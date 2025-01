Poslední jedinci vzácneho havajského vtáka 'akikiki čelia bezprostrednému vyhynutiu kvôli komárom prenášajúcim smrteľnú maláriu

Šatovník, známy aj ako akikiki, patrí k najohrozenejším vtákom na našej planéte. Tento malý, no fascinujúci druh, ktorý žije iba na havajských ostrovoch, čelí v súčasnosti vážnej hrozbe vyhynutia. Vďaka zmenám v životnom prostredí, prítomnosti inváznych druhov a neúprosným zmenám klímy je jeho existencia stále viac ohrozená. Predpovede odborníkov sú v súčasnosti alarmujúce – bez okamžitej pomoci by tento vták mohol úplne zmiznúť z prírody.

Osud akikiki v oblačných lesoch Kauai

Na havajskom ostrove Kauai, kde títo vtáci žijú v oblačných dažďových lesoch, vedci v júli 2023 oznámili šokujúcu správu, že zostalo iba päť jedincov. „Ak sa situácia nezmení, do konca tohto roka už nebude žiaden,“ vyjadril sa smutne biológ Justin Hite, ktorý sa podieľa na monitorovaní a výskume týchto vtákov. Ich populácia sa zmenšuje doslova pred očami. A aj keď boli vtáci v minulosti evakuovaní z hroziacich požiarov, ohrozujúce faktory sa stále zhoršujú.

V roku 2023 požiare, ktoré zachvátili ostrov Maui, takmer zničili posledné stanovište týchto vzácnych vtákov. Plamene, ktoré sa priblížili k ich ochranným staniciam na vzdialenosť len 45 metrov, podčiarkli riziko, že tieto vtáky už nikdy neuvidíme v prírode. Zatiaľ čo títo vtáci boli evakuovaní, zmeny, ktoré prináša klimatická kríza, predstavujú dlhodobé hrozby pre všetky miestne zvieratá.

Vplyv inváznych druhov a komárov na havajskú faunu

Okrem devastujúcich požiarov sú na Havaji hlavným problémom invázne druhy. Komáre, ktoré sa na tento ostrov dostali pred viac ako 200 rokmi príchodom veľrybárov, majú na svedomí mnohé straty miestnej fauny, vrátane ‚akikiki. Títo komáre priniesli nebezpečné choroby, ako je vtačia malária, na ktoré miestne druhy nemali vyvinutú imunitu. Tento parazit sa stal jedným z hlavných faktorov, ktoré prispeli k poklesu počtu tohto vtáka.

Po ich príchode začala klesať početnosť havajských medonosných vtákov, pričom ‚akikiki bol jedným z tých, ktorí na túto zmenu reagovali najrýchlejšie. Dnes sa objavuje nová výzva – komáre a parazity sa presúvajú do vyšších nadmorských výšok, kde sa vtáci ukrývali. Predtým bol tento región, známy ako Alakai, posledným útočišťom pre ohrozené vtáky, ale klimatické zmeny teraz umožňujú komárom preniknúť aj sem.

Akikiki: neokázalý, ale cenný

Aj napriek svojej nenápadnosti sú ‚akikiki považovaní za fascinujúce a výnimočné vtáky. Majú približne 13 centimetrov a vážia asi ako niekoľko guličiek hroznového vína, a vyznačujú sa hravým a zvedavým správaním. Aj keď nie sú najfarebnejšími vtákmi, ich osobnosť ich robí veľmi zvláštnymi. „Aj keď nie sú najviac nápadní, ich správanie a spôsob života sú úžasné,“ hovorí odborník na vtačiu ekológiu Eben Paxton.

Títo vtáci sa vyvinuli pred viac ako piatimi miliónmi rokov z pôvodných pestrofarebných vtákov a špecializovali sa na konzumáciu miestnej flóry. Ich evolúcia im dala schopnosť využívať rôzne druhy rastlín, čo znamená, že ich existencia je veľmi dôležitá pre ekosystémy Havaja. Bohužiaľ dnes čelí silnej hrozbe vyhynutia. Z pôvodných 55 druhov medonosných vtákov zostalo len 17, pričom šesť z nich, vrátane ‚akikiki, je na pokraji zániku.

Ako sa akikiki bráni vyhynutiu?

Aj keď je vyhynutie ‚akikiki na dosah, odborníci v tejto oblasti stále nevzdávajú nádej. Snažia sa nájsť spôsoby, ako tento druh zachrániť prostredníctvom rôznych ochranných programov. Jedným z nich je vytvorenie umelého prostredia v zajatí, ktoré sa čo najviac podobá prirodzeným podmienkam týchto vtákov. Tento prístup zahŕňa inštaláciu špeciálnych hniezdnych materiálov, ako sú vetvičky, lišajníky a pavučiny, a dokonca sa snažia napodobniť klimatické podmienky Kauai, vrátane dažďovej hmly.

Zatiaľ čo sa odborníci snažia poskytnúť vtákom útočisko, pokračujú v práci na kontrolovaní komárov, ktorí sú najväčšou hrozbou pre ich prežitie. Program, ktorý zahŕňa sterilizáciu samcov komárov, by mal znížiť ich populácie a tým aj riziko prenosu vtačej malárie. Tento projekt, známy ako „Vtáky, nie komáre“, je kľúčovou súčasťou snahy o záchranu havajských vtákov.

Budúcnosť havajských vtákov

Aj keď pre ‚akikiki situácia v prírode pravdepodobne nie je zachránená, vedci sa snažia nájsť riešenia, ktoré by mohli pomôcť iným havajským vtákom, ktoré sú tiež na pokraji vyhynutia. V súčasnosti prebiehajú výskumy, ktoré sa zameriavajú na to, ako niektoré vtáky vyvinuli imunitu voči ptačej malárii, čo by mohlo viesť k novým metódam ochrany. Projekt financovaný federálnymi prostriedkami vo výške 16 miliónov dolárov by mohol poskytnúť dôležitú pomoc pre havajské ekosystémy.

Ak sa aj týmto snahám podarí dosiahnuť úspech, môže to znamenať novú nádej nielen pre ‚akikiki, ale aj pre celú havajskú faunu. Tento druh sa môže stať symbolom pre potrebu rýchlej a účinnej ochrany prírody, ktorá čelí neustálym hrozbám. Aj keď by vyhynutie ‚akikiki bolo tragédiou, jeho príbeh by mohol viesť k ďalším krokom k ochrane iných ohrozených druhov a životného prostredia na Havaji.