Perfektné čistenie žalúzii: Ako vyčistiť každý typ žalúzia

Každý typ žalúzie, či už sú z hliníka, vinylu, dreva, napodobeniny dreva alebo textilu, si zaslúži osobitnú starostlivosť. Pravidelné čistenie je kľúčové pre udržaní čistoty a predľženie životnosti. Ak ste sa doteraz tejto práci vyhýbali, pretože ste ju považovali za zdĺhavú, tieto jednoduché postupy vám to podstatne uľahčia. Po ich aplikácii budú vaše žalúzie opäť žiariť čistotou.

Ako čistiť hliníkové a vinylové žalúzie

Najrýchlejšou cestou, ako odstrániť prach z hliníkových alebo vinylových žalúzii, je použitie vysávača s jemným nástavcom na prach. Pred samotným vysávaním zatvorte žalúzie tak, aby boli lamely v jednej rovine. Potom začnite na jednej strane a postupujte systematicky zľava doprava, následne zhora nadol. Keď dokončíte jednu stranu, otočte lamely opačným smerom a opakujte rovnaký postup.

V prípade, že prach nestačí odstrániť všetky nečistoty, siahnite po roztoku octu a vody v pomere 1:2. Namočte handričku z mikrovlákna alebo starú ponožku a lamely starostlivo utrite. Ak sú žalúzie silno znečistené, najlepšie je ich demontovať a vložiť do vane s teplou vodou a saponátom. Jemne ich pretrite hubkou alebo mäkkou kefou, aby ste odstránili aj tie najodolnejšie usadeniny. Následne ich opláchnite čistou vodou a nechajte uschnúť na vzduchu.

Špeciálna starostlivosť o drevené žalúzie

Drevené žalúzie sú elegantné a pridávajú interiéru teplo a prírodný vzhľad, no vyžadujú opatrný prístup. Dôležité je používať kvalitný lak na drevo, ktorý pomáha chraňiť ich povrch pred usadzovaním prachu. Nastriekajte lak na jemnú handričku (nikdy priamo na lamely) a každú lamelu utrite osobitne, aby ste predišli poškodeniu dreva.

Ak sa na drevených žalúziach objavia škvrny, ihneď ich ošetrite mäkkou vlhkou handričkou, no dbajte na to, aby drevo neostalo dlhšie vlhké, pretože to môže viesť k deformácii materiálu.

Čistenie žalúzii z imitácie dreva

žalúzie z napodobeniny dreva sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú vzhľad dreva bez náročnej údržby. Tieto žalúzie sú odolnejšie voči vlhkosti, preto je možné ich čistiť podobne ako hliníkové alebo vinylové modely.

Vysajte prach a nečistoty jemnou kefou na vysávači alebo utrite lamely vlhkou handričkou. Ak potrebujete dôkladnejšie čistenie, použite jemný saponát a vodu, rovnako ako pri iných typoch žalúzii.

Ako sa postarať o textilné žalúzie

Textilné žalúzie sú obľúbené pre svoju estetiku, ale čistenie je o niečo náročnejšie. Použite vysávač s kefkovým nástavcom nastaveným na nízky výkon, aby ste materiál nepoškodili. Pri odolnejších škvrnách namočte mikrovlákno do jemného roztoku mydla a teplej vody, jemne utrite a nechajte žalúzie voľne vyschnúť.

Aby si textilné tienidlá zachovali svoj tvar a vzhľad, dbajte na to, aby ste ich po čistení nechali dostatočne vyschnúť.

Dodržiavanie týchto jednoduchých krokov vám pomôže udržať žalúzie v perfektnom stave a zabezpečí, že vaše okná budú vyzerať ako nové po dlhú dobu.