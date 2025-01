Ornitológovia radia Slovákov. Nezabudnite v zime na hŕstku hrozienok, pomôžete tak obľúbeným vtákom

Kŕmenie vtákov počas zimy je činnosť, ktorá môže mať veľký význam pre ich prežitie, ale je dôležité, aby sme to robili správne. Nesprávnym prikrmovaním im môžeme totiž spôsobiť vážne problémy a niekedy aj smrť.

S príchodom chladného obdobia si mnohí ľudia zvyknú pripravovať kŕmidlá pre vtákov, aby im pomohli prežiť zimu. Aj keď sa to môže zdať ako dobrý nápad, podľa odborníkov na ornitológiu to nie je vždy úplne správne. Ak sa to robí nesprávne, môže to vtákom uškodiť, a to až tak, že sa to môže skončiť ich úhynom.

Kedy je krmivo nebezpečné pre vtákov

Podľa riaditeľa ornitologickej spoločnosti nie je pri miernych zimách potrebné kŕmiť vtákov, pretože si dokážu sami nájsť potravu. Dokonca aj chladnejšie dni s teplotami pod -10 °C nepredstavujú problém, pretože vtáci si stále dokážu nájsť potravu. V prípade veľmi chladných nocí, kedy teploty klesnú pod -20 °C, sa však ich zásoby rýchlo vyčerpávajú. Vtáky môžu prísť o podstatnú časť svojich tukových zásob, čo môže u niektorých druhov predstavovať až tretinu ich telesnej hmotnosti. Tieto tukové zásoby musia počas dňa doplniť. Ak je však pôda pokrytá vrstvou snehu alebo ľadu, stáva sa hľadanie potravy oveľa náročnejšie, čo môže vtákom výrazne sťažiť život.

Preto je dôležité pri prikrmovaní dodržiavať zásady a vedieť, kedy a aké množstvo potravy im podávať.

Kŕmte s rozumom

Kŕmite svojich operencov v zime? Je potrebné mať na pamäti, že menej je niekedy viac. Pri prikrmovaní vtákov sa nezabúdajte riadiť zlatým pravidlom – nikdy ich neprekŕmte. Udržujte kŕmidlá v rovnováhe a občas ich nechajte prázdne, aby sa vtáky mohli aj naďalej spoliehať na hľadanie prirodzenej potravy. Ideálny čas na sypanie krmiva je ráno, hneď po chladnej noci, keď potrebujú energiu, aby sa zahriali. Kŕmenie je najvhodnejšie počas mrazivých dní, kedy je pôda pokrytá snehom, a je potrebné im dopomôcť k tomu, aby sa nestratili bez potravy. Naopak, mimo zimy je lepšie prikrmovanie obmedziť, pretože to môže viesť k šíreniu chorôb medzi vtákmi.

Zabezpečte si správne miesto

Kŕmidlá by ste mali umiestniť na tichšie miesta, ideálne do tieňa, kde vtáky budú mať dobrý prehľad o okolí a nebudú vystavené nebezpečenstvu zo všetkých strán. Dbajte na to, aby kŕmidlá neboli umiestnené príliš blízko skleneným plochám, aby sa zabránilo náhodným kolíziám. Rovnako ich chráňte pred potenciálnymi predátormi, akými sú mačky. Okrem toho nezabudnite na hygienu – pravidelne čistite kŕmidlá, aby sa predišlo šíreniu baktérií alebo iných chorôb. Raz týždenne ich umyte horúcou vodou.

Čo rozhodne nepatrí do kŕmidla

Pri kŕmení vtákov je veľmi dôležité vyhýbať sa nevhodným potravinám. Nepodávajte im soľ, korenie, sladkosti, údeniny, plesnivú potravu alebo pečivo, ktoré je solená. Pečivo by malo byť výhradne nesolené, najlepšie len strúhanka z bieleho chleba.

Veľkú pozornosť si zaslúžia aj lojové guľky v sieťkach, ktoré sú v súčasnosti veľmi populárne. Tieto guľky môžu byť nebezpečné najmä pre malé druhy vtákov, ktoré sa do sieťky ľahko zamotajú. V snahe oslobodiť sa môžu vážne poraniť alebo sa zrania na nôžkach, či dokonca uhynú. To platí aj pre prázdne sieťky, ktoré spadnú na zem. Ich vôňa môže prilákať zvieratá ako ježky alebo psy, ktorí môžu po zjedení zvyškov lojových gulí ochorieť, a niekedy dokonca aj uhynúť. Preto je lepšie tieto guľky vybrať zo sieťky a nechať ich voľne, aby sa zabránilo riziku.

Vhodné krmivo pre vtákov

Základom pre zdravie vašich operencov je kvalitné krmivo. Môžete im ponúknuť slnečnicové semienka, ktoré sú medzi vtákmi veľmi obľúbené. Okrem toho sú ideálne aj obilniny, ako ovos, proso alebo pšenica, ktoré v obľube majú hlavne vrabce a hrdličky. Jablká a sušené plody zase veľmi radi konzumujú kosy a drozdy. Ak chcete prilákať rôzne druhy, ako sú straky, sýkorky alebo brhlíky, ponúknite im tukové zmesi, ktoré sa stávajú skvelým zdrojom energie.

Na vašich kŕmidlách sa určite objavia bežné druhy, ako sú sýkorky, vrabce domáce a poľné, zvonky zelené, kos čierny či červienky obyčajné. Občas sa objavia aj vzácnejšie druhy, ako sú chochláče severné alebo stehlíky. Ak chcete zvlášť potešiť kosy, nechajte vonku každý deň hrsť hrozienok. Tieto drobné plody sú bohaté na minerály, ako sú draslík, vápnik, horčík či železo, ktoré sú pre vtákov veľmi dôležité. Dôležité je, že hrozienka nesmú byť prisladzované, pretože by to mohlo mať nežiaduce účinky.

Pomoc v dlhodobom horizonte

Okrem zimného prikrmovania môžete vtákom pomôcť aj inými spôsobmi. Vysádzajte na svojich záhradách kríky a stromy s bobuľami, ktoré poskytujú prirodzenú potravu počas celého roka. Taktiež sa starajte o to, aby vaša záhrada ponúkala úkryty pre vtáky v podobe vtačích búdok. Na záhradách sa vyhnite používaniu chemikálií, ktoré môžu poškodiť prirodzené potravinové zdroje pre vtákov.

A ešte jeden dôležitý tip na záver. Vyhnite sa používaniu PET fliaš ako kŕmitok. Malé vtáky môžu do nich ľahko vletieť, ale už sa z nich nevedia dostať von. Tento problém môže skončiť fatálne, keď sa vták dostane do pasce a neprežije.