Nový spôsob čistenia žalúzií až z Ukrajiny: Vďaka jednej veci sú okamžite čisté

Dobre udržiavané žalúzie môžu slúžiť aj celé desaťročia. Stačí sa o ne pravidelne starať, chrániť ich pred poškodením a zabezpečiť ich čistotu. No často býva čistenie žalúzií považované za zdĺhavú a nepríjemnú úlohu, ktorá nás odrádza. Možno je to preto, že sme doposiaľ nepoužívali tie správne techniky. Skúste tento jednoduchý spôsob, ktorý vám pomôže vyčistiť žalúzie už za pol hodiny.

Potrebné pomôcky:

vysávač s kefovým nástavcom

mikrovláknové utierky

bavlnenú ponožku (voliteľné)

vedro s teplou vodou a čistiacim prostriedkom

Základné čistenie

Prvým krokom je použitie vysávača s kefovým nástavcom. Prechádzajte ním po žalúziách od vrchu smerom nadol, pričom si ich druhou rukou pridržiavajte, aby sa neohýbali. Pokiaľ prach stále zostáva, použite utierku z mikrovlákna, ktorou žalúzie dôkladne utrite. Potom ich otočte a celý proces zopakujte aj z druhej strany. Pri výraznejšom znečistení odporúčame utierku namočiť do vody so saponátom, aby sa špina lepšie odstránila.

Tip s ponožkou

Ak máte staršie typy žalúzií a potrebujete vyčistiť každú lamelu zvlášť, skvelým pomocníkom môže byť hrubšia bavlnená ponožka. Vložte do nej ruku, ako keby ste si nasadzovali rukavicu, a každý lamelu obopnite a utrite ťahom z jednej strany na druhú. Všetok prach a nečistoty sa zachytia na ponožke. Ak narazíte na mastné škvrny, ponožku jednoducho namočte do vody so saponátom, čo zjednoduší odstránenie nečistôt.

Vylepšenie s hubkami na riad

Vyrobte si praktickú pomôcku na čistenie žalúzií z vecí, ktoré už máte doma. Potrebujete len pár základných pomôcok:

starú kefu

nožnice

hubky na riad

tavnú pištoľ

Najskôr odstráňte štetiny zo starej kefy – buď ich odstrihnite, alebo povytahujte. Potom zoberte niekoľko hubiek na riad, naskladajte ich na seba a kratšou stranou ich prilepte k rukoväti kefy pomocou tavnej pištole. Týmto spôsobom si vyrobíte jednoduchý nástroj, ktorý vám umožní čistiť viac lamiel naraz, čím sa celý proces značne urýchli.

Pravidelnosť je kľúčová

Najdôležitejším krokom k tomu, aby vaše žalúzie zostali dlho čisté, je pravidelnosť. Ak ich budete čistiť každých pár týždňov, nikdy sa na nich neusadí také množstvo prachu, aby bolo čistenie príliš náročné a únavné. Udržiavajte ich v dobrej kondícii a uvidíte, že aj táto úloha sa stane jednoduchšou a rýchlejšou.