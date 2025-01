Najlepšie psie plemená pre zaneprázdnených majiteľov: Vyžadujú len minimum vašej starostlivosti

Nech už máte psy radi z akéhokoľvek dôvodu – či už túžite po priateľovi na dlhé prechádzky alebo potrebujete doma živú dušu, ktorá vás bude čakať po návrate z práce –, nie vždy je jednoduché skĺbiť ich nároky s uponáhľaným životným štýlom. Existujú však plemená, ktoré sú známe tým, že si vystačia aj s menšou dávkou pozornosti, no zároveň ostávajú láskavými, vernými a veselými spoločníkmi. Ak teda patríte medzi časovo vyťažených ľudí, no nechcete sa vzdať sna o psom priateľovi, nasledujúci prehľad by vám mohol pomôcť pri výbere.

1. Shiba inu: Malý veľký samorast z Japonska

Shiba inu je na prvý pohľad roztomilý psík, ktorý však v sebe skrýva veľkú dávku samostatnosti a hrdosti. Mnohí chovatelia o ňom dokonca tvrdia, že má viac „mačacích“ čŕt než akékoľvek iné plemeno.

Nezávislý charakter: Shiba inu nevyhľadáva neustále fyzický kontakt a dokáže sa sama zabaviť, keď to okolnosti vyžadujú. Neznamená to, že majiteľa ignoruje, skôr sa len nepotrebuje 24 hodín denne dožadovať pozornosti.

Vďaka prirodzenej nezávislosti nie je shiba inu odkázaná na neustálu prítomnosť človeka. Hlavné je poskytnúť jej dostatok fyzického a mentálneho vyžitia počas tých dní, keď máte viac voľného času.

2. Baset: Pohodový gaučový spoločník

Baset – už na prvý pohľad ho prezrádzajú dlhé ušká a občas smutný pohľad. V skutočnosti patrí medzi najpokojnejšie a najmierumilovnejšie plemená vôbec.

Uvoľnená povaha: Baset sa veľmi ľahko prispôsobí dennému režimu svojich pánov. Neurazí ho, ak budete dlhšie v práci, pretože si s radosťou dopraje kvalitný spánok a oddych.

Vďaka svojmu pohodovému naturelu zvláda baset pokojne tráviť čas o samote. Stačí mu pohodlné miesto na leňošenie a občasná pozornosť, keď sa vrátite domov.

3. Chrti: Krehkí bežci s nečakanou láskou k odpočinku

Pri slove chrt si väčšina ľudí predstaví rýchleho pretekára, ktorého pohybová energia nemá hraníc. V skutočnosti sú chrty známe tým, že dokážu veľmi rýchlo bežať – avšak na krátku vzdialenosť –, a po skončení tohto rýchleho šprintu trávia dlhé hodiny spánkom.

Krátky, intenzívny pohyb: Chrty nepotrebujú celodenné naháňanie sa, potrebujú skôr kvalitný a rýchly beh raz či dvakrát denne. Potom si väčšinou zvyšok dňa rady pospia, čo sa hodí najmä vtedy, keď ste v práci.

V byte alebo dome chrti prekvapia tým, že nebývajú hluční ani „ničiví“. Ak im zabezpečíte možnosť vybehať sa napríklad v uzavretom priestore alebo na bezpečne oplotenom dvore, radi si potom „uľahnú“ a nechajú vás v pokoji pracovať.

4. Čivava: Drobný odvážlivec do mesta aj na cesty

Čivava je miniatúrny psík, ktorý svojou veľkosťou sotva presiahne pár kilogramov. Napriek tomu v sebe nosí prekvapivú odvahu a množstvo energie.

Praktická do malého bytu: Vďaka drobnému vzrastu sa čivava dokonale hodí pre ľudí žijúcich v byte alebo menšom priestore. Nevyžaduje veľký dvor na behanie, postačí jej krátka vychádzka v okolí.

