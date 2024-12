Nikdy do práčky nedávajte tieto veci. Ak to tak spravíte, životnosť vašej práčky sa zníži

Pračky sú neoddeliteľnou súčasťou každodennej domácnosti, ktorá nám šetrí čas a námahu pri praní. Napriek tomu, že ich využívame takmer každý deň, nie všetci vieme, ako ich správne používať. Nesprávna starostlivosť a nevhodné zaobchádzanie môže viesť k ich poškodeniu a skráteniu životnosti. Napríklad, keď používame príliš veľa pracieho prostriedku, môže to poškodiť mechanizmy práčky a znížiť jej efektivitu. Preto je veľmi dôležité vedieť, čo do práčky patrí a čo je lepšie nechať na ručnú prácu. Aké veci teda rozhodne nepatria do práčky?

Koža a kožušiny. Nikdy!

Kožené odevy, ako sú bundy, kabáty alebo kabelky, by ste mali držať ďalej od práčky. Nielenže sa môžu zdeformovať a stratiť svoj pôvodný vzhľad, ale tiež môžu dôjsť k nenapraviteľnému poškodeniu materiálu. Koža je veľmi citlivá na vlhkosť a mechanické pôsobenie, preto by ste na čistenie kožených vecí mali použiť špeciálne prípravky na kožu, ktoré sú k dispozícii v obchodoch, alebo sa obrátiť na profesionálov a odovzdať ich do čistiarne.

Plyšové hračky. Radšej ručne

Aj keď plyšové hračky vyzerajú neškodne, ich pranie v práčke môže mať nežiaduce následky. Tieto hračky môžu stratiť svoj tvar, farebnosť alebo sa poškodiť, najmä ak obsahujú elektroniku alebo iné citlivé komponenty. Ak chcete hračky vyčistiť, je najlepšie použiť jemné čistiace prostriedky a čistiť ich ručne. Pred praním v práčke si vždy overte, či sú hračky bezpečné na pranie a nezabudnite skontrolovať, či nemajú elektroniku.

Jemné tkaniny ako vlna alebo hodváb

Ak vlastníte oblečenie z jemných tkanín, ako je vlna, hodváb alebo iné citlivé materiály, práčka pre tieto textílie nie je ideálnym riešením. Tieto materiály sa môžu ľahko poškodiť a stratiť tvar. Pokiaľ vaša práčka nemá špeciálny program na jemné tkaniny, najlepšou voľbou je vypranie týchto odevov ručne, v studenej vode a s jemným pracím prostriedkom.

Odevy s kovovými a plastovými doplnkami

Oblečenie so zipsami, kovovými sponami alebo gombíkmi môžete prať v práčke, ale musíte byť veľmi opatrní, aby ste práčke neublížili. Kovové časti, ako zipsy, môžu poškodiť bubon práčky alebo iné komponenty. Aby ste predišli poškodeniu, pred praním zapnite všetky gombíky a zipsy a odevy vložte do ochranného sieťovaného sáčku. Aj plastové doplnky môžu byť náchylné na poškodenie pri vyšších teplotách, preto je lepšie byť opatrný.

Extrémne znečistené oblečenie. Najskôr ručne

Ak máte oblečenie, ktoré je po náročnej práci alebo výlete po prírode silne zašpinené, najprv ho očistite od hrubých nečistôt. Použitie veľkého množstva pracieho prostriedku na tieto znečistené kúsky nebude účinné, a navyše môže byť náročné na spotrebu práškového detergentu. Na začiatok je dobré odstrániť veľké nečistoty ručne a až potom dať odevy do práčky, aby sa účinne vyčistili.

Starostlivosť o práčku je rovnako dôležitá ako starostlivosť o oblečenie, ktoré do nej dávame. Ak správne dodržíte tieto odporúčania, predĺžite životnosť práčky a ušetríte na nákladoch za opravy či predčasnú výmenu.