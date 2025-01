Pani Michaela našla jednoduchý a rýchly spôsob, ako na dokonale čistú rúru za päť minút. Jej kamarátky sú v úžase a nechápu, ako to dokáže

Čistá kuchyňa je základom pohodového varenia. Trávime v nej množstvo času, preto by mala byť nielen praktická, ale aj dokonale čistá. Niektoré spotrebiče si však vyžadujú špeciálnu starostlivosť a rúra patrí medzi tie najnáročnejšie. Napriek tomu ju môžete vyčistiť rýchlo a bez námahy. Stačí poznať pár jednoduchých trikov.

Prevencia je najlepším pomocníkom

Ak po každom pečení rýchlo zotriete mastnotu a nečistoty, ušetríte si neskôr zdĺhavé drhnutie. Rovnako sa vyhnete väčšiemu znečisteniu, ak budete pripravovať jedlá prikryté pokrievkou alebo alobalom. Tým zabránite šíreniu mastnoty po celej rúre.

Jedlá sóda a citrónová šťava

Skvelým pomocníkom je kombinácia jedlej sódy a čerstvej citrónovej šťavy. Z týchto ingrediencií si pripravte hustú pastu, ktorú nanesiete na špinavé miesta v rúre. Nechajte zmes chvíľu pôsobiť, aby sa nečistoty uvoľnili, a následne ich zotrite vlhkou hubkou. Vaša rúra bude žiariť čistotou.

Citrusy ako prírodný čistič

Ak chcete rúru vyčistiť rýchlo a zároveň osviežiť jej vnútro, siahnite po citrónoch. Nakrájajte citrón na plátky, zalejte ich vodou a nádobu vložte do rúry. Zapnite ju na desať minút na najvyššiu teplotu. Uvoľnená para odstráni mastnotu a zbaví rúru nepríjemných pachov.

Ocot na mastnotu

Ocot je výborným pomocníkom pri odstraňovaní mastnoty. Do hrnčeka nalejte ocot zmiešaný s vodou v pomere 1:1. Vložte ho do rúry, zapnite ju na päť minút a potom len zotrite uvoľnenú špinu handričkou. Tento jednoduchý trik si zamilujete.

Sila soli

Aj obyčajná kuchynská soľ dokáže zázraky. Nasypte ju priamo do rúry a zapnite spotrebič na najvyšší výkon. Soľ postupne zhnedne a pohltí mastnotu a nečistoty. Po ochladení ju stačí vysať a vnútro rúry pretrieť vlhkou handričkou. Tento postup môžete bez obáv použiť aj pri mikrovlnnej rúre.

Prášok do pečiva ako univerzálny čistič

Prášok do pečiva je skvelým pomocníkom nielen pri pečení, ale aj pri čistení. Najmä rošty rúry očistíte jednoducho – napustite do vane horúcu vodu, prisypte prášok do pečiva a pridajte niekoľko kvapiek saponátu. Rošty nechajte odmočiť a následne ich len pretrite. Rovnakou zmesou môžete efektívne vyčistiť aj vnútro rúry. Na záver všetko dočistite mäkkou hubkou alebo handričkou. Väčšinu týchto metód využijete aj pri čistení mikrovlnnej rúry.

Vďaka týmto praktickým tipom budete mať rúru vždy žiarivo čistú a jej údržba vám nezaberie takmer žiadny čas.