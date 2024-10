Naše staré mamy mali svoje triky, ako sa postarať o drevené varechy, aby im vydržali celé desaťročia a zostali voňavé

Drevená varecha patrí medzi základné nástroje každej kuchyne, no časom sa môže poškodiť alebo nasiaknuť pachmi. Aby vydržala dlhšie a zachovala si svoju kvalitu, je dôležité venovať jej náležitú starostlivosť. Ukážeme vám, ako na to, aby vaša varecha bola dlho funkčná a voňavá.

Rôzne materiály kuchynského náčinia

Nerezové a kovové nástroje sa ľahko udržujú čisté, no neodporúčajú sa na použitie s povrchmi, ktoré by sa mohli poškriabať, ako je teflón. Silikónové pomôcky sú vhodné do umývačky riadu, sú ľahké a praktické, no môžu byť drahšie. Preto sú stále obľúbené tradičné drevené varechy, ktoré sú cenovo dostupné a praktické.

Pri správnej starostlivosti dokáže drevená varecha vydržať roky. Hlavným pravidlom je, že by nikdy nemala byť umývaná v umývačke riadu, pretože by mohla absorbovať pachy, zvyšky vody a čistiace prostriedky, ktoré jej môžu uškodiť.

Ako správne čistiť drevené varechy?

Po každom použití by ste mali drevenú varechu umyť ručne a ihneď. Stačí použiť jemný čistiaci prostriedok a mäkkú stranu hubky. Vyhnite sa drsným čistiacim pomôckam, ktoré by mohli drevo poškriabať. Po umytí varechu dôkladne osušte a nechajte ju uschnúť vo zvislej polohe. Do zásuvky ju uložte, až keď je úplne suchá, aby drevo nestratilo svoj tvar.

Odstránenie zápachu z varechy

Pri dlhodobom používaní môže drevená varecha začať nepríjemne zapáchať. Na odstránenie tohto zápachu môžete použiť citrónovú šťavu. Varechu ponorte do šťavy, nechajte niekoľko minút pôsobiť a potom ju opláchnite. Ak potrebujete hlbšie čistenie, namočte varechu do roztoku vody a jedlej sódy. Na odstránenie tukových usadenín je účinné ponoriť varechu do vriacej vody na približne desať minút.

Ochrana drevených nástrojov

Ak chcete, aby vám drevené náčinie vydržalo čo najdlhšie, odporúča sa ošetrovať ho špeciálnymi olejmi alebo včelím voskom, ktoré drevo ochránia. Vyhnite sa však používaniu bežných kuchynských olejov, ktoré môžu spôsobovať nepríjemné pachy a znehodnotiť drevo.

Ak sa budete o svoje drevené varechy starať podľa týchto rád, vydržia vám mnoho rokov a zostanú vo výbornom stave, rovnako ako to robili naše staré mamy.