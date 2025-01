Nový zvyk pri posteli. Cibuľa ako pomocník pri zdravotných ťažkostiach

Je to len ľudová povera, alebo má tento zvyk oporu vo vede? Už po stáročia, možno dokonca tisícročia, si ľudia prikladajú k posteli cibuľu. Ako je to s jej skutočnými účinkami? Aj keď cibuľa lieči, nemôžeme očakávať zázraky.

Zdá sa to byť nezvyčajný trend, no nie je to nič nové. Cibuľa bola odnepamäti považovaná za jednu zo základných prírodných liečebných prostriedkov našich predkov. V súčasnosti už vďaka vedeckým poznatkom vieme, že cibuľa skutočne disponuje liečivými účinkami, avšak jej možnosti nie sú neobmedzené. Historické pokusy, ako napríklad pokusy odvrátiť morovú epidémiu pomocou cibuľovej šťavy natreté po tele, jasne ukázali, že aj prirodzené liečebné prostriedky majú svoje limity.

Použitie cibule pri lôžku sa uplatňuje už veľmi dlhú dobu. Verí sa, že má pozitívny vplyv na spanie, a to najmä v prípadoch, keď je umiestnená v blízkosti už spiacich osôb, čo je obzvlášť vhodné pri deťoch. Prítomnosť látok v cibuli, ktoré môžu dráždiť oči, nám naznačuje, že jej účinky sú hmatateľné.

Predpokladá sa, že cibuľa zlepšuje dýchanie, znižuje tvorbu hlienov a možno ich aj rozpúšťa. Tieto vlastnosti môžu chorému poskytnúť lepšie dýchacie podmienky, nebudí ho kašeľ, zahlienený nos ani upchaté dýchacie cesty. To všetko môže výrazne prispieť k zlepšeniu spánku chorého, čo je počas nemoci neoceniteľné, najmä u detí, ktoré môžu mať problémy so spánkom spôsobené kašľom a zvracaním, keď nedokážu efektívne vykašliavať hlieny.

Hoci zatiaľ neexistuje presná vedecká štúdia, ktorá by komplexne objasnila, ako presne vplývajú látky z cibule vdychované ľudským organizmom, sú tu však prvé indície naznačujúce, že cibuľa môže mať priaznivý vplyv na liečbu dýchacích ciest. Poznámky z výskumu v časopise Frontiers in Pharmacology z roku 2022, v štúdii nazvanej „Alicín uľahčuje hydratáciu dýchacích ciest aktiváciou CFTR“, nám napovedajú, že hydratácia je kľúčová pre účinné odhlienenie, pričom práve cibuľové výpary by mohli tento proces podporiť. Podobne, vedci naznačujú, že alicín môže mať antibakteriálne účinky, avšak nie proti vírusom. Nedávne štúdie z Archen univerzity v Nemecku z roku 2022 tiež ukázali, že alicín môže byť efektívny proti určitým typom plesní, čo naznačuje štúdia o využití alicínu ako těkavého či nebulizovateľného antimykotika.

Prečo si dávať k posteli cibuľu?

Tieto dve štúdie nám síce neposkytujú úplné odpovede, no už teraz vieme, že výpary z cibule môžu mať pozitívny vplyv na zdravie človeka, čo by mohlo znamenať prelom v tradičnom chápaní domácich liečebných metód. Inhalácia cibuľových látok teda predstavuje zaujímavú alternatívu v prístupe k prírodnému liečeniu, a to najmä v boji proti dýchacím ťažkostiam.