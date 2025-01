Potravinársky špecialista upozorňuje. Ak na plastovej doske na krájanie spozorujete toto, okamžite ju vyhoďte

Plastové dosky na krájanie sú obľúbenou súčasťou mnohých kuchýň. No viete, že ich používanie môže byť rizikové? Dávajte si pozor, aby sa na nich neobjavili určité známky opotrebovania, ktoré môžu ohroziť vaše zdravie.

Doska na krájanie je neodmysliteľnou súčasťou každej domácnosti. Na trhu nájdeme širokú ponuku – od tradičných drevených, cez elegantné sklenené, až po praktické plastové varianty. Každý materiál má svoje výhody aj nevýhody. Aké sú medzi nimi rozdiely?

Jedna z čitateliek, Jarmila z Prělouča, sa podelila o svoju skúsenosť: „Moja svokra mi darovala sklenenú dosku na krájanie. Bola to asi jej pomsta, pretože sa na nej krája úplne nemožne. Hoci je hygienická, zvuk, ktorý vydáva pri krájaní, je pre mňa doslova utrpenie. Pripomína mi škrípanie zubov alebo škrabanie nechtov po skle. Hrôza! Už nikdy viac si ju nevezmem do ruky.“

Výhody a nevýhody drevených dosiek

Drevené a plastové dosky sú medzi ľuďmi najrozšírenejšie. Odborníci odporúčajú drevené dosky z niekoľkých dôvodov. „Drevo je prirodzene antibakteriálne. Síce dokáže absorbovať vlhkosť alebo toxické látky, no baktérie v ňom dlho neprežijú. Preto sa nemusíte báť, že by ste si kontaminovali jedlo pri príprave,“ vysvetľuje odborník na kuchynské potreby. Drevené dosky sú teda bezpečnejšou voľbou. Na druhej strane plastové dosky sú síce ľahké, ľahko sa čistia, no skrývajú viacero rizík.

Skryté nebezpečenstvá plastových dosiek

Plastové dosky sú populárne najmä vďaka svojej nízkej hmotnosti, jednoduchému čisteniu a pestrej farebnosti, ktorá oživí kuchyňu. Avšak pod týmto zdanlivo dokonalým povrchom sa skrývajú viaceré nebezpečenstvá.

„Plast je síce nepórovitý, takže nevsakuje vlhkosť ani baktérie. Na prvý pohľad to vyzerá ako výhoda, ale v skutočnosti je to problém,“ varuje odborník. „Mnohé baktérie sa nedajú úplne odstrániť, a to ani umývaním v umývačke riadu. Zostávajú na povrchu a pri príprave jedla ich môžete nechtiac skonzumovať.“ To však nie je jediné riziko!

Ako vyčistiť plastovú doštičku?

Mikroplasty ako tichý nepriateľ

Výskum publikovaný v odbornom časopise Environmental Science & Technology odhalil, že častým používaním plastových dosiek vznikajú drobné mikroplasty. Tieto čiastočky sa pri krájaní uvoľňujú a môžu sa ľahko prilepiť na jedlo, čo predstavuje vážnu hrozbu pre zdravie.

„Najhoršie výsledky priniesli testy pri krájaní mäsa a zeleniny,“ dodáva expert. Poškriabané plastové dosky by ste preto mali okamžite vyhodiť, pretože môžu vážne poškodiť vaše zdravie. Pri kúpe novej dosky sa odporúča uprednostniť drevenú variantu, ktorá je bezpečnejšia a zároveň aj ekologickejšia.

Nezabúdajte, že pravidelná výmena dosiek na krájanie a správna údržba sú kľúčom k zdravej príprave jedál.