Nikdy nevyhadzujte tento malý plastový kúsok z uzáveru oleja. Má prekvapivé využitie, o ktorom väčšina ľudí netuší

Otváranie fľaše s olejom je niekedy skutočne náročné. Tento malý plastový kúsok s očkom vyžaduje, aby ste k nemu pristupovali s opatrnosťou a dostatočnou dávkou trpezlivosti. Ak sa ponáhľate alebo máte priveľmi rýchle ruky, olej vám môže vykĺznuť a skončíte so zaslúženým neporiadkom v kuchyni. Po rozliatí sa vám potom kuchyňa zmení na klzisko, kde budete šmýkať aj týždne (hovorím z vlastnej skúsenosti). A v prípade, že tento plastový uzáver povolí, budete si musieť pomôcť nástrojmi. No pravda je, že tento malý plastový kúsok má okrem toho, že spôsobuje problémy pri otváraní, aj veľmi šikovné využitie, ktoré vám môže uľahčiť prácu pri varení.

Čo teda robiť s plastovým uzáverom od oleja?

Ak sa vám podarí plastový uzáver úspešne odstrániť, stačí ho otočiť a nasadiť späť na hrdlo fľaše. Vytvorí sa vám tak malá, ale veľmi praktická nálevka, ktorá vám umožní nalievať olej presne a bez problémov. Nebudete už musieť mať strach z neúmyselného rozliatia, a nalievanie bude pohodlné a kontrolované. Určite to vyskúšajte – tento malý trik vám spríjemní každodenné varenie.

A čo sa týka samotných kuchynských olejov, aké sú ich zdravotné účinky a ako ich správne používať?

Sú oleje na varenie skutočne zdravé?

Debata o zdravých olejoch je pomerne častá a často veľmi rozmanitá. Niektoré oleje sú určite zdravšie než iné, ale treba si dávať pozor na ich spracovanie a tiež na to, akú teplotu dosahujú pri varení. Všetky oleje majú tzv. „dymový bod“, ktorý je kľúčový pre ich použitie.

Dymový bod označuje teplotu, pri ktorej olej začne byť nestabilný a rozpadá sa, čo môže viesť k tvorbe voľných radikálov. Tie môžu byť škodlivé pre naše zdravie a spôsobovať rôzne problémy, ako sú zápaly alebo poškodenie buniek. Preto je dôležité vedieť, aký olej použiť pri rôznych teplotách varenia.

Dôležité je tiež vyberať oleje, ktoré prešli minimálnym spracovaním – tie nerafinované. Tieto oleje si uchovávajú viac živín, prirodzenú chuť a farbu, ale majú aj svoje nevýhody. Sú náchylnejšie na teplo, rýchlejšie oxidujú a žltnú, a preto majú nižšie dymové body.

Ktoré oleje sú vhodné na vysoké teploty a na aké účely ich môžeme využiť?

Olivový olej

Olivový olej patrí medzi veľmi všestranné oleje, dosahuje dymový bod na 176 °C, čo je ideálne pre varenie a pečenie pri bežných teplotách. Tento olej je bohatý na vitamín E a má množstvo zdravotných výhod. Okrem toho, že podporuje zdravie srdca, pomáha aj v prevencii niektorých druhov rakoviny, znižuje zápaly v tele a podporuje správnu činnosť ciev. Okrem toho je olivový olej výborný pri prevencii obezity a cukrovky druhého typu.

Avokádový olej

Tento olej je skutočným majstrom pri vysokých teplotách. Dosahuje dymový bod až pri 271 °C, čo znamená, že je ideálny na rôzne spôsoby vyprážania a varenie pri vysokej teplote. Má veľmi podobné vlastnosti ako olivový olej, ale je bohatší na mononenasýtené tuky. Avokádový olej pomáha regulovať krvný tlak, znižuje hladinu cholesterolu a zmierňuje bolesti pri zápaloch kĺbov, čo ho robí veľmi prospešným pre naše zdravie.

Sezamový olej

Sezamový olej dosahuje dymový bod okolo 210 °C, čo je stále dosť na to, aby sa mohol použiť na varenie a restovanie. Tento olej je nielen chutný, ale má aj množstvo zdravotných výhod. Je veľmi účinný pri regulácii hladiny cukru v krvi a jeho pravidelná konzumácia môže znižovať riziko vzniku Parkinsonovej choroby, čo je veľmi dôležitý faktor pre zdravie starších ľudí.

Ktorým olejom sa radšej vyhnúť?

Nie všetky oleje sú vhodné na varenie pri vysokých teplotách. Niektoré oleje majú nízky dymový bod a pri varení začínajú rýchlo degradovať, čo môže mať negatívny dopad na naše zdravie. Rybí olej, ľanový olej, orechový olej a palmový olej sú medzi tými, ktoré by ste mali pri vysokých teplotách radšej vynechať. Palmový olej je tiež veľmi kalorický a jeho produkcia vedie k deštrukcii tropických pralesov, čo spôsobuje vážne environmentálne problémy. Tieto oleje nie sú vhodné na smaženie a mali by sa používať skôr v studených jedlách alebo ako prísady do studených omáčok.

Výber správneho oleja a jeho správne použitie pri varení môže výrazne ovplyvniť nielen výslednú chuť jedál, ale aj naše zdravie. Dôležité je neprekročiť správnu teplotu, aby sa olej neznehodnotil a nezvyšoval riziko vzniku škodlivých látok.