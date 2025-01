Odborníci odporúčajú. Pár plátkov tejto silne páchnucej zeleniny na dvore a krysy utečú

Krysy, podobne ako väčšina hlodavcov, sa vyznačujú neuveriteľne vyvinutým čuchom, ktorý je až tisíckrát citlivejší než náš. Tento silný čuch im poskytuje mnoho výhod, no môže sa stať aj ich slabinou, ak narazia na niečo, čo ich čuchu nevyhovuje. A práve niektoré bežné, lacné suroviny, ktoré máme doma, môžu byť tým správnym riešením, ako tieto nezvané návštevy odradiť.

Cibuľa. Odstrašujúci prostriedok pre krysy a iných škodcov

Cibuľa, ktorú mnohí poznáme ako bežnú ingredienciu v kuchyni, má jednu z najintenzívnejších vôní, ktoré nám môžu pomôcť v boji proti rôznym škodcom. Jej zápach totiž krysám a ďalším hlodavcom, ako aj mnohým druhom hmyzu, jednoducho nevyhovuje. Vďaka tejto vlastnosti je cibuľa účinným a prírodným repelentom, ktorý môže odradiť nielen krysy, ale aj muchy, vši, komáre, či iný dotieravý hmyz.

Ak sa vám zdá, že sa krysy začínajú približovať k vášmu domu alebo záhrade, nemusí to byť náhoda. V chladnejších mesiacoch, ale aj počas celého roka, môžu hlodavce vyhľadávať úkryt práve vo vašej blízkosti. V prípade zvýšenej hladiny spodných vôd, povodní alebo iných prírodných udalostí môžu krysy opustiť svoje obvyklé útočiská a objaviť sa aj počas dňa, hoci sa inak obvykle skrývajú a vyhýbajú sa ľuďom.

Krysy a ich extrémne citlivý čuch: Nevyhnutný nástroj pre prežitie

Čuch je pre krysy kľúčový – využívajú ho nielen na vyhľadávanie potravy, ale aj na orientáciu v teréne a hľadanie bezpečných úkrytov. Krysy sú schopné rozpoznať vône, ktoré sú pre nás ľudí neznáme alebo nezrozumiteľné, a to aj v extrémne malých koncentráciách. Ich čuch je tak silný, že ich dokáže nasmerovať k potrave, vode, ale aj nebezpečiu. Vďaka týmto schopnostiam sú krysy v niektorých prípadoch dokonca vyškolené na vyhľadávanie drog, výbušnín alebo infekčných chorôb, ako je tuberkulóza.

Krysy si vďaka čuchu vytvárajú takzvané „čuchové mapy“, ktoré im pomáhajú navigovať v priestore. Tieto mapy im umožňujú nájsť skryté miesta, ktoré môžu byť ich útočiskom alebo zdrojom potravy. Takto citlivý čuch je pre ne nenahraditeľným nástrojom, ktorý im umožňuje prežiť aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Prírodné repelenty proti krysám, ktoré môžete využiť doma

Ak sa chcete krysám vyhnúť, alebo ich dokonca úplne odplašiť, môžete využiť prírodné repelenty, ktoré sú efektívne a zároveň šetrné k životnému prostrediu. Jedným z najúčinnejších je práve cibuľa. Jej ostrý zápach má pre krysy nepríjemný charakter, ktorý ich odrádza od vstupu do domu alebo záhrady. Aby bola cibuľa účinná, stačí ju nakrájať na malé kúsky alebo plátky a umiestniť ich do miest, kde sa krysy často pohybujú alebo kde môžu vniknúť do vášho domu.

Aj keď sa často odporúča používať červenú cibuľu, nie je dôvod domnievať sa, že iné druhy cibule by mali nižší účinok. Na odstránenie krýs môžete taktiež použiť cesnak, ktorý má podobný účinok. Nezabúdajte však na to, že cibuľu je nutné pravidelne meniť – každých pár dní, pretože jej účinnosť sa postupne vytráca, keď začne schnúť.

Ďalšie prírodné prostriedky, ktoré pomôžu

Okrem cibule existujú aj ďalšie prírodné látky, ktoré sú pre krysy nepríjemné a môžu ich odstrašiť. Skvelým príkladom je hřebíček. Tento aromatický korenie má trvalejší a silnejší zápach, ktorý krysám nevyhovuje. Hřebíček môžete rozmiestniť v rôznych častiach domu – stačí ho nasypať do rohov miestností, na podlahu, alebo ho dať do misiek. Môžete ho aj zabaliť do látkových sáčkov a zavesiť na kľúčové miesta.

Rovnaký účinok má aj mäta pieporná. Ak nemáte k dispozícii sušenú bylinku, môžete použiť esenciálny olej z mäty, ktorý je ešte koncentrovanejší a účinnejší. Esenciálny olej stačí naniesť na vatu alebo kus látky a položiť na strategické miesta v dome, kde sa krysy môžu objaviť.

Okrem toho, ak máte zvyšky kávy, môžete ich využiť ako ďalší repelent. Kávová usadenina má silnú vôňu, ktorá krysy odpudzuje. Stačí ju rozsypať okolo domu alebo v priestoroch ako sú garáže či pivnice. Buďte však opatrní a používajte len malé množstvo, pretože ak kávu použijete v príliš veľkom množstve, môže začať plesnivieť.

Dôležité je vedieť, kde krysy hľadajú cestu do domu

Krysy sú veľmi šikovné a dokážu sa dostať aj cez veľmi malé otvory. Potrebujú iba priestor široký 2 cm, aby sa dostali do skrytých častí domu ako sú pivnice, suterény alebo garáže. Preto je dôležité pravidelne kontrolovať ventilačné a kanalizačné otvory, ktoré môžu byť ich prístupovým bodom. Okrem toho môžu krysy vyhľadávať aj podkrovné priestory alebo strechu, kde si vytvoria svoje hniezda.

Aby ste sa vyhli problémom s týmito nežiaducimi návštevníkmi, zabezpečte, aby všetky otvorené prístupy, cez ktoré by sa mohli dostať dovnútra, boli uzavreté. Vopred sa postarajte o to, aby sa do vášho domu nemohli dostať, a tým pádom sa predídete nepríjemnostiam, ktoré s nimi súvisia.

Využitie týchto prírodných repelentov môže byť skvelým spôsobom, ako ochrániť váš domov a záhradu pred krysami a inými škodcami, pričom nebudete musieť siahať po chemických prípravkoch, ktoré môžu byť škodlivé pre vás i pre vaše okolie.