Nesypte chemikálie do záchoda. Keď sa upchá, pomôže vám plastové vrece a trocha námahy

Upchatá toaleta vie spôsobiť nepríjemné situácie, ktoré si vyžadujú rýchly zásah. Či už sa toaleta upchá kvôli veľkému množstvu toaletného papiera, alebo kvôli veciam, ktoré tam vôbec nemajú čo robiť, náprava si vyžaduje okamžitú reakciu. A to bez použitia agresívnych chemikálií, ktoré môžu byť nebezpečné pre životné prostredie aj potrubia.

Čo spôsobuje problémy v odtoku?

Jedným z najčastejších dôvodov upchatia toalety je nesprávne používanie. Mnohí si neuvedomujú, že záchod nie je univerzálny odpadkový kôš. Preto je dôležité vyhnúť sa splachovaniu týchto vecí:

Kuchynský odpad: Zvyšky jedla, použité oleje či mastnoty môžu vytvoriť nánosy v potrubí. Okrem toho tieto zvyšky v kanalizácii priťahujú potkany.

Vlasy a chlpy: Tieto biologické materiály sa vo vode rozkladajú len veľmi pomaly, preto ich radšej zlikvidujte cez smetný kôš.

Vlhčené obrúsky a hygienické potreby: Obrúsky, odličovacie tampóny, dámske vložky či plienky nepatria do toalety, pretože môžu spôsobiť upchatie a blokovať odtok.

Kávová usadenina a cigaretové ohorky: Aj keď sa môže zdať, že tieto veci sú drobné a neškodné, môžu vytvárať pevné usadeniny.

Výnimku tvorí jedine papierová rolka po toaletnom papieri, ktorá je navrhnutá tak, aby sa vo vode rýchlo rozložila bez akýchkoľvek problémov.

Ako na odblokovanie toalety?

Ak sa vám toaleta predsa len upchá, nemusíte hneď utekať do obchodu po agresívne chemikálie. Existujú jednoduché a ekologické riešenia, ktoré vám môžu pomôcť:

Záchodový zvon: Tento klasický nástroj by nemal chýbať v žiadnej domácnosti. Pevne ho pritlačte na otvor odtoku a začnite pumpovať. Je dôležité, aby bol zvon dostatočne veľký a zakryl celý otvor, inak nevytvoríte potrebný podtlak na uvoľnenie upchatia.

Použitie plastového vreca: Táto metóda je netradičná, no prekvapivo účinná. Postupujte nasledovne:

Nasaďte plastové vrece na vrch toalety tak, aby úplne pokrylo celú misu.

Okraje vreca dôkladne prilepte lepiacou páskou, aby bolo všetko hermeticky uzavreté.

Po dôkladnom utesnení spláchnite a súčasne zatlačte na stred vreca. Vytvorený tlak vzduchu by mal pomôcť uvoľniť prekážku v potrubí.

Potravinová fólia ako alternatíva: Ak nemáte po ruke plastové vrece, môžete použiť potravinovú fóliu, ktorá prirodzene priľne k okrajom záchodovej misy. Fóliu pevne natiahnite cez otvor a pri spláchnutí zatlačte na jej stred.

Čo robiť, ak nič nepomôže?

Ak sa vám problém nepodarí vyriešiť pomocou domácich metód, nezostáva vám iná možnosť než kontaktovať odborníka. Skúsený inštalatér má k dispozícii profesionálne náradie a metódy, ktoré si poradia aj s vážnymi upchatiami.

Prevencia je základ

Najlepším spôsobom, ako predísť problémom so záchodom, je dbať na to, čo do neho hádžete. Pamätajte, že toaleta je určená iba na splachovanie ľudského odpadu a toaletného papiera. Všetko ostatné patrí do smetného koša. Udržiavaním správnych návykov si môžete ušetriť nielen starosti, ale aj náklady na opravu. Predsa len, prevencia je vždy lepšia než riešenie následkov!