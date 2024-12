Najrýchlejšie a najlepšie knedlíky. Vyskúšali ste už tento spôsob, ktorý teraz využívajú moderné gazdinky?

Pripravujete knedlíky doma, alebo sa im radšej vyhýbate, pretože si myslíte, že ich príprava je časovo náročná? Ak sa to týka aj vás, máme pre vás niekoľko trikov, ktoré vám uľahčia prípravu a zároveň vám umožnia pripraviť rýchlejšie, zdravšie a chutnejšie knedlíky. Niekedy stačí pár drobných úprav, aby ste si obľúbené jedlo pripravili bez zbytočného stresu.

Nebojte sa kúpených knedlíkov, môžu byť kvalitné!

Je pravda, že veľa ľudí automaticky považuje kúpené knedlíky za menej kvalitné a uprednostňuje ich domáce verzie. Dnes však máte možnosť vybrať si aj lepšie kúpené knedlíky, ktoré môžu byť kvalitné a zdravé. Hoci v bežných obchodoch nájdete prevažne knedlíky z bielej múky, v predajniach so zdravou výživou sa predávajú aj celozrnné knedlíky. Tieto môžu byť síce drahšie než domáce, ale ušetríte čas a námahu. Okrem toho, ak máte málo času, knedlíky z prášku môžu byť rýchlou a prijateľnou alternatívou, aj keď im chýba vláknina, ktorá je v celozrnných verziách prítomná.

Rýchly spôsob prípravy knedlíkov v mikrovlnke

Ak chcete knedlíky pripraviť veľmi rýchlo a nevadí vám, že sa pri tomto spôsobe prípravy nezameriavate na nutričné hodnoty, mikrovlnka je skvelým riešením. Tento spôsob je ideálny pre tých, ktorí majú časovo náročný deň, ale stále si chcú pochutnať na teplých knedlíkoch. Príprava je skutočne jednoduchá a zvládne ju každý, aj začiatočník v kuchyni.

Potrebné suroviny:

2 rožky alebo iné pečivo

1 hrnček mlieka

1 hrnček polohrubej múky

½ prášku do pečiva

2 vajcia

4 lyžičky rastlinného oleja

Petržlenová vňať a soľ podľa chuti

Najprv nakrájajte pečivo na malé kocky a zmiešajte ich v miske so štipkou petržlenovej vňate, preosiatou múkou a práškom do pečiva. Potom pridajte vajcia a mlieko a všetko dôkladne premiešajte. Vznikne redšie cesto, ktoré sa bude dobre formovať. Pripravte si štyri hrnčeky, ktoré predtým vymažte olejom, a rovnomerne do nich rozdeľte cesto. Hrnčeky postavte do mikrovlnky a nastavte ju na 700 W. Zapnite mikrovlnku na približne 6 minút. Po uplynutí času skontrolujte, či sú knedlíky hotové pomocou špajle. Ak sú stále vlhké, dajte ich do mikrovlnky ešte na ďalšiu 1–2 minúty. Po upečení knedlíky vyklopte z hrnčekov, nakrájajte na kolieska a podávajte.

Zdravé celozrnné knedlíky priamo doma

Ak vám záleží na tom, aby vaše knedlíky boli nielen chutné, ale aj zdravšie, vyskúšajte pridať do receptu celozrnnú múku. V porovnaní s bielou múkou má celozrnná múka viac vlákniny a je výživnejšia. Na prípravu týchto knedlíkov budete potrebovať kvalitné suroviny, ako je celozrnné pečivo, ktoré je ideálne kúpiť v pekárni, a celozrnnú múku. Tento typ knedlíkov je výborný najmä pre tých, ktorí sa snažia zlepšiť svoju stravu a pridať do jedálnička viac vlákniny.

Samozrejme, aj v tomto prípade platí, že knedlíky si vychutnáte najlepšie, ak ich budete kombinovať so zdravšími prílohami. Ak si k nim pripravíte omáčku s ťažkým mäsom alebo nadbytočnými kalóriami, efekt zlepšenia zdravia z celozrnných knedlíkov sa môže vytratiť. Dbajte na to, čo všetko k nim podávate, aby ste si zachovali celkovú výživovú hodnotu jedla.

Knedlíky môžu byť chutným a rýchlym jedlom, ktoré si viete prispôsobiť podľa svojich časových možností a výživových cieľov. Či už sa rozhodnete pre rýchlu verziu z mikrovlnky, alebo sa pustíte do prípravy celozrnných knedlíkov doma, s trochou kreativity a správnym výberom surovín si určite pochutnáte. Nezabúdajte, že knedlíky sú skvelé nielen ako príloha, ale aj ako samostatné jedlo, ak sa správne kombinujú so zeleninou a zdravými omáčkami.