Nenechávajte nič na náhodu: Odborníci radia, prečo by ste mali mať psa v zime vždy na vodítku

Zmena ročných období prináša množstvo výziev nielen pre nás, ale aj pre našich štvornohých spoločníkov. Zima môže byť nádherná, ale zároveň aj nebezpečná – najmä ak svojho psa necháte pobehovať voľne bez vodítka. Sneh a ľad totiž dokážu prekvapiť nielen ľudí, ale aj zvieratá, a preto je dobré byť pripravený. Odborníci varujú, že aj dobre vycvičený pes sa môže v zimnom období dezorientovať a dostať sa do nebezpečnej situácie.

Dobre vycvičený pes – základ bezpečných zimných prechádzok

Každý pes je jedinečný. Líšia sa nielen povahou, ale aj schopnosťami učiť sa a prispôsobovať sa novým situáciám. Ak ste už niekedy mali psa, viete, že aj keď patrili do rovnakého plemena, každý z nich mal svoj vlastný temperament.

Kým počas teplejších mesiacov môže byť výcvik menej dôležitý, v zime môže mať kľúčový význam. Zamrznutá krajina, napadaný sneh a klzké chodníky môžu zmiasť aj psa, ktorý inak nemá problém s orientáciou. Práve preto je dobré dbať na disciplínu a poslušnosť. Pes, ktorý vás počúva na povel a reaguje na privolanie, je v zime oveľa bezpečnejší.

Jedným z najčastejších problémov, ktoré majitelia psov riešia, je nežiaduce skákanie na ľudí. Tento zlozvyk môže byť v zimnom období ešte nebezpečnejší – človek v ťažkom oblečení alebo na zľadovatenom povrchu sa môže ľahko pošmyknúť a zraniť. Výcvik psa preto nie je len o lepšej kontrole, ale aj o bezpečnosti všetkých zúčastnených.

Vodítko môže vášmu psovi zachrániť život

Zimné mesiace prinášajú nielen krásne scenérie, ale aj nové riziká. Psy, ktoré nie sú dobre naučené na privolanie a často sa vzďaľujú od svojho majiteľa, sú v tomto období obzvlášť ohrozené. Silné sneženie, hustá hmla alebo neznáme prostredie môžu spôsobiť, že sa pes rýchlo stratí. A čo je horšie – cesta späť domov sa mu môže zdať úplne neznáma.

Najväčšie nebezpečenstvo však predstavujú zamrznuté vodné plochy. Psy, najmä tie s loveckými inštinktmi, môžu nasledovať stopu divokej zveri a nevedomky vstúpiť na tenký ľad. Ak sa ľad prelomí, pes sa môže prepadnúť do ľadovej vody, kde mu hrozí podchladenie a utopenie. Záchrana v takýchto situáciách je mimoriadne náročná a pre majiteľa nebezpečná.

Ako sa teda týmto rizikám vyhnúť? Odborníci odporúčajú používať vodítko vždy, keď sa nachádzate v neznámom teréne, blízko zamrznutých vôd alebo v oblastiach s hustým snežením. Ak je váš pes známy svojou neposednosťou a občasnými útekmi, môžete dokonca použiť dve vodítka – jedno bežné a druhé s bezpečnostnou poistkou, ktorá zabráni úniku, ak by sa jedno uvoľnilo.

Starostlivosť o psa v zime: Na čo by ste nemali zabúdať?

Zima si vyžaduje nielen zvýšenú opatrnosť pri prechádzkach, ale aj špeciálnu starostlivosť o zdravie psa. Každé plemeno má iné nároky na tepelný komfort – zatiaľ čo veľké chlpaté psy ako husky či bernardín chlad milujú, krátkosrsté plemená ako čivava alebo francúzsky buldoček môžu v zime trpieť.

Všeobecným pravidlom je, že ak je rozdiel medzi teplotou v domácnosti a vonkajším prostredím väčší ako 15 °C, pes môže pociťovať nepohodlie. Preto sa odporúča pri nízkych teplotách obliecť psovi teplý sveter alebo nepremokavý kabátik, najmä ak ide o menšie či krátkosrsté plemeno.

Dôležitá je aj starostlivosť o labky. Chlad a sneh môžu spôsobovať popraskanie vankúšikov na labkách, preto sa odporúča pred prechádzkou natrieť labky špeciálnym ochranným balzamom, vazelínou alebo prírodným mastným krémom. Pokiaľ má váš pes medzi vankúšikmi na labkách dlhú srsť, je vhodné ju ostrihať, aby sa v nej nehromadil a neprimŕzal sneh.

A nakoniec, nezabúdajte na správnu výživu. V zime pes spaľuje viac energie na udržanie telesnej teploty, preto je vhodné upraviť jeho stravu tak, aby obsahovala dostatok kvalitných tukov a bielkovín. Rovnako dôležité je zabezpečiť mu dostatok vody – aj keď sa v zime menej potí, hydratácia je kľúčová pre jeho zdravie.

Buďte zodpovední a myslite na bezpečnosť

Zima môže byť pre psov krásnym, ale zároveň rizikovým obdobím. Ako majiteľ by ste mali byť pripravení na všetky možné situácie a dbať na to, aby bol váš štvornohý priateľ v bezpečí. Vodítko je jednoduchý, no účinný spôsob, ako predísť nebezpečenstvám spojeným so zimnými podmienkami. Okrem toho nezabúdajte na správnu starostlivosť o jeho zdravie a pohodu.

Prechádzky v zasneženej prírode môžu byť pre vás aj vášho psa nádherným zážitkom, pokiaľ sa budete riadiť základnými pravidlami bezpečnosti. S trochou opatrnosti a správnou prípravou si zimné mesiace užijete bez zbytočných rizík.