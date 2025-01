Ponorte ju do vody. Takto sa bude vašej vianočnej hviezde dariť po celý rok

Mnohí sa už určite pokúšali udržať vianočnú hviezdu živú aj po skončení sviatkov, ale výsledok nebol práve uspokojivý? Ak sa vám to ešte nepodarilo, nezúfajte. Môžete sa inšpirovať skúsenými pestovateľkami kvetín, ktoré majú svoje triky, ako ju udržať krásnu a zdravú aj po Vianociach.

Ak ste si na sviatky zaobstarali vianočnú hviezdu, pravdepodobne ste neodolali jej pôvabu. Tento kvet sa stal veľmi obľúbenou dekoráciou počas Vianoc vďaka svojim výrazným farebným listom, ktoré môžu byť červené, ružové alebo dokonca biele. Tieto krásne listy však nie sú kvetmi samotnými, ale ich farba je výsledkom špecifickej štruktúry rastliny.

Poinsettia, ako sa vianočná hviezda odborne nazýva, pochádza pôvodne z Mexika. A práve preto je jej starostlivosť v našich podmienkach o niečo zložitejšia. Vo väčšine domácností vydrží len niekoľko týždňov po Vianociach, ale v niektorých prípadoch sa jej podarí prežiť aj až do jari, čo je skvelé, pretože túto rastlinu môžete pestovať aj ako trvalku v interiéri. Ako na to, aby vám vianočná hviezda vydržala čo najdlhšie?

Správna starostlivosť o vianočnú hviezdu

Jedným z najväčších problémov pri starostlivosti o vianočnú hviezdu je správna zálievku. Poinsettia potrebuje pravidelnú a dostatočnú zálievku, ale je potrebné si dať pozor, aby nezostávala stáť vo vode. Ak voda stagnuje v kvetináči, spôsobí to hnilobu koreňov a nakoniec rastlina uhynie. Okrem toho vyžaduje táto rastlina zvýšenú vzdušnú vlhkosť a tiež si potrpí na dostatok rozptýleného svetla.

Ako teda správne zalievať, aby sa vianočnej hviezde darilo? Je veľmi dôležité, aby sa prebytočná voda nezachytila na dne kvetináča alebo v miske pod ním. Zalievať ju treba pravidelne, dvakrát až trikrát týždenne, podľa toho, kde je rastlina umiestnená a aká je teplota v miestnosti. Ak je poinsettia blízko radiátora, rýchlo sa vysušuje, a preto je potrebné ju zalievať častejšie. Optimálne je zalievať rastlinu, keď povrch pôdy v kvetináči vyschne.

Technika zálievky ponorením: „Dunk watering“

Ak ste niekedy sledovali videá o pestovaní rastlín na sociálnych sieťach alebo YouTube, pravdepodobne ste sa stretli s metódou, kde rastliny namáčajú do vody. Tento spôsob, nazývaný „dunk watering“ alebo „ponáranie“, je veľmi efektívny, pretože rastlina rýchlo absorbuje vodu a zároveň sa jej listy nasiaknu vlhkosťou, ktorú rastlina miluje.

Poinsettii táto technika vôbec nevadí. Naopak, priam ju zbožňuje, pretože vlhkosť vzduchu je pre ňu kľúčová. Na internete môžete vidieť aj videá, kde pestovatelia používajú pri tomto ponáraní nielen obyčajnú vodu, ale aj špeciálne zriedené domáce hnojivá. Ak chcete vašu vianočnú hviezdu ešte viac podporiť, môžete si pripraviť hnojivo z banánových šupiek, kávy alebo z citrusových šupiek. Tieto ingrediencie obsahujú draslík, horčík a vápnik, ktoré sú veľmi prospešné pre rast a kvitnutie rastliny.

Ako správne vykonať ponáranie rastlín?

Počas letných mesiacov môžete rastliny ponárať do väčšieho sudu s vodou, no v zime alebo v interiéri bude ideálny veľký kôš s vodou pri izbovej teplote. Môžete tiež pridať trochu zriedeného domáceho hnojiva.

Celú rastlinu aj s kvetináčom pomaly ponorte do vody, pričom dávajte pozor, aby sa substrát nezmieril. Keď ponoríte rastlinu, môžete pozorovať, ako z pôdy stúpajú malé vzduchové bubliny. To znamená, že pôda začne nasávať vodu. Po chvíli, keď už nebudú bubliny stúpať, znamená to, že substrát je plne nasýtený vodou. Potom rastlinu opatrne vyberte, nechajte prebytočnú vodu odkvapkať a až potom ju môžete vrátiť na pôvodné miesto.

Táto metóda je známa, aj keď nie veľmi rozšírená, predovšetkým na čínskych plantážach, kde sa používa na pestovanie sukulentov. Okrem toho, že týmto spôsobom rastlinu zavlažíte a hnojíte, táto technika tiež pomáha zbaviť rastlinu škodcov, ktorí sa môžu skrývať v pôde. Je to ideálny spôsob pre menšie rastliny, ktoré sú náchylné na problémy so škodcami.

Týmto spôsobom si zabezpečíte nielen správnu zálievku pre vašu vianočnú hviezdu, ale aj potrebnú vzdušnú vlhkosť, ktorá podporí jej zdravý rast.