Čivava je ideálnou voľbou pre milovníkov drobných plemien, ktorí pracujú alebo cestujú, no chcú mať pri sebe veselého a stále šikovného spoločníka.

5. Mops: Večne zamračený optimista

Posledným zástupcom v našom rebríčku je mops, ktorého poznávacím znamením je vráskavá tvárička a vyvalené očká. Hoci vyzerá, akoby sa neustále trápil, jeho duša je typicky veselá a pohodová.

Prispôsobivé plemeno: Mopsa len tak niečo nevyvedie z miery. Dokáže sa prispôsobiť rušnej domácnosti, no nevadí mu ani, keď ostane chvíľu sám a môže si pospať. Verí, že jeho majiteľ sa vždy vráti.

Mops je skrátka parťák do každej situácie, ktorý dokáže šíriť dobrú náladu aj napriek zdanlivo zamračenej tvári. Vďaka pokojnej povahe sa hodí pre zamestnaných ľudí, ktorí nemajú priestor na dlhé výlety každý deň.

Nie ste si istí? Možností je viac!

Ak ani jedno z uvedených plemien nespĺňa presne to, čo hľadáte, alebo máte pochybnosti, či psík zvládne naozaj toľko samoty, nezúfajte. Svet psov je rozmanitý a existuje množstvo ďalších plemien (ale aj individuálnych pováh v rámci jedného plemena), ktoré dokážu prekvapiť svojou schopnosťou prispôsobiť sa. Niekedy dokonca aj psy z útulku môžu byť menej náročné, než si myslíte – často stačí, že sú vďačné za nový domov, a nevyžadujú neustále pozornosť.

Samozrejme, treba mať na pamäti, že hoci existujú menej náročné plemená, žiadny pes by nemal byť zanedbávaný. Každý živý tvor potrebuje kvalitnú stravu, veterinárnu starostlivosť, primeranú socializáciu a dostatok pohybu podľa svojich možností. Rozhodne teda neplatí, že by ste mohli psa ignorovať celý deň, no spomínané plemená vám poskytnú väčšiu flexibilitu, ak sa musíte venovať práci alebo iným povinnostiam.

Ak si už vyberiete shibu, baseta, chrta, mopsa či čivavu (alebo akékoľvek iné plemeno), uistite sa, že mu pripravíte vhodné prostredie a potrebnú starostlivosť. Výhodou týchto psov je, že viac-menej dobre zvládnu, keď budete mimo domova dlhšie hodiny. Keď sa však vrátite, nezabudnite im vynahradiť spoločný čas: krátkym tréningom, jemným hraním alebo len tak, nehou a záujmom, po ktorom túžia všetky psy bez ohľadu na plemeno.

Zhrnutie:

Shiba inu – nezávislý „mačací“ psík s aktívnou povahou.

– nezávislý „mačací“ psík s aktívnou povahou. Baset – pokojný, prispôsobivý, nenáročný na dlhé prechádzky.

– pokojný, prispôsobivý, nenáročný na dlhé prechádzky. Chrti – rýchle „šprintérske“ plemeno, ktoré väčšinu dňa rado prespí.

– rýchle „šprintérske“ plemeno, ktoré väčšinu dňa rado prespí. Čivava – malá odvážna osobnosť do bytu, ochotná prispôsobiť sa kratšej pozornosti.

– malá odvážna osobnosť do bytu, ochotná prispôsobiť sa kratšej pozornosti. Mops – večný optimista s nápadne smutným výrazom tváre, ktorý však miluje pohodu.

Ak vám pracovné či rodinné povinnosti nedovoľujú tráviť dlhé hodiny denne so psom, tieto plemená predstavujú ideálny kompromis. Dokážu fungovať s menším objemom vašej pozornosti, no aj tak vám vrátia veľkú dávku lásky a vďačnosti. Dôležité je len dobre si rozmyslieť, čo od spoločného života očakávate, a prispôsobiť tomu nielen výber plemena, ale aj priestoru a času, ktorý mu reálne môžete venovať.