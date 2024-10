Obnova Rumburakovho hradu. Kastelán získal európske dotácie, no práce stále pribúdajú

Pamätáte si rozprávkový príbeh o princeznej Arabele? Potom vám určite neunikol Rumburakov hrad. No ako táto pamiatka vyzerá dnes?

Pre mnohých je predstava života na hrade ako z rozprávky – vysoké stropy, historické interiéry a starobylý nábytok, ktorý pripomína minulosť… Presne takto si návštevníci predstavujú kúzlo starobylých stavieb. Skutočnosť je však podľa kastelánov často iná.

Kastelán Miloš Jiroušek, správca hradu Kunětická hora, kde sa natáčal seriál Arabela, spomína na svoje prvé dojmy: „Keď som v roku 1993 prišiel na hrad, bol zatvorený už dlhý čas a vyzeral podľa toho. Pamätám si prázdne miestnosti, rozbité okná, zničené dvere…” A to nebolo všetko – celá záhrada bola spustnutá a zarastená burinou.

Upratovanie bolo z počiatku základnou úlohou…

„Prioritou bolo dostať hrad do takého stavu, aby mohol privítať prvých návštevníkov. Rok 1993 bol hlavne o čistení interiéru a okolia,” spomína kastelán, ktorý s tímom brigádnikov mesiace pracoval na odstránení náletových drevín z nádvoria.

Hrad bol v takom zúboženom stave, že sa zvažovalo, či ho vôbec otvoriť verejnosti, alebo radšej zaistiť lešením a postupne obnovovať. Napokon sa kastelán a pracovníci pamiatkovej starostlivosti rozhodli podstúpiť riziko a „ „Rumburakov hrad“ sprístupniť návštevníkom.

Finančná podpora ako kľúč k obnove

Začiatky boli náročné – prví návštevníci prechádzali prázdnymi miestnosťami a odchádzali sklamaní. Interiéry sa dopĺňali postupne, rovnako ako exteriéry. „Prvým krokom bolo upravenie okolia hradu, obnova starých sadov a zelene. V roku 2018 sa začala rekonštrukcia západnej časti areálu podľa návrhu architekta Dušana Jurkoviča,” opisuje kastelán zmeny na hrade.

Takáto obnova však vyžaduje veľké investície. Kastelánovi sa podarilo získať dotácie z Európskej únie cez program IROP ITI, vďaka čomu mohol obnoviť západnú časť hradu. Druhá fáza projektu sa zamerala na interiéry paláca, kde sa vytvorila hlavná návštevnícka trasa.

Moderný prístup k prehliadkam

Návštevníci hradu Kunětická hora majú na výber z dvoch typov prehliadok – so sprievodcom alebo individuálne. Kastelán sa prikláňa k voľnejšiemu prístupu. „Pamätám si, aké nepríjemné boli prehliadky so sprievodcom v detstve, keď ma rodičia ťahali po hradoch. Preto sme od začiatku vybavovali hrad tak, aby si ho ľudia mohli prezerať sami. Tento prístup sa nám osvedčil, návštevníci si pochvaľujú, že môžu ísť vlastným tempom,“ hovorí.

Kunětická hora

Finančné výzvy a vyššie ceny

V posledných rokoch sa situácia na hradoch zmenila. Škrty v rozpočtoch znamenali prepúšťanie a tí, čo zostali, musia pokryť všetku prácu. Rovnako náročná je aj údržba pamiatok, keďže ceny stavebných materiálov a služieb rastú.

Väčšina kastelánov nemá dostatok zdrojov na to, aby sa o zverený objekt postarali, ako by si priali. Národný pamiatkový ústav tlačí na to, aby hrady a zámky boli finančne sebestačné. No príjmy z vstupného a predaja suvenírov, ako zdôrazňuje kastelán Jiroušek, nepostačujú ani na prevádzku, nieto ešte na rozsiahle opravy.

Podpora návštevou

Tlak na zvýšenie cien vstupného rastie. Kastelán tvrdí, že cena je ešte stále prijateľná, obzvlášť v porovnaní s lístkom do kina. Ak chceme, aby tieto historické pamiatky pretrvali pre ďalšie generácie, je dôležité ich podporiť nielen návštevou, ale aj prispením na ich údržbu.

Zdroje: www.vylety-zabava.cz, https://rychnovsky.denik.cz