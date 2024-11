Nikdy nepite vodu pred spaním. Ak to spravíte, môže vás čakať nepríjemné prekvapenie

Voda je pre ľudské telo nevyhnutná – bez nej by sme nedokázali fungovať. Počas dňa aj noci ju neustále strácame dýchaním, potením či prirodzeným vylučovaním. Mnohí z nás preto siahajú po pohári vody tesne pred spaním, aby si doplnili hydratáciu. Ale je to skutočne správny krok? Odpoveď vás možno prekvapí.

Prečo môže byť voda pred spaním problémom?

Jedným z hlavných dôvodov, prečo nie je dobré piť veľké množstvo vody večer, je narušenie spánkového cyklu. Keď vypijete vodu, telo ju musí spracovať a prirodzene ju vylúčiť. To znamená, že sa môže stať, že sa uprostred noci prebudíte kvôli potrebe navštíviť toaletu. Počas noci sa síce proces vylučovania moču spomaľuje, čo nám za normálnych okolností umožňuje spať bez prerušení, ale väčšie množstvo vody pred spaním tento prirodzený proces naruší. Výsledkom môže byť neustále prerušovaný spánok, čo má negatívny vplyv na celkovú kvalitu odpočinku.

Aké riziká prináša nekvalitný spánok?

Nedostatočný alebo častým prerušovaním narušený spánok môže mať vážne následky na vaše zdravie. Dlhodobý nedostatok kvalitného odpočinku môže viesť k zvýšenému riziku vzniku problémov so srdcom. Zvyšuje sa šanca na rozvoj vysokého krvného tlaku, zvýšenie hladiny cholesterolu, priberanie na váhe a dokonca aj vážne zdravotné komplikácie, ako sú infarkt či mŕtvica. Preto je dôležité dbať na to, aby bol váš spánok plynulý a neprerušovaný.

Má pitie vody pred spaním aj pozitíva?

Na druhej strane, pitie vody večer nemusí byť iba zlé. Ak zvolíte teplú vodu, môžete podporiť trávenie a detoxikáciu organizmu. Teplá voda dokáže zlepšiť krvný obeh, čím pomáha telu efektívnejšie odbúravať toxíny a odstrániť nadbytočné soli. Okrem toho môže byť užitočná pri zmiernení kŕčov v žalúdku alebo pri bolestiach brucha. Navyše, dostatočná hydratácia pozitívne vplýva na našu náladu – dehydratácia totiž môže spôsobovať podráždenosť, čo sa následne odráža aj na kvalite spánku.

Ako správne dodržiavať pitný režim?

Najlepším spôsobom, ako si zabezpečiť dostatok tekutín, je pravidelne piť počas dňa. Ak si všimnete, že vaša moč má tmavší odtieň, môže to byť signálom, že by ste mali zvýšiť príjem vody. Odporúčané denné množstvo závisí od veku, hmotnosti, zdravotného stavu či fyzickej aktivity, ale vo všeobecnosti sa hovorí o 8 pohároch vody denne.

Ak máte problém spomenúť si, že by ste sa mali napiť, skúste si vytvoriť jednoduché návyky. Napríklad si dajte pohár vody pri každom jedle, pred a po cvičení alebo vždy, keď sa cítite unavení. Ak vám obyčajná voda nechutí, skúste do nej pridať plátok citróna – nielenže zlepšíte jej chuť, ale doplníte aj vitamín C.

Pitie vody pred spaním? S mierou!

Pokiaľ ide o večerné pitie vody, dôležité je dbať na mieru. Ak ste počas dňa pili dostatočne, pohár vody pred spaním vám pravdepodobne neublíži. Ak však chcete večer dohnať zameškanú hydratáciu, môže to mať presne opačný efekt – miesto kvalitného odpočinku vás budú rušiť časté prebudenia. Preto je lepšie sústrediť sa na pitný režim počas celého dňa a večer si už dopriať len miernu dávku tekutín.

Nezabúdajte, že kvalitný spánok je základom pre zdravie celého organizmu. Dbajte na hydratáciu, ale s rozumom, aby ste telu dali priestor na regeneráciu bez zbytočných prerušení.