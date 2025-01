Nová štúdia dokazuje, že domáce mačky rozumejú ľuďom lepšie ako malé deti. Výsledky prekvapujú

Mačky, hoci sú považované za domácich miláčikov, sa čoraz viac ukazujú ako zvieratá, ktoré nie sú tak vzdialené od ľudí, ako by sa mohlo zdať. Nehovoria síce naším jazykom, ale najnovšie výskumy naznačujú, že rozumejú našim slovám omnoho lepšie, než sme si doteraz mysleli. A čo je ešte zaujímavejšie – niektoré štúdie naznačujú, že majú schopnosť chápať slová lepšie ako malé deti. Ako to vedci dokázali?

Väčšina z nás má k mačkám rôzne pocity. Niektorí ich zbožňujú, iní ich nemôžu vystáť. Mačky môžu byť síce nezávislé a občas aj prekvapivo mazané, niekedy menej lojálne než psy, ale niečo na nich predsa len je. Nedávno sa zistilo, že tieto malé bytosti nie sú len tými, ktorých hýčkame a obdivujeme, ale v skutočnosti dokážu rozumieť našim slovám lepšie než deti, ktoré sa ešte len učia reč. Týmto zistením sa na mačky pozeráme z úplne nového uhla.

Mačky rozumejú lepšie ako deti

Ak máte mačku, možno ste už niekedy zažili chvíle, keď sa zdalo, že vás rozumie viac, než by sa dalo očakávať. Je to preto, že mačky majú neobyčajný sluch. Hoci ich nikdy nebudeme počuť opakovať slová, ktoré im povieme, určite si všimneme, že reagujú na naše pokyny alebo zvuky oveľa pozornejšie než malé deti. Mnohé deti sa učia základné slová pomocou hier, kde priraďujú obrázky k slovám. Takto sa učia význam jednotlivých výrazov. Tento proces je nevyhnutný, keďže sa musia postupne naučiť, čo jednotlivé slová znamenajú. Mačky to však dokážu urobiť rovnako rýchlo, a niekedy aj oveľa rýchlejšie.

Vedci, ktorí sa rozhodli zistiť, akú úroveň porozumenia tieto zvieratá naozaj majú, prišli na prekvapujúce zistenia. Mačky sa so slovami spájajú ešte efektívnejšie ako deti, ktoré sa ich učia. Tento nový výskum dokázal, že mačky nielenže dokážu reagovať na slová, ale tiež ich chápu v kontexte, čo je schopnosť, ktorú deti získavajú až neskôr, keď sú staršie.

Prečo je to také prekvapivé? Za posledné tisíce rokov, čo žijú po boku ľudí, sa mačky prispôsobili svojmu prostrediu spôsobom, ktorý im umožnil rozumieť ľudskému jazyku. To však neznamená, že sa musia správať ako psy. Ich spôsob komunikácie je odlišný, ale to neznamená, že nevedia, o čom hovoríme. Vlastne, vedci tvrdia, že mačky sa naučili oveľa viac než to, čo si mnohí myslíme.

Mačky si pamätajú aj svoje meno

Už pred niekoľkými rokmi vedci zistili, že mačky si zapamätajú svoje meno. Výskum ukázal, že keď počujú svoje meno, otočia sa, pritisnú uši alebo sa inak pozorne pozerajú, akoby sa pripravovali na interakciu. Tento typ reakcie naznačuje, že mačky rozumejú tomu, čo počujú, a že ich pozornosť je plne zameraná na nás, keď k nim hovoríme.

V skutočnosti sa ich schopnosť rozumieť ešte ďalej preukázala pri ďalšom výskume, kde bolo testované, či si mačky dokážu spojiť obrázky s konkrétnymi menami. Tieto výsledky len potvrdzujú, že mačky sú oveľa vnímavejšie, ako sme si doteraz mysleli.

Experiment, ktorý zmenil všetko

V rámci najnovšej štúdie vedci zvolili zaujímavý experiment, kde mačkám ukazovali obrázky a priraďovali k nim vymyslené názvy. Na jednej strane bol obrázok jednorožca, na druhej strane červené slnko. K týmto obrázkom boli priradené fiktívne názvy – „keraru“ pre jednorožca a „paramo“ pre slnko. Po určitom čase sa mačky začali nudiť, a preto bol experiment prerušený a neskôr pokračoval s istým prekvapením.

Všetko sa zmenilo, keď vedci náhodne zamiešali názvy – „keraru“ sa objavilo pri slnku a „paramo“ pri jednorožcovi. Reakcie mačiek na tieto zámky boli fascinujúce. Mačky okamžite reagovali zmätene a ich zorničky sa zväčšili, čo naznačovalo, že boli zmätené. Tieto reakcie sú dôkazom, že mačky dokážu nielen priraďovať slová k objektom, ale aj spoznať, keď niečo nie je v poriadku.

Výsledky tejto štúdie ukazujú, že mačky sú omnoho vnímavejšie, ako sme si doteraz uvedomovali. Nie len že počujú a rozumejú, ale tiež rozpoznávajú nezrovnalosti v slove, ktoré nepatrí k obrázku, ktorý im bol predstavený. To dokazuje, že ich schopnosti sa neobmedzujú len na učenie jednoduchých fráz.

Záver, ktorý prekvapí

Všetky tieto zistenia len potvrdzujú, že mačky sú oveľa múdrejšie, než si možno niektorí myslíme. V skutočnosti je jasné, že majú schopnosť chápať a reagovať na naše slová, a to aj v zložitejších situáciách. Sú to nielen zvieratá, ktoré sa s nami zdieľajú našu domácnosť, ale aj inteligentní spoločníci, ktorí rozumejú našim potrebám a reakciám, často viac, než si uvedomujeme.