Potrebujú sliepky kohúta? Koľko sliepok dokáže zvládnuť jeden kohút? A ďalšie veci, ktoré možno neviete o sliepkach

Chov sliepok sa stáva čoraz obľúbenejším aj medzi tými, ktorí s ním nemajú dlhoročné skúsenosti. Ide o výborný spôsob, ako si zaistiť čerstvé vajíčka od zvierat, ktoré vedú spokojný život. Ak im doprajete vhodné podmienky, odmenia sa vám nielen kvalitnou produkciou, ale prekvapia aj svojou priateľskou povahou a inteligenciou. Áno, sliepky sú šikovnejšie, než sa o nich často tvrdí.

Spolunažívanie sliepok s ľuďmi na záhrade

Sliepky môžete mať voľne na záhrade, no treba mať na pamäti, že aj keď neublížia trávniku či trvalkám, môžu narobiť škody na mladých rastlinách alebo čerstvo vysadených semiačkach. Jemné šaláty, jahody či iné krehké plodiny sú pre ne lákadlom, ktoré neodolajú. Preto je praktické oddeliť sliepky od citlivejších častí záhrady – buď pomocou oplotenia jednotlivých záhonov, alebo im vytvoriť vyhradený výbeh, najmä na jar a v lete.

Plot vysoký aspoň 1,5 metra postačí pre menej aktívne plemená, no energickejšie sliepky môžu skúšať preletieť. V takých prípadoch pomôže zastrihnutie letiek na jednom krídle, čo im znemožní vzlietnuť. Ak nechcete do peria zasahovať, ideálnym riešením je plot vysoký viac ako 2 metre, ktorý môže byť v hornej časti doplnený ľahšou sieťou. V oblastiach, kde na hydinu číhajú dravé vtáky, takýto plot slúži aj ako ochrana zhora.

Aký kurník sliepky potrebujú?

Kurník by mal byť dostatočne priestranný, suchý a dobre vetraný, no bez prievanu. Pre štyri sliepky sa odporúča veľkosť aspoň 2 × 1,5 × 2 metre. Zohľadnite tiež, že kurník budete potrebovať pravidelne čistiť, preto si zabezpečte ľahký prístup do jeho vnútra. Sliepky na noc vyhľadávajú bezpečie a ochranu pred predátormi, preto večer vchod vždy zatvárajte. Ak chcete automatizovať otváranie a zatváranie, existujú dvierka s fotobunkou, ktoré reagujú na rozvidnievanie a stmievanie.

Kurník musí mať bidielka, kde sliepky odpočívajú a spia. Ideálne sú hladké konáre s priemerom 3–6 cm, ktoré sú šetrné k ich nohám. Hniezda na znášanie vajec vyplňte slamou či senom, aby boli pohodlné. Ak sliepky váhajú, či znášku uložiť práve tam, môžete ich naviesť pomocou sadrových vajec.

Prečo sliepky hrabú a popolia sa?

Sliepky majú prirodzené inštinkty, ktoré vychádzajú z ich pôvodného života v divočine. Hrabanie je pre ne spôsobom, ako hľadať potravu – od zrniek cez hmyz až po drobné slimáky. Aj keď im zabezpečíte plnú misku, nikdy ich nezastavíte v ich inštinktívnom správaní. Navyše sa rady popolia, čím si čistia perie a zbavujú sa parazitov. Ideálnym miestom na to je jemná suchá zemina, ktorú môžete obohatiť o drevený popol či kremelinu.

Potrebujú sliepky kohúta?

Hoci kohút nie je pre produkciu vajec nevyhnutný, jeho prítomnosť prináša do hejna isté výhody. Kohút sliepky chráni pred nebezpečenstvom, udržiava medzi nimi poriadok a neraz sa im dvorí tancami či ponúkaním najlepšej potravy. Aby však nebol pre sliepky príťažou, mal by mať na starosti aspoň šesť jedincov, čím sa zabráni nadmernému zaťaženiu ich chrbta.

Ako sa postarať o výbeh a trus?

Ak je výbeh príliš malý, sliepky ho rýchlo premenia na holú zem plnú dier. Ideálne je, ak majú dostatok priestoru, kde si môžu nájsť potravu a zároveň si obohatiť jedálniček o trávu či lístie. Slepačí trus je výborným hnojivom, najmä pre zeleninu a kvety, no musí sa pred použitím riadne zriediť a nechať odstáť.

Sociálne správanie a hierarchia

Sliepky sú spoločenské zvieratá, preto je vhodné chovať aspoň štyri jedince. Treba však počítať s tým, že v skupine existuje hierarchia, ktorá môže spôsobovať napätie, najmä pri zavádzaní nových sliepok do už zabehnutého hejna. Najjednoduchším riešením je odchov mláďat, ktoré si na skupinu postupne zvyknú a bez problémov sa začlenia.

Kde kúpiť sliepky?

Najčastejšou voľbou sú kuričky z umelých liahní, ktoré sú pripravené na znášanie vajec. Ak však chcete plemená s osobitými vlastnosťami, obráťte sa na súkromných chovateľov. Zvážiť môžete aj záchranu sliepok z veľkochovov – v domácom prostredí sa rýchlo zotavia a opäť začnú znášať.

Slepice sú fascinujúce zvieratá, ktoré dokážu byť nielen užitočné, ale aj zábavné spoločníčky. Ak im venujete čas a starostlivosť, ich prítomnosť na vašej záhrade vám prinesie množstvo radosti a úžitku.