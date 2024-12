Pani Ľuboslava objavila nový spôsob prania topánok v práčke. Ušetrí vám to peniaze aj čas

Aj keď vaše tenisky už nie sú najnovšie a majú za sebou množstvo kilometrov, nie je dôvod, aby ste ich rovno vyhodili, najmä ak patria medzi vaše obľúbené. Namiesto toho, aby ste ich len tak zahodili, vyskúšajte ich oživiť pradením v práčke – ale dávajte pozor, ako na to, aby ste ich nepoškodili! Ak neviete, ako správne na to, tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu.

Aké topánky sú vhodné na pranie v práčke?

Pri praní športových topánok je dôležité zohľadniť materiál, z ktorého sú vyrobené. Ak máte topánky z textilu, neexistuje problém ich dať do práčky. Pri topánkach z umelých materiálov sa však odporúča ručné čistenie, pretože práčka by ich mohla poškodiť. Naopak, šnúrky a vnútorné vložky topánok môžete pokojne vyprať spolu s obuvou. Avšak, ak sú vaše topánky kožené alebo semišové, praní v práčke sa radšej úplne vyhnite – mohli by sa zničiť a stratiť svoj tvar.

Ako sa pripraviť na pranie topánok?

Predtým, ako topánky vložíte do práčky, je dobré sa postarať o ich detaily. Dôkladne vyčistite gumovú podrážku aj okraje topánky kefou, aby sa špina počas prania nedostala na textilnú časť obuvi. Ak sú topánky veľmi znečistené alebo zablatené, ponorte ich na chvíľu do nádoby s teplou vodou a kvapkou saponátu, aby sa nečistoty uvoľnili. Potom ich poriadne opláchnite, aby sa odstránila všetka pena – tá by mohla v práčke spôsobiť problémy. Aby ste zabezpečili, že sa vaše topánky pri praní nepoškodia, určite ich vložte do ochranného pracieho vrecka. Tento jednoduchý krok výrazne zníži riziko ich mechanického poškodenia počas praní.

Nastavenie práčky. Ako správne nastaviť program?

Po príprave topánok je čas nastaviť práčku. Pre obuv je najvhodnejšia teplota 30 °C, pretože vyššie teploty môžu materiály poškodiť alebo zmeniť ich tvar. Zvoľte program s nižším stupňom otáčania, aby sa vaše topánky neotĺkali príliš o bubon práčky. Čo sa týka pracieho prostriedku, odporúča sa použiť tekutý prací prostriedok, pretože práškový môže na topánkach zanechať nepekné škvrny, ktoré sa ťažko odstránia. Ak chcete, aby topánky i práčka boli chránené pred tvrdými nárazmi, vložte do bubna aj niekoľko uterákov. Tieto absorbujú časť nárazov a znížia riziko poškodenia práčky.

Ako správne vysušiť topánky po praní?

Keď topánky vyberiete z práčky, je najlepšie ich nechať vyschnúť prirodzene na vzduchu alebo na slnku. Týmto spôsobom si topánky zachovajú svoj pôvodný tvar. Ak nemáte možnosť sušiť ich vonku, môžete ich položiť na radiátor, ale nikdy ich nenechávajte v sušičke. Príliš vysoké teplo by totiž mohlo materiál zdeformovať alebo inak poškodiť. Sušenie na vzduchu je najšetrnejšie a najefektívnejšie. Týmto spôsobom zabezpečíte, že vaše topánky ostanú v dobrom stave a budú pripravené na ďalšie používanie.

Tipy a triky na záver

Ak máte staršie topánky, ktoré sú už trochu opotrebované, je lepšie, keď ich budete čistiť ručne. Tento spôsob je šetrnejší a zaručuje, že vaše obľúbené topánky vám vydržia čo najdlhšie. Ak však budete postupovať opatrne, čistiť ich pred praním, správne ich ošetriť a použijete vhodný prací program, práčka vám môže ušetriť veľa času a práce. A nebojte sa: pri správnej príprave a opatrnosti sa nemusíte báť, že by sa topánky poškodili.