlačíte čo najviac vzduchu, a ten následne uzavrite. Tento spôsob minimalizuje prítomnosť vzduchu, ktorý urýchľuje proces vysychania. Alternatívne môžete citróny uložiť aj do uzatvárateľnej sklenenej nádoby, ktorú napustíte studenou vodou a následne uzavriete. Tento spôsob ich dokáže udržať čerstvé aj niekoľko týždňov, pričom si zachovajú svoju kvalitu.

Ako ich uchovať pri izbovej teplote – bezpečne a efektívne

Ak nemáte chladničku, kde by ste citróny mohli bezpečne uskladniť, ponechajte ich pri izbovej teplote. Najlepšie je ich uložiť na tanier alebo drôtenú misku na ovocie, kde budú mať dostatok priestoru na dýchanie. Citróny by nemali byť stlačené alebo naskladané na sebe, pretože v miestach tlaku vzniká ideálne prostredie pre plesne. Ak sa rozhodnete ponechať citróny pri izbovej teplote, nezabudnite ich neumyť pred uskladnením – táto ochranná vrstva na povrchu pomáha predlžovať ich čerstvosť. V tomto prípade ich môžete skladovať 5 až 7 dní, v závislosti od teploty v miestnosti.

Bio citróny sú skvelé, ale kazia sa rýchlejšie

Bio citróny sú skutočne vynikajúcou voľbou, ak chcete využívať aj ich kôru do rôznych receptov, pretože nie sú ošetrené chemickými látkami. Avšak, tieto citróny sa kazia oveľa rýchlejšie ako tie z konvenčného pestovania, pretože nemajú ochranné chemikálie, ktoré by im predĺžili životnosť. Preto je najlepšie nekupovať ich vo veľkých množstvách, pokiaľ nemáte istotu, že ich spotrebujete včas. Keď ich nakúpite, snažte sa ich rýchlo využiť, alebo ak nemáte čas na ich okamžitú spotrebu, zamrazte ich šťavu.

Ako správne zamraziť citrónovú šťavu – pre budúce využitie

Ak máte citróny, ktoré neplánujete hneď spotrebovať, nezúfajte. Citrónovú šťavu môžete jednoducho zamraziť. Stačí, ak citrón rozkrojíte, vyžmýkajte šťavu a tú uložíte do malých formičiek na ľad alebo do zipsového sáčku. Ak chcete, aby sa šťava zmrazila rovnomerne a nebolo problém ju neskôr odobrať, uložte sáčok vodorovne. Týmto spôsobom vznikne tenká vrstva, ktorú môžete neskôr jednoducho odtrhnúť alebo odlomiť podľa potreby. Takto pripravenú citrónovú šťavu môžete využiť podľa potreby do nápojov, omáčok alebo akýchkoľvek receptov, ktoré si vyžadujú čerstvú citrónovú šťavu.